Scrutando bene tra i meandri di Amazon è possibile trovare alcuni prodotti tecnologici al modico costo di 1 centesimo. Come sfruttare questa ghiotta opportunità

Le innumerevoli opportunità disponibili su Amazon di certo non le scopriamo oggi, però alle volte il colosso americano dell’e-commerce è in grado di stupire i suoi clienti con alcune proposte decisamente sbalorditive.

Ad onor del vero in questo caso si tratta di Amazon segreto un’area a cui non tutti sono in grado di accedere. I più avvezzi con gli strumenti tecnologici con le loro capacità possono arrivare in questa sorta di oasi, dove la tecnologia ha il valore simbolico di 1 centesimo.

Amazon: quali sono gli apparecchi reperibili a 1 centesimo

Si investe esclusivamente sulle spese di spedizione (praticamente irrisorie), mentre l’articolo prescelto di fatto è gratuito visto che costa appena 1 centesimo. Tra le apparecchiature disponibili figurano oggetti che possono risultare molto comodi nel quotidiano.

Tra questi spiccano alcuni mouse senza fili, adattatori OTG per collegare dispostivi esterni allo smartphone, interruttori USB, adattatori da USB a USB A per collegare cavi e periferiche, chiavette USB a forma di automobile, cavo USBA A a USB C con led interni che si illuminano, Hub USB con ben 7 ingressi disponibili e un interruttore per accendere o spegnere ogni porta in modo separato.

Ma non è finita qui. Alla rassegna vanno aggiunti anche un micro Hub USB perfetto per Pc portatili e un Hub USB in formato ridotto ma con un cavo più lungo da poter poggiare comodamente sulla scrivania.

Per tutti i gadget menzionati le spese relative alla spedizione vanno da un minimo di 2,49 euro ad un massimo di 4,99 euro. Il che indica come realmente siano delle opportunità più che convenienti.

Fantastico, vero? Non resta che provare ad accedere alla parte segreta del portale di Amazon per poi lasciarsi andare ad un po’ di sano e conveniente shopping. Ad ogni modo è sempre meglio non esagerare e soprattutto acquistare solo ciò che realmente occorre, onde evitare di sperperare denaro inutilmente.