Il colosso dell’e-commerce Amazon ha avvisato i fruitori rispetto ad una decisone a dir poco epocale. Scopriamo cosa è successo e quali risvolti avrà per il prosieguo

Amazon si è guadagnato grossi consensi degli anni soprattutto per merito della notevole gamma di servizi che mette a disposizione dei suoi clienti. Questi riguardano sia prettamente le spedizioni, altri invece sono di natura accessoria.

Tra questi c’è Alexa.com, un sito che consentiva di analizzare il traffico di un sito web e di conseguenza decretarne la sua popolarità. Dopo 25 anni di onorata carriera, l’azienda ha deciso di riporlo definitivamente in soffitta.

Amazon: addio ad Alexa, ma non quella che tutti conoscono…

Col passare del tempo infatti l’affluenza su questo portale è andata sempre più calando e ciò ha portato a delle riflessioni da parte di Amazon. Alla fine, seppur con rammarico la chiusura è apparsa una soluzione inevitabile.

Da dicembre 2021 non è più possibile abbonarsi al servizio, che dal 1 maggio 2022 sarà chiuso e poi rimosso. Quindi, la motivazione è piuttosto semplice e logica. Il sito era ormai caduto in una tragica condizione di disuso e si sa, nell’arduo mondo del web, un andamento lento rischia di essere deleterio.

Seppur triste però, molti utenti hanno tirato un sospiro di sollievo una volta appresa la notizia. Di primo impatti in tanti avevano pensato ad Alexa, l’assistente vocale sempre più diffuso nelle abitazioni dei cittadini di tutto il mondo.

Niente paura, questo strumento continuerà ad esistere, anche perché a differenze dell’omonimo sito web sta riscontrando ancora un notevole successo. Non è da escludere che il portale possa essere rimodulato in favore proprio dell’apparecchio che dispensa delucidazioni di qualsiasi genere ai clienti.

LEGGI ANCHE >>> Amazon fa un regalo di Natale ai clienti: come ottenerlo

D’altronde il mondo della tecnologia è questo. Per una che oggetto che va in pensione, ce n’è sempre un altro pronto a prendersi la scena e dettare legge per gli anni a venire. Al contempo però questi avvicendamenti lasciano sempre un velo di amarezza circa la velocità di frequenza con cui avvengono. Insomma, addio Alexa e grazie per averci accompagnato in questi anni.