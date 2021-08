I fan di 4 Ristoranti possono finalmente sciogliere un dubbio, chi paga il conto delle cene nel noto programma di Sky?

Il simpatico e bravo Alessandro Borghese ha trasformato 4 Ristoranti in un programma di successo in onda su Sky. Un’audience medio di 700 mila spettatori aspetta con curiosità di assistere alle cene in alcuni dei ristoranti più apprezzati di tante città italiane. Da Venezia a Napoli, dalla Val d’Orcia alla Riviera Romagnola, il giro d’Italia dura da sette edizioni non annoiando mai i telespettatori. Il cibo è protagonista delle puntate ma c’è una domanda che ha sempre incuriosito i fan del programma, chi paga il conto del ristorante?

Le ipotesi dei telespettatori

I fan di 4 ristoranti hanno spesso ipotizzato che fosse la produzione a pagare i conti delle serate. In alcuni casi si è pensato che fosse lo stesso Borghese a saldare gli importi mentre in altri ancora si è supposto che dietro al programma ci fosse uno sponsor pronto a mettere mano al portafoglio. Tre buone considerazioni ma tutte sbagliate. La verità è un’altra e, probabilmente, la più inaspettata.

Leggi anche >>> Una cena da Carlo Cracco, quanto si spende per gustare le sue pietanze

Chi paga il conto a 4 Ristoranti

A pagare il conto a fine serata sono proprio i protagonisti della puntata, i ristoratori che hanno partecipato a 4 Ristoranti. Lo ha svelato uno dei concorrenti della seconda stagione del programma, Ruggero Mignini. L’uomo ha un locale a San Benedetto del Tronto, Croisette, ed è stato vincitore del secondo episodio della trasmissione alla sua seconda edizione.

Il pagamento è accettato dato che, in cambio, si riceve visibilità e pubblicità a livello nazionale. Quante volte vedendo una puntata ci siamo ripromessi di andare a cena in un posto piuttosto che in un altro qualora si facesse meta in quella città. La presentazione delle pietanze e i voti degli altri concorrenti sono, naturalmente, l’aspetto più importante da considerare ma ricevere i complimenti di Alessandro Borghese è un aiuto più che rilevante che vale il conto pagato.