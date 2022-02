Poste Italiane propone nuove assunzioni per il 2022. Esploriamo la sezione “Lavora con Noi” del portale dell’azienda per conoscere incredibili occasioni occupazionali.

Poste Italiane apre le porte a nuove assunzioni nell’anno in corso. Scopriamo come varcare la soglia ed entrare in una realtà solida e professionale.

Tanti giovani in cerca di lavoro possono approfittare delle occasioni proposte da Poste Italiane. Riuscire ad entrare a far parte di una realtà forte come quella della nota azienda italiana rappresenta un’occasione da non perdere. Solidità, professionalità, opportunità di crescita, valori ed esperienza; Poste Italiane è tutto questo. Come si può non accogliere un invito così allettante?

Le assunzioni di Poste Italiane, cosa sapere

Per conoscere le posizioni aperte in Poste Italiane basterà accedere al portale dell’azienda ed entrare nella sezione “Lavora con noi”. Qui si potrà scorrere la pagina fino ad incontrare la scritta “Invia CV”. Cliccando sopra la voce si verrà reindirizzati ad una nuova pagina in cui inviare una candidatura spontanea. Il Curriculum Vitae verrà inserito nel sistema e valutato nel momento in cui verranno attivate posizioni aperte in linea con il profilo.

In alternativa è possibile visualizzare le posizioni attualmente aperte e proporre direttamente una candidatura per il ruolo professionalmente più vicino al proprio percorso di studio e alle proprie abilità. Scopriamo alcune opportunità.

Figure di Front End tra le assunzioni di Poste Italiane

Per la sede di Bolzano, Poste Italiane cerca figure di front end da inserire in Uffici Postali con un iniziale contratto a tempo determinato e la possibilità di tramutarlo in un contratto a tempo indeterminato. I requisiti richiesti sono il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo. I compiti del candidato saranno di presiedere le attività di promozione e vendita dei prodotti e servizi dell’azienda.

Logistics Engineer

Poste Italiane assume in tutta Italia Logistics Engineer in grado di promuovere il cambiamento, di ottimizzare i processi aziendali e di sviluppare prodotti e servizi volti a soddisfare i desideri dei cliente. I requisiti richiesti sono la Laura in Ingegneria Meccanica o Ingegneria Gestionale oppure Economia o Scienze Statistiche; esperienza pregressa di minimo sei mesi; conoscenze tecnico specialistiche in ambito Lean; conoscenza avanzata di MS Excel e Office e capacità di analisi degli indicatori di performance.

Assunzioni di giovani e brillanti laureati

Per inserimento nel ruolo di consulenti finanziari, Poste Italiane cerca giovani e brillanti laureati intraprendenti e desiderosi di fare carriera nel settore. L’azienda propone la partecipazione ad un Virtual recruiting Day, un evento online volto alla presentazione dell’azienda e alla selezione delle proposte più interessanti. Il contratto iniziale è di apprendistato professionalizzante.

Poste Italiane ricerca Portalettere

L’azienda italiana assume portalettere con contratto a tempo determinato in base alle necessità e alle esigenze aziendali. Non sono richieste competenze specialistiche ma per inviare la candidatura occorrerà essere in possesso del diploma di scuola media superiore e della patente di guida del motomezzo aziendale. Per le assunzioni nella provincia di Bolzano, poi, è richiesto il patentino di bilinguismo. L’iter da seguire prevede il superamento di un primo test attitudinale, di un colloquio e dell’esame di guida.