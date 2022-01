In seguito alle varie modifiche sulle condizioni di trasporto delle compagnie aree, molti viaggiatori hanno elaborato un escamotage per portare un bagaglio in più a bordo

Le norme di trasporto in aereo variano a seconda delle compagnie e negli ultimi anni cambiano in maniera piuttosto repentina. Ciò però genera gran confusione e spesso non riuscendo a stare al passo, molti passeggeri si ritrovano a pagare delle penali piuttosto corpose.

Le compagnie low cost sono state quelle che hanno apportato più cambiamenti in tal senso, con condizioni sempre più stringenti. Un po’ alla stregua di “fatta la legge trovato l’inganno” anche in questo caso i viaggiatori si sono regolati di conseguenza, architettando un metodo piuttosto astuto per raggirare uno dei principali problemi.

La questione più spinosa infatti riguarda i bagagli a mano da portare a bordo. Quantità e misure sono nel mirino delle società di trasporto aereo e ciò ha portato alla controffensiva dei fruitori.

Attenzione però, il piano non ha percentuale di riuscita assoluta. In pratica il trucchetto consiste nel portare a bordo un cuscino da viaggio imbottito con dei vestiti o altri oggetti che possono risultare utili.

Alcuni infatti sono dotati di apposite cerniere che consentono di rimuovere l’imbottitura e sostituirla con dei vestiti o altri oggetti. Così facendo si porta a bordo del velivolo oltre al bagaglio a mano o zaino compreso nel prezzo, anche un altro contenitore extra all’insaputa del personale di bordo.

Naturalmente non deve essere molto grande, onde evitare che possano insorgere dei problemi. In linea di massima viene considerato come un capo di abbigliamento, anche perché allo stato attuale non esistono ancora specifiche informazioni a riguardo.

Quindi, spazio ai cuscini a forma di ferro di cavallo da mettere intorno al collo (al momento dell’imbarco per non destare sospetti). Oltre a rendere il viaggio più comodo possono aiutare a portare qualche indumento intimo che pur non essendo troppo ingombrante, magari libera spazio nel bagaglio principale.