Era già nelle classifiche dei drinks più venduti al mondo, ma ora è salito in testa, ecco il cocktail italiano che batte tutti.

Drinks International, ha stilato la classifica dei cocktail più venduti al mondo, per il 2022. Parliamo della rivista che dal 1972 ad oggi, ha stilato le classifiche annuali delle bevande alcoliche, materia in cui la stessa è specializzata. Ogni anno quindi, basta consultarla per conoscere i drinks più venduti al mondo.

Queste particolari ricerche, restano ovviamente nel mondo delle curiosità, come quelle dei dischi più venduti di sempre o altri oggetti o beni non di prima necessità, proprio come i cocktails, ma resta comunque il fascino del chiedersi se provarne uno o meno. Qui, dipende molto dai sapori che vi piacciono, ma vi diciamo che il cocktail più venduto al mondo è italiano.

I 10 drinks più venduti al mondo

Anche quest’anno abbiamo i nostri dieci migliori drinks, o meglio, i preferiti da chi beve. E per la prima volta dopo otto anni, cade dal primo posto del podio, l’Old Fashioned. Lo sostituisce un’invenzione tutta italiana, il Negroni. A quasi predire questo passaggio in prima linea del drink italiano, il New York Time, ne scriveva così nel 2019: “Il perfetto elisir per un pomeriggio d’estate”. Mentre il Drinks International ha scritto: “Il Re è morto, lunga vita al Negroni!”.

La frase del NY Times, arrivava non in un anno a caso, ma in quello dei cent’anni dalla sua nascita, in quel di Firenze. Un’altra bella notizia quindi per il nostro Paese, dopo che nel 2021, la Ferrari si era guadagnata il premio come miglior datore di lavoro dell’anno. Ed ora, un orgoglio che nasce dalla creazione di Camillo Negroni, il conte che con una modifica all’Americano, sostituendo la soda con il gin. A quanto pare, mai scelta fu più azzeccata.

E dire che per vincere questa medaglia d’oro, il “nostro” Negroni ha battuto dei drinks di tutto rispetto. Quasi nessuno molto dolce, i clienti in giro per il mondo a quanto pare, preferiscono il secco. Andiamo a riprenderci tutta la classifica:

1. Negroni

2. Old Fashioned

3. Martini Dry

4. Margarita

5. Daiquiri

6. Aperol Spritz

7. Espresso Martini

8. Manhattan

9. Mojito

10. Whisky Sour.