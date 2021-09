Una giovane hostess, in un filmato su TikTok ripreso dal Sun, rivela quale sia il comportamento più scorretto dei passeggeri. E fa 3 milioni di views…

Ogni lavoro ha le sue peculiarità. Chi lavora a contatto diretto con le persone, chiaramente, avrà maggiori occasioni per sperimentare i multiformi atteggiamenti degli esseri umani, calati in contesti in cui i modi di fare e di agire si confrontano, magari, con dei regolamenti precisi. E’ il caso di un viaggio in aereo, dove gli spazi contingentati e la situazione di sospensione in aria non possono fisiologicamente permettere tutto. Tuttavia, nemmeno in questo contesto mancano le richieste assurde da parte dei viaggiatori.

Tanto che una hostess di Ryanair, Holly Davies, ha deciso di rivelare in un video diffuso su TikTok cosa accade fin troppe volte durante i voli. Per carità, non si tratta di nulla di trascendentale ma il suo filmato è utile a ricordare come anche in un contesto in cui si è assistiti totalmente da un inserviente, è bene tenere un comportamento educato. Quello che, molte volte, si dimenticano i passeggeri della low-cost irlandese, distratti al momento di usare la toilette.

L’hostess rivela il peggiore difetto dei passeggeri

Nel breve filmato diffuso su TikTok e ripreso dal Sun, la giovane assistente di volo mostra sé stessa sia nei panni di una passeggera che di una hostess. La prima chiede di andare in bagno, ricevendo il cortese consenso della seconda. Solo che, una volta terminato, dimentica di richiudere la porta. Violando comunque una regola di bordo, che chiede a chi utilizza il bagno di tenere sempre chiusa la porta, non solo durante l’utilizzo ma anche una volta terminato. Una norma che, stando alla giovane hostess, molto spesso i passeggeri dimenticano. Il video, infatti, termina con la ragazza sconsolata richiudere la porta lasciata spalancata.

Secondo l’assistente di volo, questo sarebbe uno dei comportamenti scorretti più frequenti durante i voli. Ma non solo. Molte persone, a quanto pare, pretenderebbero anche di usare la toilette poco prima del decollo. Un atteggiamento da non assumere poiché, in questo caso, il pilota dovrà attendere che tutti abbiano terminato di usarlo prima di alzarsi in volo. E le hostess sono tassativamente tenute ad avvisare il comandante della situazione poiché, se qualcuno dovesse cadere, la responsabilità potrebbe ricadere anche su di loro. Il video dell’inserviente di volo è stato visualizzato addirittura da 3 milioni di persone. Tuttavia, i commenti sono stati disattivati. Chissà cosa ne avrebbero pensato i passeggeri inosservanti…