L’accesso temporaneo ai servizi dell’INPS tramite contact center è possibile solamente richiedendo il PIN telefonico. Vediamo come procedere.

Nell’era del digitale ogni aspetto della nostra vita è associato alla tecnologia e all’uso di un dispositivo elettronico. La digitalizzazione invade ogni settore e richiede conoscenze che non tutti possiedono. Occorre adeguarsi per stare al passo con i tempi ma soprattutto per poter usufruire di vantaggi e servizi. L’accesso al portale dell’INPS, per esempio, richiede il possesso di una identità digitale. Solo in questo modo si potranno utilizzare le diverse funzioni, gestire la pensione, richiedere bonus e partecipare a concorsi. Per non precludere le infinite possibilità che il digitale offre occorre munirsi di SPID, CIE o CNS. Oltre al sito è possibile accedere ai servizi INPS tramite contact center richiedendo un PIN per un accesso temporaneo.

Accesso temporaneo ai servizi INPS con contact center, come richiederlo

I cittadini possono richiedere all’INPS un PIN per un accesso temporaneo ai servizi dell’ente tramite contact center. Parliamo di un PIN telefonico temporaneo della validità fino a tre mesi che consentirà di procedere con diverse operazioni tra cui l’inoltro della domanda per l’Assegno Unico Universale. Lo strumento, dunque, permette di accedere ai servizi INPS attraverso un contact center secondo quanto stabilito dell’ente lo scorso 30 dicembre.

Il PIN telefonico temporaneo consiste in un codice alfanumerico generato solamente dopo che il richiedente avrà utilizzato l’applicativo INPS. Sarà necessario, dunque, usare le credenziali SPID, CIE o CNS per effettuare l’accesso al sito e alla sezione di riferimento per selezionare, poi, il periodo di validità scegliendo tra 1 giorno, una settimana, un mese o tre mesi. La procedura continua cliccando su “Genera PIN Temporaneo”.

Conclusione dell’Iter e utilizzo del PIN temporaneo

Per concludere la procedura di accesso temporaneo ai servizi dell’INPS tramite contact center sarà necessario selezionare “Genera PIN Temporaneo” ed attendere la sequenza di numeri e lettere che fungeranno da PIN fino alla data di scadenza indicata. In caso di smarrimento si potrà fare una nuova richiesta che annullerà automaticamente la precedente.

Una volta in possesso del PIN si potrà chiamare il numero del contact center che corrisponde all‘803 164 se si chiama da rete fissa (gratuito) oppure allo 06 164 164 se si chiama da mobile (a pagamento secondo il proprio piano tariffario).