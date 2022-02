Incassare le pensioni prima di martedì 1° marzo è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La pensione ricopre indubbiamente un ruolo importante in quanto consente di attingere a quella fonte di reddito necessaria per riuscire a fronteggiare le varie spese quotidiane.

A partire dal cibo, passando per l’abbigliamento, fino ad arrivare alle bollette e ai prodotti per la pulizia della casa, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Una chiara dimostrazione di come il denaro, pur non essendo garanzia di felicità, aiuti senza ombra di dubbio a risolvere un bel po’ di situazioni problematiche.

Proprio in tale ambito, pertanto, a rivestire un ruolo importante è la pensione, che permette di attingere ai soldi necessari per poter pagare i vari beni e servizi. Non stupisce, quindi, che in molti attendano con impazienza il pagamento del prossimo cedolino, tanto da chiedersi se sia o meno possibile incassare la pensione prima di martedì 1 marzo 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensioni, incassare prima di martedì 1° marzo è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Ormai da due anni a questa parte ci ritroviamo, purtroppo, a dover fare i conti con il Covid e le ripercussioni negative sull’economia. Se tutto questo non bastasse a peggiorare la situazione ci pensa il preoccupante aumento dei prezzi che contribuisce, a sua volta, a ridurre il potere di acquisto.

Proprio in tale contesto, pertanto, non stupisce che in molti attendano impazientemente il pagamento del prossimo cedolino, tanto da chiedersi se sia o meno possibile incassare la pensione prima di martedì 1 marzo 2022. Ebbene, considerando che lo stato di emergenza durerà, almeno per il momento, fino al 31 marzo 2022, è possibile ipotizzare che anche i prossimi pagamenti delle pensioni verranno effettuati in anticipo.

Così come avvenuto con le precedenti mensilità, infatti, i pagamenti presso Poste Italiane dovrebbero essere effettuati, appunto, in anticipo. Questo al fine di garantire una corretta gestione dell’afflusso agli sportelli ed evitare possibili assembramenti.

Pensioni, incassare prima di martedì 1° marzo è possibile: le date da segnare

Ebbene, ancora non è stato pubblicato il calendario ufficiale, che sarà come sempre suddiviso in ordine alfabetico. È possibile, comunque, ipotizzare che i pagamenti inizieranno il giorno 23 febbraio per poi concludersi il prossimo 1° marzo. Entrando nei dettagli, quindi, il calendario da seguire, per coloro che ritirano la pensione in Posta, dovrebbe essere il seguente:

A-B, mercoledì 23 febbraio;

C-D, giovedì 24 febbraio;

E-K, venerdì 25 febbraio;

L-O, sabato 26 febbraio;

P-R, lunedì 28 febbraio;

S-Z, martedì 1° marzo.

Come già detto, comunque, si tratta solamente di ipotesi. Bisogna infatti attendere la comunicazione ufficiale per sapere quale calendario rispettare per andare a prendere la pensione in Posta.

Proprio i pagamenti delle pensioni in Posta, comunque, come già detto, anche questo mese dovrebbe essere erogati in anticipo. Chi, invece, si fa accreditare il trattamento pensionistico direttamente sul proprio conto corrente, riceverà il relativo pagamento il 1° marzo.