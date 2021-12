Ecco cosa ha in mente Amazon per i propri clienti in vista del Natale. Un piccolo regalo a cui però non tutti gli avventori possono accedere

Il Natale è ormai alle porte e i principali colossi della tecnologia e delle e-commerce hanno in mente delle speciali proposte per i loro clienti. Tra i tanti spicca senza dubbio Amazon, che ha deciso di fare una sorpresa in vista della festa più attesa dell’anno.

In pratica si tratta si un buono dal valore di 5 euro da spendere in svariate tipologie di prodotti. L’opportunità però non è aperta a tutti, ma solo ad alcuni soggetti selezionati. Dunque, non rimane che capire come verificare se si può spenderlo o meno.

Amazon: come ottenere lo speciale regalo di Natale

A differenza di altre circostanze analoghe del passato, non è richiesta alcuna azione particolare per ottenere il voucher da utilizzare sulla piattaforma. È necessario collegarsi alla pagina ufficiale della promozione entro il 19 dicembre e controllare se è possibile avere accesso al buono di 5 euro da utilizzare su Amazon per Natale.

In pratica potranno averlo i primi 10.000 clienti che ne fanno richiesta. È questo l’unico cavillo previsto per la promozione natalizia. Successivamente, una volta che la verifica è andata a buon fine, lo si può spendere rispettando le condizioni di utilizzo.

Si può sfruttare su prodotti venduti e spediti da Amazon, ad eccezione di alcune specifiche categorie. Questi particolari potranno essere chiariti leggendo le regole di uso del buono, che l’azienda ha ideato come innovativo prodotto di marketing.

In tanti infatti si lasceranno andare a più di un acquisto oltre a quello gratuito fruibile tramite il voucher. In questo modo ci saranno ulteriori introiti che probabilmente senza questa iniziativa non ci sarebbero stati.

Ancora una volta Amazon è pronta a stupire e dopo diverse proposte interessanti, si prepara a chiudere alla grande il 2021. Per quanto riguarda le opportunità di lavoro, ecco invece quali sono le offerte più interessanti inerenti l’Italia da parte della multinazionale statunitense. Clicca qui per visualizzarle.