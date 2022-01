Un attimo, pochi secondi, pochi istanti di una vita intera. Pochi istanti che fanno si che tutto da quel momento non sia più lo stesso.

Una vincita incredibile si potrebbe definire, una di quelle affermazioni chiaramente casuali che di colpo cambiano i tuoi giorni, le settimane, gli anni, tutto, ogni cosa. Persino, forse, la percezione dell’insieme di quelle dinamiche che finora avevano tenuto insieme tutto.

Quando si vince è sempre festa, questo lo sanno bene in certe comunità, in certi paesi che puntualmente esplodono di gioia nel momento in cui vengono a conoscenza, in maniera ufficiale o meno di una vincita capitata magari ad un loro concittadino. Una sorta di fratellanza di solidale riconoscenza anche se vogliamo. Aver portato lustro, buoni sentimenti, entusiasmo. Non tutto può essere spiegato alla perfezione, quello che è certo però è che certe affermazioni cambiano la prospettiva anche di piccoli centri, di piccole cittadine, ma non solo.

Le cronache spesso ci raccontano di incredibili vincite. Superenalotto, Lotto, 10eLotto, Gratta e vinci. In un modo o nell’altro si riesce a mettere da parte, a conquistare in pochi secondi una cifra spesso davvero inimmaginabile. Milioni, porzioni di milioni, o anche cifre inferiori. Ciò che conta, nell’immediato è quella sensazione di essere passati da una condizione precedente, spesso anche di sofferenza ad una successiva di relativa tranquillità e serenità. Vincere, almeno cosi dicono, è sempre una bella cosa, affermarsi, cosi di colpo, senza nemmeno averne la minima sensazione precedentemente, cosi come è ovvio che sia, è una sensazione da provare, almeno una volta nella vita.

Gratta e vinci, quasi milionario in un attimo: a Brescia il premio è di 500mila euro

Si vince al Gratta e vinci e rime a parte lo si fa anche nel migliore dei modi. L’ultima notizia arrivata in merito dalle cronache locali parla di una affermazione in Lombardia, precisamente a Brescia. Li, per l’appunto, un Gratta e vinci ha letteralmente fatto ripartire la vita del fortunato vincitore, o della fortunata vincitrice. Perchè con una cifra importante, la vita riparte, considera un nuovo inizio, c’è poco da fare. La giocata fortunata, il biglietto strappato alla sorte e grattato in pochi secondi è stato acquistato presso il bar “Coffee & More” di via Galileo Galilei 104, premio 500mila euro.

La voce ha subito fatto il giro delle strade e delle case vicine. Qualcuno dice possa essere una donna, la vincitrice si intende. Qualcuno ha visto, ha ascoltato, ha riflettuto, collegato. La voce sembra fondata e pare aggiunga anche che le condizioni economiche della fortunata vincitrice non sono particolarmente floride, altro aspetto che fa molto piacere alla cittadinanza. Si sa, un premio in denaro, un grosso premio in denaro che arriva a chi di soldi ne ha già parecchi, appare quasi ingiusto. Li dove occorrono, invece, i soldi, sono visti in altro modo.

Si gratta e si vince, sempre e comunque. Come abitudine, come appuntamento fisso tra il caffè ed un pacchetto di sigarette acquistato. Si gratta e si vince nonostante la crisi ed i momenti di forte incertezza e forse si gratta e si vince anche grazie a loro, per cercare magari una via d’uscita, una scorciatoia. Vincere è qualcosa di meraviglioso, dice chi ha provato questa incredibile sensazione. Avere poi quella tranquillità e quella serenità perse ormai da decenni, forse no lo si può spiegare, ma è come rinascere. Mezzo milione e tutto riparte, tutto ha un nuovo sapore, tutto torna ad essere vita.