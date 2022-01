Una coincidenza pazzesca, adesso potrà vendere la sua foto a ben 5 milioni, ecco come è andato tutto dall’inizio.

Il classico colpo di fortuna di una storia che sembra provenire dal solito film dove il protagonista si ritrova in qualcosa di più grande di lui. Stavolta, è successo davvero e il tutto ha assolutamente dell’incredibile.

Il protagonista si chiama Randy Guijarro, potrebbe anche far credere di averci visto lungo, ma la realtà è che neanche lui sapeva cosa avesse per le mani, quando ha comprato una foto antica a 2 dollari, per il solo gusto di avere oggetti da collezione a casa. Ecco però un anno dopo che gli succede.

I milioni che gli cambieranno la vita

In pratica, il signor Guijarro non è nuovo all’acquisto di oggetti ai mercatini dell’usato. Un gran appassionato di quella roba che si va a comprare la domenica per svagarsi un po’, più o meno un anno fa entrò in un negozio dell’usato di Fresno, in California. Appassionato di oggetti che nessuno vuole più, ne prese uno singolare.

Una foto che non apparteneva minimamente a qualcuno di conosciuto, solo ovviamente abbastanza antica, perché ingiallita. E la cosa divertente è che il padrone del negozio non vedeva l’ora di sbarazzarsi di quell’oggetto come di altri, così per due dollari gli permise di portarla via. Ebbene, fu come ritrovarsi in mano lo stesso Gratta e Vinci di questo vincitore italiano.

Un anno dopo quella stessa foto, vale infatti 5 milioni di dollari, e tutto questo ha anche un senso. Non è cambiata la valutazione dello stesso oggetto dall’acquisto ad oggi, ma è cambiata la storia dello stesso scatto. Per fortuna di Randy Guijarro. Infatti, le persone della foto sono state identificate ed ora è tutto diverso.

Quella foto, 4×5 centimetri è del 1878, e ritrae il famigerato Billy the Kid con la sua banda. Questo era il soprannome di tale Henry McCarthy, uno degli assassini più efferati dell’Ottocento americano, di cui tra l’altro esisteva un solo ritratto al mondo. Però Billy di foto nella vita se ne sarà fatte almeno due, e se in una è sorridente con un bel fucile in mano, nell’altra non fa altro che giocare a croquet con i suoi amici. In quella comprata a due dollari, appunto.