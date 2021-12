Acquistare ora prodotti in offerta per garantirsi un anno di risparmio. L’occasione è ghiotta con alimenti di stagione del mese di dicembre ma quali comprare e soprattutto come conservarli?

L’obiettivo del risparmio non deve mai essere perso di vista soprattutto in un periodo in cui i rincari si fanno sentire e le previsioni sul futuro sono tutt’altro che rosee. Tante famiglie si trovano ad escogitare trucchi e a mettere in pratica accorgimenti per limitare le spese soprattutto in relazione ai consumi. Non solo luce, gas e acqua incidono notevolmente mese dopo mese sul budget familiare ma anche i beni alimentari. Riempire il carrello per sfamare una famiglia di quattro persone ha un costo elevato nonostante si cerchi di approfittare delle offerte attive sui prodotti. A tal proposito, se si vuole ottenere un risparmio durante il 2022, è il momento di acquistare specifici articoli scontati a dicembre per non pensarci più ad anno nuovo.

Prodotti in offerta, acquistare ora per risparmiare domani

Dicembre è il mese delle festività natalizie, del Capodanno ma è anche il mese della tredicesima. Tanti lavoratori e pensionati ricevono la mensilità aggiuntiva proprio per sostenere le spese in aumento nel periodo di Natale. La somma ricevuta può essere sfruttata per mettere in atto un sistema che consentirà notevoli vantaggi per l’anno nuovo. Vantaggi intesi, naturalmente, in termini di risparmio.

Facendo ora scorta di prodotti di stagione in offerta si potrà evitare di procedere con l’acquisto nei prossimi mesi quando i prezzi lieviteranno e la spesa diventerà sempre più pesante. Mercati e centri di grande distribuzione propongono numerose offerte a dicembre. Gli agrumi rientrano tra i prodotti scontati. Limoni, mandarini, arance, bergamotto, clementine si conservano perfettamente per svariati mesi se conservati adeguatamente sul balcone in un punto non soleggiato. E’ possibile, in alternativa, spremere gli agrumi e conservare il succo nei contenitori per il ghiaccio così come si può essiccare la frutta e cuocerla per ricavarne deliziosi snack con scadenza lontana.

Altri acquisiti da compiere

Non solo agrumi ma anche avocado, castagne e mele si trovano in offerta a dicembre. Un luogo freddo è ideale per la conservazione mentre disidratando le mele si potranno consumare anche in estate. Cavolfiori, broccoli, carciofi hanno una conservazione differente. La verdura andrà tagliata, mondata e asciugata per poi essere congelata in modo tale da consumarla quando si desidera previa cottura.

Tra i prodotti in offerta a dicembre è possibile trovare il Grana Padano o Reggiano. Una scorta consente un notevole risparmio dato che in mancanza dello sconto il prezzo è alto. Altri articoli che potrebbero rimanere invenduti e dunque essere scontati fino al 50% sono panettoni e pandori. La possibilità è di tenerli fino in primavera – la scadenza è di qualche mese – o di utilizzarli per realizzare un dolce pasquale.