L’intento dei Bonus INPS è di sostenere economicamente i cittadini, principalmente le famiglie con un ISEE basso. Scopriamo quali sono le agevolazioni previste nel 2022 e chi sono i destinatari.

Le famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate sono numerose e con i rincari del 2022 aumenterà notevolmente il numero di cittadini in difficoltà. In attesa di aiuti concreti validi per tutti gli italiani, l’INPS eroga dei buoni dedicati a chi presenta un ISEE basso. L’obiettivo è sostenere economicamente la parte più debole della popolazione con aiuti pratici e, si spera, efficaci. Ecco una presentazione delle agevolazioni attive nell’anno appena iniziato.

I bonus 2022 tra novità e conferme: ecco quelli per lavoratori, giovani e famiglie

Bonus INPS, ecco l’assegno di maternità

Le famiglie con figli a carico possono richiedere l‘assegno di maternità. L’importo dell’agevolazione è stabilito dal valore dell’ISEE del nucleo familiare e dall’indice Istat dei prezzi a consumo. L’indennità è riservata alle lavoratrici autonome. La nuova Legge di Bilancio ha allungato di tre mesi il tempo previsto per la maternità e ha stabilito l’obbligatorietà di un congedo retribuito di 10 giorni per i padri lavoratori dipendenti.

Bonus Asilo Nido e Bonus Terzo figlio

Tra i Bonus INPS ideati per sostenere le famiglie con ISEE più basso citiamo il Bonus Asilo Nido, un contributo diretto erogato ai nuclei familiari con a carico un bambino di età inferiore a tre anni affetto da patologie croniche. I redditi dovranno essere inferiori a 20 mila euro all’anno.

Il Bonus Terzo Figlio, poi, è dedicato a chi aspetta il terzo figlio avendo già due figli minorenni. L’importo verrà calcolato come una maggiorazione sull’Assegno Unico Universale e sarà compreso tra 15 e 85 euro, in base all’ISEE. Le famiglie con quattro figli o più potranno contare su una maggiorazione di 100 euro.

Bonus INPS per le casalinghe

Nel 2022 gli enti di formazione potranno richiedere il Bonus Casalinghe per erogare corsi gratuiti rivolti alle persone che non hanno un lavoro. L’obiettivo è fare acquisire una preparazione tale da aiutare nella ricerca di una occupazione. Non è, dunque, una prestazione economica ma un fondo per la formazione digitale.

Bonus casalinghe 2022: come presentare la domanda e fino a quando c’è tempo

Altre prestazioni erogate dall’INPS

L’Assegno Sociale è riservato ai cittadini con ISEE basso, agli stranieri con permesso di soggiorno e ai rifugiati politici. L’importo è di 467,65 euro al mese. Citiamo, poi, l’Assegno temporaneo integrativo assistenza magistrale dedicato ai soggetti senza ISEE o con ISEE inferiore a 10.230 euro a condizione che siano iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

Inps, occhio ai pagamenti di gennaio: dalla Naspi al reddito di cittadinanza, ai Bonus

La Carta Acquisti 2022 è un altro Bonus INPS che le famiglie con ISEE basso possono richiedere per affrontare le spese dedicate agli acquisti di beni di prima necessità. Spese sanitarie, alimentari o legate alle bollette di luce e gas potranno essere pagate, in parte, con la card dall’importo di 40 euro al mese. Destinatari sono i nuclei con minori di 3 anni o adulti con più di 65 anni.

Concludiamo citando il Reddito di Inclusione che viene caricato sulla carta del Reddito di Emergenza. Il bonus è richiedibile dalle famiglie con disabili, disoccupati con più di 55 anni, minorenni e donne incinte.