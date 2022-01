Cerchi lavoro? Ecco le ultimissime opportunità offerte da due colossi: Costa Crociere e McDonald’s.

In un momento storico particolarmente complesso per il mondo del lavoro, almeno in Italia, sembra sempre più difficile trovare un impiego. Le piccole aziende, motore dell’economia del Bel Paese, sono ancora sofferenti per la pandemia da Covid e per le restrizioni che, di fatto, limitano sempre di più il raggio “di spesa” dei cittadini. Fortunatamente, le grandi aziende e le multinazionali sembrano aver attutito bene l’impatto del Covid e anzi, ampliano il loro raggio d’azione un po’ in tutto il mondo. Ecco che allora necessitano di nuovo personale. Non c’è da attendere dunque, bisogna preparare il curriculum e tentare la sorte!

Le opportunità di lavoro offerte da McDonald’s

Chi non conosce questa grandissima multinazionale? Negli anni, da quel lontano 1940, quando fu aperta la prima hamburgeria a San Bernardino in California, la catena di ristoranti ha raggiunto anche le località più impensabili diventando di fatto la più grande azienda di ristorazione fast al mondo. Nonostante ampie polemiche sulla salubrità dei cibi preparati all’interno dei ristoranti, il Big dell’hamburger ha saputo cavalcare le onde del consumismo e delle abitudini alimentari.

Offre moltissime alternative e una trasparenza in fatto di procedure interne davvero impeccabile. Anche se pensare di lavorare al McDonald’s rimanda a un’immagine caotica, fatta di turni massacranti e odore di fritto, in realtà l’azienda offre molte posizioni lavorative diverse tra loro, anche di leadership, e altrettante opportunità di carriera. Ecco le figure di cui necessita la multinazionale a partire già dal mese di gennaio.

La presenza di McDonald’s in Italia

Con più di 600 ristoranti sparsi per tutta Italia, che danno lavoro a più di 25 mila collaboratori, McDonald’s oggi ricerca 40 impiegati a Brescia, più precisamente per rendere operativo il nuovo locale che aprirà a Rovato. Le selezioni sono aperte per addetti alla preparazione dei cibi e anche per l’assistenza al cliente. Chi verrà selezionato beneficerà di una formazione specifica, offerta naturalmente dall’azienda. Ma quali competenze si deve avere per poter lavorare da McDonald’s? Risponde la stessa azienda in un annuncio su Instagram: “Ai candidati interessati alle nuove assunzioni, l’azienda richiede flessibilità, disponibilità di lavorare su turni, anche notturni, e nei week end e giorni festivi. Indispensabile, inoltre, possedere ottime doti relazionali e propensione al team working.”

Sicuramente l’ambiente lavorativo di McDonald’s è per antonomasia dinamico e forse anche un po’ stressante, ma l’azienda è ovviamente seria e offre contratti regolari, paghe coerenti con le mansioni svolte e possibilità – sempre – di crescita personale e professionale. Inoltre basta andare a visitare il sito ufficiale, e più precisamente la sezione “Lavora con noi” per trovare altre interessanti offerte di lavoro in altre città italiane, sia come addetti alla ristorazione che come Restaurant Manager: Varese Trento, L’Aquila, Legnago, Bergamo, Agrigento, Palermo, Benevento e Nola sono solo alcune delle realtà dove è possibile inviare il curriculum.

Sali a bordo di una nave, ma per lavoro: ecco le offerte Costa Crociere

In realtà, chi vuole lavorare per questa compagnia di navigazione molto nota può vagliare anche le proposte di lavoro a terra. Costa Crociere, per chi non lo sapesse, ha sede a Genova ed è la compagnia navale sul podio in Europa e al 3° posto nel mondo. Vanta una flotta di 14 grandi navi che solcano principalmente i mari del Mediterraneo ma effettuano tratte anche in Nord Europa, Nord America, Caraibi e Sud America, nel Golfo Persico e nell’Oceano Indiano. Al suo servizio, quasi 20.000 collaboratori sparsi per il mondo, e fatturati miliardari da capogiro. Le figure professionali ricercate da Costa Crociere sono davvero svariate, quindi occhio alle skills richieste; anche perché l’azienda è nota per selezionare molto rigidamente i suoi collaboratori. Vale la pena, dunque, presentare in modo ottimale un curriculum e sperare di salpare per mari lontani, vivendo un’esperienza di lavoro davvero inusuale. Per chi non ama l’avventura, comunque, c’è sempre ampia disponibilità di posti a terra.

I profili ricercati da Costa Crociere sulle navi

Sulle navi, Costa crociere sta cercando numerosi addetti, con le seguenti caratteristiche professionali: cuochi a bordo. Per candidarsi, è necessario obbligatoriamente avere il Diploma di Scuola Alberghiera, ma anche qualifiche biennali/triennali di servizio in cucina. Servono insomma cuochi sopraffini, che abbiano maturato esperienza. Pasticceri di Bordo: anche in questo caso, chi desidera preparare squisiti dessert da servire nelle favolose sale delle navi, deve dimostrare esperienza di almeno 12 mesi nel ruolo, oltre che il diploma ottenuto alla Scuola Alberghiera.

Tecnici Audio/Luci: per poter entrare a far parte di Costa come tecnico specializzato sono richieste – oltre alle competenze di formazione classiche – anche l’iscrizione ai progetti come “Garanzia Giovani” e “Progetto Occupabilità”. Animatori per Bambini e Ragazzi: l’intrattenimento è uno dei capisaldi della Compagnia. Sa offrire davvero tutto ciò che serve per vivere una vacanza perfetta ai passeggeri di ogni età. Chi ha comprovata esperienza nel ruolo di animatore, oltre ad almeno un diploma, può candidarsi per fare uno dei lavori più belli: far sorridere grandi e piccini.

LEGGI ANCHE >>> Colloquio di lavoro? Ecco cosa non devi mai rivelare

Le offerte di lavoro di Costa Crociere a terra

Per quanto riguarda invece il lavoro a terra, ecco quali sono le posizioni attualmente aperte. Financial Systems Junior Analyst: per questo lavoro, che non è ovviamente alla portata di tutti, è necessario dimostrare di avere almeno 2 anni di esperienza. Se come extra skill si porta la conoscenza di Oracle EBS e OBIEE si ha una bella chance in più. Financial Reporting Junior Accountant: è richiesta come minimo la Laurea in Economia. Se si supera la rigida selezione si ottiene un posto di pregio alla compagnia di navigazione. Retail Product Manager: chi possiede una Laurea in materie economiche oppure in Ingegneria Gestionale ha ottime chance di entrare a far parte del gruppo. Infine, Costa Crociere cerca Digital Analytics Manager. Chi ha molteplici esperienze in campo tecnologico e un’ottima conoscenza dell’inglese può inviare la candidatura e “salire a bordo” della compagnia di navigazione.