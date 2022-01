Quando siete in viaggio, tutto potete cercare nel vostro aereo, tranne il paracadute: quello non c’è, ecco come mai.

Quando andiamo in viaggio e scegliamo un aereo, prestiamo anche la minima attenzione a quello che dice la hostess, mentre i suoi colleghi fanno i soliti gesti che in realtà altro non sono che il continuo della spiegazione. Ci insegnano dove trovare vari oggetti, ma mai i paracadute.

Pare infatti, che gli assistenti di volo, ci tengano tanto a dirci dove siano le maschere dell’ossigeno, i sacchetti per eventuali disturbi, persino i giubbini galleggianti per eventuale ammaraggio, ma quello che crediamo sia scontato, cioè mettere qualcosa che voli, su un aereo, non c’è. Ma tranquilli, non che noi da passeggeri siamo impeccabili: ecco qual è l’atteggiamento sbagliato, che compiamo di più.

Dove sono i paracadute?

No, nessuno li ha rubati e nemmeno chi controlla che l’aereo sia pronto prima di partire, ha dimenticato di metterli al loro posto. Infatti i salvagenti ci sono tutti, o almeno dovrebbero. Ma allora è mai possibile che in tutti questi anni, le compagnie aeree abbiano sempre dato per scontato che non ci fosse bisogno dei paracadute?

Eppure un motivo c’è ed è anche più semplice di quanto pensassimo, se non ne mettono a bordo. Ed è che noi non sappiamo usare un paracadute. Saremo pur abili col trucchetto per portare a bordo un bagaglio ulteriore, ma con i paracadute non ci sono trucchetti e a meno che non siamo professionisti, non li sappiamo manovrare, anzi, non ne abbiamo neanche mai usato uno. Inoltre non solo richiede tempo, la vestizione di ogni paracadute, ma pensiamo a quante possibilità ci siano, che almeno un passeggero in preda al panico, ne faccia casualmente aprire uno, quando è ancora a bordo. Con conseguenze catastrofiche, ovvio.

Inoltre ci sono due cose non comode che con sé si portano questi bellissimi oggetti, anche grandi però. Ed infatti, uno dei motivi per cui non sono a bordo è che tutta l’attrezzatura completa, non pensiamo solo al cuscinetto, ma a tutto lo zaino, pesa parecchio. Centinaia di paracadute significherebbero un ulteriore peso per l’aereo non indifferente. E poi c’è il costo. Se una compagnia dovesse comprare migliaia di paracadute, i biglietti a quel punto costerebbero senz’altro di più. Un punto in meno per i passeggeri.