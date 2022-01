La nuova allettante proposta di Tim Vision prevede una serie di contenuti per tutti i generi con un esborso di appena 10 euro al mese

Tim Vision ha aperto alla grande il 2022 con una nuova importante offerta. Si tratta però di un’opzione fruibile solo per i nuovi clienti, i quali con appena 10 euro al mese avranno accesso a diversi contenuti decisamente in auge e che abbracciano praticamente ogni fascia d’età.

Possono accedere alla proposta Tim Vision Gold anche coloro che non sono clienti del celebre gestore telefonico nazionale. La curiosità è tanta, per questo non rimane che scrutare nei meandri di questo innovativo e conveniente pacchetto.

Tim Vision e Dazn, c’è un’ottima notizia per tutti: regalo inaspettato

Tim Vision: i dettagli della super offerta da 10 euro al mese

In pratica per 3 mesi sarà possibile avere in contemporanea Dazn (che dispone dell’intera Serie A oltre che di Europa League e Conference League), Netflix, Disney Plus e Infinity a solo 10 euro. Dal quarto mese il costo sarà invece di 29,99 euro anziché 44,99 euro fino al 30 settembre 2022.

Anche chi ha degli abbonamenti preesistenti con ognuna di queste singole piattaforme può recedere per poi abbonarsi a Tim Vision sfruttando la promozione attualmente in vigore. La possibilità di potersi garantire 4-5 videoteche così ampie d’altronde e da sfruttare nella maniera più assoluta.

Inoltre si possono accontentare i gusti di tutta la famiglia visto che tra sport, film, documentari, cartoni animati e tanto altro difficilmente si potrà scontentare qualcuno. Senza andare troppo a fondo basta fare un semplice calcolo del costo mensile di ogni singola piattaforma per capire che la possibilità di risparmio è piuttosto ghiotta.

TIM Vision, 6 diverse proposte bastano per battere la concorrenza?

Sul portale della Tim ci sono tutte le indicazioni del caso e nel caso non riusciate a fugare tutti i dubbi, si può sempre ricorrere ad un operatore chiamando i numeri dedicati. Resta pochissimo tempo per aderire. Il termine ultimo è fissato per sabato 15 gennaio 2022. Considerando però che basta poco per espletare la pratica, non è poi così tardi. Il passaggio verso la convenienza è breve. Al contempo bisogna essere lungimiranti nel saperlo cogliere.