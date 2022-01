A partire dalla Naspi fino ad arrivare al reddito di cittadinanza, occhio ai pagamenti del 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il Covid ha segnato gli ultimi due anni e continua, purtroppo, ad avere tutt’oggi delle ripercussioni negative sulle nostre vite, sia dal punto di vista economico che sociale. Sono tante le famiglie che, per via delle minori entrate, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a far fronte alle varie spese. Proprio in tale contesto, pertanto, a rivestire un ruolo particolarmente importante sono le varie misure messe a disposizione da parte del governo.

A partire dalla Naspi fino ad arrivare al reddito di cittadinanza, passando per l’assegno unico, quindi, non stupisce che siano in tanti ad essere curiosi di sapere quando verranno effettuati i relativi pagamenti nel corso del 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inps, dalla Naspi al reddito di cittadinanza: tutto quello che c’è da sapere

Qualche giorno fa abbiamo visto assieme come sia possibile grazie all’app IO sapere quando vengono effettuati i pagamenti degli accrediti pensionistici. Ma non solo, tale applicazione offre anche la possibilità di sapere in anticipo anche le date di accredito di tutti gli altri pagamenti che vengono erogati sempre dall’Istituto di previdenza. Tra questi si annoverano, indubbiamente, la Naspi, ma anche il reddito di cittadinanza e l’assegno unico.

Proprio in tale ambito, pertanto, non stupisce che siano in tanti ad essere curiosi di sapere quando verranno effettuati i relativi pagamenti nel corso del 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di seguito quali sono le informazioni disponibili in merito:

Naspi . Misura volta ad offrire un sostegno economico a coloro che hanno perso il posto di lavoro indipendentemente dalla propria volontà, la Naspi viene erogata mensilmente dall’Inps a tutti i soggetti aventi diritto. Non è possibile stabilire una data a priori, in quanti non tutti i percettori di Naspi ottengono il pagamento il medesimo giorno. Per quanto riguarda il mese di gennaio, comunque, le erogazioni sembra siano iniziate il giorno 10 del mese in corso e si dovrebbero concludere entro il giorno 21 .

. Misura volta ad offrire un sostegno economico a coloro che hanno perso il posto di lavoro indipendentemente dalla propria volontà, la Naspi viene erogata mensilmente dall’Inps a tutti i soggetti aventi diritto. Non è possibile stabilire una data a priori, in quanti non tutti i percettori di Naspi ottengono il pagamento il medesimo giorno. Per quanto riguarda il mese di gennaio, comunque, le erogazioni sembra siano iniziate il . Reddito di cittadinanza. Introdotto dal precedente governo a guida Conte, il reddito di cittadinanza è volto ad offrire un aiuto economico alle persone con reddito particolarmente basso. Per quanto riguarda i pagamenti interesserà sapere che per i nuovi beneficiari, in genere, partono verso il 15 del mese. Coloro che già lo percepivano, invece, devono attendere il giorno 27 del mese.

Dopo aver visto quando verranno effettuati, indicativamente, i pagamenti del reddito di cittadinanza e della Naspi, cercheremo di vedere assieme cosa accadrà per altre misure. Tra queste si annoverano, ad esempio, l’assegno unico e il reddito di emergenza. In particolare sono in molti a chiedersi se tale misure saranno effettivamente erogate nel corso del 2022 e, in caso di risposta affermativa, a partire da quando.

Ebbene, per quanto riguarda l’assegno unico, ricordiamo, farà il suo esordio proprio a partire dal nuovo anno, ormai iniziato da un bel po’ di giorni. Tale misura è destinata alle famiglie con figli aventi un’età compresa tra i sette mesi della gestazione fino ai 21 anni di età, se a carico dei genitori. I pagamenti di tale assegno avranno luogo a partire dal mese di marzo. Chi ne ha diritto, comunque, può iniziare a fare relativa richiesta all’Inps già a partire da gennaio 2022.

Brutte notizie, invece, per chi spera di poter ricevere il pagamento del REM, ovvero del reddito di emergenza. L’ultima erogazione di tale aiuto economico, ricordiamo, risale a settembre del 2021 e non sono trapelate, almeno per il momento, notizie in merito ad una sua possibile riconferma. Non è dato sapere, pertanto, se nel corso del 2022 il governo deciderà o meno di reintrodurre tale sussidio.