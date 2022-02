Carlo Cracco è stato giudicato da Errico Porzio. Il pizzaiolo napoletano ha recensito la pizza margherita dello chef, quale giudizio avrà espresso?

Il pizzaiolo napoletano Errico Porzio ha mantenuto la sua promessa assaggiando e recensendo la pizza margherita preparata dal noto e popolare chef Carlo Cracco.

Errico Porzio e Carlo Cracco, due personalità diverse, due stili a confronto uniti da rispetto reciproco. Il pizzaiolo che assaggia e giudica lo chef su un suo gioiellino, la pizza margherita. Un volo per Milano al fine di mantenere quella promessa fatta ai clienti e in poco tempo il video diventa virale sui social. Quale sarà stato il giudizio espresso?

Cracco, l’attesa della recensione

Carlo Cracco ha ospitato Porzio nel suo ristorante di Milano. Il ristorante dello chef si trova all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II ed è solito proporre piatti raffinati della tradizione milanese. Il pizzaiolo napoletano Porzio, però, non è partito in volo da Napoli per gustare il risotto alla milanese o la zuppa di pesce in crosta ma per assaggiare e soprattutto recensire in un video la pizza margherita di Cracco. Possiamo solo immaginare come i due noti “artisti” della cucina hanno vissuto questa particolare sfida. L’attesa del giudizio da parte dello chef, poi, lo avrà riportato indietro di parecchi anni, all’inizio della carriera? A questa domanda non possiamo rispondere mentre è possibile sapere quale è stato il giudizio di Porzio.

“Una pizza diversa da quella napoletana ma…”

Le parole di Porzio, diventate virali su TikTok, Instagram e Facebook, hanno sottolineato come la pizza di Cracco sia “una pizza diversa da quella napoletana ma con ottime caratteristiche e realizzata con prodotti di grande qualità“. Il pizzaiolo ha anche spiegato nel video la tipologia di impasto utilizzato dallo chef, le particolarità della farcitura ed ha, infine, mostrato il conto del pasto.

Due pizze margherite e una bottiglia d’acqua sono costate 51 euro. Porzio afferma che il prezzo è corretto dato che si tratta di uno chef stellato e di un ristorante di Milano. Ora i fan si chiedono se Cracco ricambierà la visita e si recherà a Napoli per assaggiare e recensire la pizza preparata da Errico Porzio.