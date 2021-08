L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha giudicato Ryanair colpevole. Non è lecito richiedere spese extra per far sedere vicini genitori e figli.

Ryanair si è rifiutata di seguire le direttive generali regolamentari indicate dall’autorità di competenza e ora è costretta a pagare una prima multa di 35 mila euro. L’Enac ha inviato la sanzione e si prepara a presentare un esposto alla Procura. Nessuna giustificazione è lecita da parte della compagnia aerea low cost. Le diposizioni non sono state seguite e, ora, Ryanair ne subirà le conseguenze.

Gli accertamenti dell’Enac

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha effettuato degli accertamenti ed è arrivata alla conclusione che la compagnia low cost non ha messo in pratica le direttive regolamentari indicate dall’autorità di competenza. Nello specifico, Ryanair non ha adeguato i sistemi informatici ed operativi in modo tale che non venisse più chiesto un supplemento per poter far sedere vicini genitori e figli oppure persone disabili con l’accompagnatore. La spesa extra del costo del biglietto è inaccettabile e nulla di concreto ha fatto la compagnia per porre fine al disagio.

Le colpe di Ryanair riscontrate dall’Enac

I passeggeri che acquistano i biglietti aerei sul sito della compagnia low cost pagano un supplemento del costo del biglietto per avere posti vicini. Parliamo di genitori con figli e di disabili con i propri accompagnatori, persone, dunque, che non dovrebbero avere problemi ad avere sedute vicine. Ryanair, invece, annovera questo servizio tra quelli a pagamento con grande disappunto dell’Enac.

La compagnia ha solamente modificato una piccola disposizione contrattuale che difficilmente verrà notata dal passeggero. Nello specifico, è possibile per l’utente ottenere il rimborso della maggiorazione del biglietto ma solo al termine di una lunga e noiosa procedura. Questa disposizione è contraria alle decisioni prese dal Tar ed è un modo palese per eludere le direttive dell’Enac.

Qual è l’ammontare della spesa extra

Per conoscere l’ammontare della spesa extra per l’acquisto di biglietti con posti vicini occorre effettuare una simulazione sul portale della compagnia. In generale, la scelta del posto al di sopra dei 12 anni costerà 2 euro per posti normali, 7 euro per un posto nelle prime file e fino a 11 euro per un sedile con più spazio per le gambe.

Procedendo con la prenotazione si leggerà la scritta “Se la tariffa non include posti prenotati, almeno un adulto dovrà acquistare un posto” per una cifra variabile dai 4 ai 6 euro. Continuando, poi, si leggerà “visita qui per richiedere il rimborso del posto pagato”. Ryanair, dunque, prima fa pagare l’extra, poi consente di richiedere il rimborso. Finora questa decisione è costata 35 mila euro ma, probabilmente, l’Enac non si fermerà qui.