Sapevate che anche su Amazon si possono fare acquisti, pagando in comode rate? Ecco chi ne ha il diritto e come funziona tutto.

Sapevate che ormai anche acquistando con il metodo di e-commerce, si può pagare a rate? E soprattutto, che possiamo farlo anche su Amazon. I metodi di pagamento a rate su questa piattaforma, sono persino due: con Cofidis tramite il servizio CreditLine e con le rate mensili di Amazon. Andiamo a capire che significa che potremo farlo presso la multinazionale che vende anche prodotti tech ad un centesimo.

Possiamo innanzitutto scegliere il metodo delle cinque rate mensili. Ed i passaggi sono: selezionare l’opzione di pagamento a rate o quando si aggiunge l’articolo al carrello o al momento del pagamento. Quando pagheremo, verranno evidenziate oltre alla prima rata mensile, le spese di spedizione e se ci fosse, i costi di un eventuale pacco regalo. Infine, l’importo residuo viene addebitato sul metodo di pagamento ogni 30 giorni dalla data in cui l’articolo viene spedito. Diverso, il metodo per Confis.

Al supermercato non la trovate più: addio alla plastica, come fare ora

Cosa vuol dire che Amazon accetta le rate

Per quanto riguarda questa parentesi, bisogna compilare dapprima tutti i campi richiesti sul sito della Confis, poi attendere la risposta. In questo caso, non ci saranno costi aggiuntivi all’acquisto, ma potremo tranquillamente rateizzare. Chi può comprare a rate su Amazon? Soltanto chi è residente in Italia; possiede un account Amazon di almeno un anno; ha una carta di credito o di debito valida associata all’account; vanta una buona cronologia di pagamenti presso il sito amazon.it.

Si può comprare tutto ciò che ci pare, pagando a rate? No, potremo acquistare con questa modalità, soltanto prodotti nuovi e i dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati. Una bella notizia, dopo che Amazon aveva scioccato i clienti, con l’eliminazione di un importante servizio. Capiamo anche un’ultima cosa. Ci sono delle conseguenze nel pagare a rate, come degli interessi da dare?

La nuova truffa che terrorizza gli italiani: la segnalazione arriva dalla tv

Non ci saranno addebiti maggiori, commissioni aggiuntive ed interessi, qualora dovessimo pagare a rate su Amazon. Però, attenzione a non impostare una carta dove i soldi potrebbero finire prima del pagamento. Infatti, è già chiaro su Amazon, che qualora la carta impostata non riuscisse a completare l’addebito, la società andrebbe a prelevare il restante che manca, da qualunque altra carta registrata nell’account. Ed ancora, se non viene effettuato il pagamento delle rate mensili in sospeso entro 10 giorni, dalla ricezione della mail di notifica di Amazon, il sito può annullare la registrazione del dispositivo comprato, disabilitando persino la possibilità di accesso ai relativi contenuti.