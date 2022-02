Il parco divertimenti Cinecittà World è pronto ad assumere nuovo personale. Scopriamo quali sono i profili ricercati e quali sono le date e gli step di selezione

Con l’avvicinarsi della primavera e il graduale ritorno alla normalità si aprono nuove possibilità per chi è avvezzo a lavorare in contesti del genere.

Chi è passato per Roma negli ultimi anni sicuramente conosce il nuovo parco divertimenti Cinecittà World aperto nel 2014 nell’area di Castel Romano. Nonostante la giovane età della struttura sono molteplici gli eventi e le iniziative svoltesi al suo interno.

Per forza di cose, così come capitato a tante attività, ha un po’ risentito dell’impatto del Covid, ma nonostante ciò il futuro all’orizzonte sembra decisamente più roseo. Infatti sono previste ben 180 nuove assunzioni. Vediamo per quali mansioni e fino a quando ci si può candidare.

Cinecittà World, nuove assunzioni: le figure ricercate

C’è tempo fino al 6 marzo per inoltrare la propria domanda (nella sezione Lavora con noi presente sul sito www.cinecittaworld.it), mentre i colloqui conoscitivi si svolgeranno nel fine settimana del 18 e del 19 marzo 2022 all’interno del parco a cui gli interessati potranno accedere gratuitamente.

Quindi, ci sarà spazio per l’utile e il dilettevole e dopo aver effettuato l’incontro selettivo ci si potrà lasciare andare a del puro e sano divertimento. Non sono richieste particolari skills, il candidato ideale necessità di entusiasmo, disponibilità e capacità di accoglienza.

Nel dettaglio ecco quali sono le mansioni per cui sono disponibili i posti di lavoro:

30 addetti alle attrazioni,

50 addetti alla ristorazione (cuochi, aiuto cuochi, barman cassieri, camerieri),

15 addetti ai negozi,

10 addetti alle pulizie,

10 steward,

10 assistenti bagnanti,

5 guide botaniche,

5 addetti alla biglietteria,

5 addetti al telemarketing servizio clienti,

5 tutor per percorsi didattici,

5 tecnici audio, video e luci,

5 manutentori,

25 cast artistico (attori, cantanti, ballerini ed animatori).

Dunque ce n’è per tutti i gusti. Certo in alcuni ambiti non sono disponibili chissà quanti posti disponibili, molti però essendo affini danno comunque maggiori possibilità ai candidati. Non resta che inoltrare la procedura per poi farsi trovare pronti il prossimo mese.