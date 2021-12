Ottime notizie in arrivo per tutti gli appassionati di calcio e sport. Tim Vision e Dazn, infatti, sono pronti a stupire i nuovi clienti con un regalo particolarmente gradito. Ecco di cosa si tratta.

Il calcio si rivela essere, senz’ombra di dubbio, uno degli sport più amati e seguiti dagli italiani. Ne è stata una chiara dimostrazione, d’altronde, l’esplosione di gioia, con tanto di cori e caroselli per le strade, a cui si è assistito lo scorso luglio, dopo la vittoria della Nazionale Italiana di Euro 2020. Non crea stupore, pertanto, il fatto che in molti siano interessati alle varie dinamiche che riguardano tale sport. Non parliamo solo dei risultati in campo e delle trattative di mercato, ma anche dei diritti televisivi e della trasmissione delle partite.

Dopo anni segnati dal dominio di Sky, infatti, si è assistito con l’inizio del nuovo campionato a quello che viene considerato un vero e proprio colpo di scena, con Dazn che si è assicurata la trasmissione di tutte e le 10 gare a giornata di Serie A, con 3 in co-esclusiva con Sky. Una novità importante, con molti tifosi che potranno beneficiare di un regalo particolarmente gradito, frutto della partnership di Dazn con Tim Vision. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tim Vision e Dazn, ottime notizie in arrivo per gli appassionati di calcio: 3 mesi gratis

Le varie partite di calcio attirano ogni anno l’interesse di un gran numero di appassionati di questo sport. Proprio in tale ambito, pertanto, non può che essere accolta positivamente la notizia di un regalo particolarmente gradito da parte di Tim Vision.

Quest’ultimo, infatti, ha deciso di lanciare un’offerta davvero incredibile per calcio e sport con Dazn ed Infinity, grazie alla quale gli utenti potranno visionare le partite di Serie A, Champions, Europa League e non solo, con i primi 3 mesi che saranno gratuiti. A partire dal quarto mese il costo sarà pari a 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022. In seguito il costo sarà invece di 29,99 euro al mese.

Offerta di Tim Vision e Dazn: tutto quello che c’è da sapere

Grazie alla nuova offerta di Tim Vision con Dazn, pertanto, tutti i nuovi clienti potranno avere i primi 3 mesi gratis. Possono beneficiare di tale offerta, ovviamente, i clienti Tim, ma non solo. Possono effettuare apposita richiesta e beneficiare di questi contenuti esclusivi anche coloro che utilizzano un altro operatore telefonico. A tal fine non bisogna fare altro che cliccare su “Attiva ora” sul sito web ufficiale e optare per la modalità più adatta in base alle proprie esigenze.

Una volta attivato il servizio, ricordiamo, si riceve una e-mail e un sms per ogni contenuto del pacchetto e i link grazie ai quali poter creare i relativi account. Coloro che hanno già un abbonamento presso Dazn o Tim Vision, inoltre, riceveranno, dopo l’attivazione, le istruzioni grazie alle quali poter mantenere gli account esistenti, sospendendo però i relativi pagamenti.

Tim Vision, Dazn e Infinity: cosa è possibile vedere

Entrando nei dettagli, bisogna sapere che grazie alla nuova offerta di Tim Vision e Dazn è possibile vedere tutti i contenuti di quest’ultima. Tra questi, quindi si annoverano le partite di Serie A, ma anche Europa League, serie B, Liga, Us Open, Roland Garros, Australian Open, Giro d’Italia, Lega Basket e molto altro ancora.

Ma non solo, sempre incluso nel prezzo è possibile accedere alla piattaforma Infinity. Grazie a quest’ultima sarà possibile vedere 104 partite di Champions League. Inoltre è possibile visione tanti altri contenuti tra cui si annoverano film, cartoni animati, documentari e serie televisive. Da non dimenticare, poi, i programmi di Tim Vision e la possibilità di accedere a tutto il catalogo Discovery.

Tim Vision Box per unire l’utile al dilettevole

Sempre senza costi aggiuntivi, inoltre, è possibile avere a casa il Tim Vision Box. Si tratta, in pratica, di un decoder grazie al quale poter vedere i vari programmi. Ma non solo, nel caso in cui il vostro televisore non sia compatibile con il nuovo digitale terrestre, Tim Vision Box funzionerà anche da decoder che permetterà al vostro apparecchio di ricevere i segnali del nuovo standard. In questo modo non sarete costretti a buttare il vecchio televisore.

LEGGI ANCHE >>> Canone Rai, affrettatevi: c’è ancora poco tempo per richiedere l’esonero

Grazie alla nuova offerta di Tim Vision con Dazn, quindi, sarà possibile visionare per tre mesi calcio e sport gratis, avendo allo stesso tempo a disposizione un decoder che permettere di rendere compatibile la propria TV al nuovo digitale terrestre. La soluzione giusta, pertanto, per chi desidera unire l’utile al dilettevole.