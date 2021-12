Affrettatevi, c’è ancora poco tempo a disposizione per poter richiedere l’esonero del canone Rai. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

In un mondo sempre più all’insegna della tecnologia come quello attuale, sono davvero tanti gli apparecchi a nostra disposizione. Tra questi si annovera senz’ombra di dubbio la televisione, ormai presente in quasi tutte le abitazioni. Proprio per vedere la tv, come noto, bisogna pagare il canone Rai.

Quest’ultimo, ormai da qualche anno a questa parte viene addebitato direttamente in bolletta, con molti che si chiedono se è possibile beneficiare della relativa esenzione. Ebbene, in determinati casi questo è possibile, ma bisogna affrettarsi. C’è ancora poco tempo a disposizione per poter effettuare tale richiesta.

Canone Rai, c’è tempo fino al 31 gennaio 2022 per chiedere l’esonero: cosa c’è da sapere

Mentre si continua a discutere sulla possibilità di estendere il pagamento del canone a tutti i dispositivi elettronici, quali smartphone, tablet e pc, sono in molti a voler sapere come fare a chiedere l’esonero. Quest’ultimo, ricordiamo, può essere richiesto da tutti coloro che non hanno un apparecchio televisivo.

A tal fine, quindi, i soggetti interessati devono provvedere ad inviare ogni anno apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Bisogna però rispettare delle tempistiche, dato che l’ente accetta solo le dichiarazioni pervenute entro il 31 gennaio di ciascun anno. Questo vuol dire che per il prossimo anno c’è ancora tempo fino al 31 gennaio 2022 per poter fare apposita richiesta. Ma come bisogna fare? Ebbene, è possibile inviare la dichiarazione attraverso l’apposito servizio web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa è possibile inviare una raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, oppure una Pec all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. Ma non solo, è possibile presentare richiesta per ottenere l’esonero anche rivolgendosi ad un intermediario autorizzato, come un commercialista o Caf.

Esonero canone Rai per gli over 75: occhio al reddito

Ricordiamo, inoltre, che a poter richiedere l’esenzione del canone Rai non sono solo coloro che non possiedono una TV in casa. Ne hanno diritto, infatti, anche coloro che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro.

Ma non solo, non bisogna essere conviventi con soggetti titolari di reddito proprio, ad eccezione di colf, badanti e altri collaboratori domestici. In questo caso si ha diritto all’esenzione per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Nel caso in cui invece il soggetto interessato compia 75 anni tra il 1° febbraio e il 31 luglio, ha diritto all’esenzione del canone solo per il secondo semestre.

A differenza della dichiarazione sostitutiva prevista per chi non possiede un apparecchio televisivo, per quanto riguarda l’esenzione del canone degli over 75 non bisogna rinnovare la dichiarazione ogni anno. Se negli anni seguenti, però, il soggetto beneficiare dell’esenzione supera i limiti reddituali richiesti, deve tempestivamente provvedere a fare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.