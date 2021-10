Un nome che è ormai sinonimo di qualità e competenza in cucina. Esperienze vendute a caro prezzo a tutti i fan.

Un nome che è ormai diventato un vero e proprio brand. Corsi di cucina, interventi mirati per risollevare le sorti del vostro ristorante, show in tv. Antonino Cannavacciuolo è diventato un vero e proprio marchio, una azienda a tutti gli effetti che produce, insegna e di conseguenza fattura. 200 euro per una breve dimostrazioni delle ricette del “maestro” a Villa Crespi nel novarese, ben altro se ci si avvicina ad eventi con la sua ingombrante presenza.

Di recente per una sorta di dimostrazione al Forum di Assago, un evento creato per dare consigli su come gestire e dare una scossa al proprio ristorante si è rivelata una esclusivissima opportunità per molti lavoratori del settore. 173 euro per il pacchetto Silver con posto numerato nel settore meno vicino al palco. 300 euro per pacchetto Gold, con accesso alla zona riservata e palco più vicino. 730 euro, circa, per il pacchetto Platinum con accesso riservato, catering e foto con lo chef.

Antonio Cannavacciuolo e la sua Accademy pronti alla seconda puntata

Intanto è tutto pronto per la seconda puntata dell’Antonino Chef Accademy sull’emittente Sky. Lezioni di cucina, prove specifiche e tutta la conoscenza del noto chef per provare a trasmettere il più possibile la sua “arte” al servizio dei concorrenti desiderosi di apprendere e superare le varie prove. La seconda puntata darà l’occasione di assistere a nuovi ed interessanti momenti. Lezioni concitate, trasferte per i concorrenti alla ricerca di sapori e tradizioni.

Inoltre la presenza di chef affermati ed personaggi che hanno fatto la storia della cucina renderanno ancor più avvincenti i momenti che maggiormente andranno a caratterizzare questa seconda puntata. Il programma, in onda su Sky Uno sarà visibile per tutti gli abbonati anche su Sky Go su smartphone tablet e pc. Inoltre, l’evento è visibile anche sui canali Sky fruibili su Now Tv. C’è grande attesa per questa seconda puntata e per quelli che saranno i momenti più emozionanti del programma.