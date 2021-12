I soldi erogati sulla card del reddito di Cittadinanza possono essere utilizzati per acquistare i regali di Natale? Per rispondere occorre conoscere le direttive generali sulla misura.

Il Natale si avvicina, è ad un passo da noi, e cresce la corsa ai regali. Le festività natalizie riuniranno famiglie e amici dopo una lunga attesa. Ricordiamo che lo scorso Natale lo abbiamo passato in solitaria e il 2021 sarà il momento per prendersi una piccola rivincita e festeggiare in compagnia con le dovute attenzioni. La pandemia è ancora presente tra di noi ma rispettando le norme anti covid potremmo riuscire a passare le feste tra partite a carte, cene e scambio di regali. E’ ora di pensare ai doni ma anche di capire il budget a disposizione. In particolare, i percettori del Reddito di Cittadinanza devono conoscere le restrizioni che la misura prevede proprio in relazione agli acquisti.

Regali di Natale e soldi del Reddito di Cittadinanza

I percettori dell’RdC percepiscono mensilmente un determinato importo che possono spendere per pagare beni e servizi. La misura, però, prevede delle restrizioni e una lista di acquisti che non è possibile effettuare sfruttando i soldi del Reddito di Cittadinanza. Di conseguenza è fondamentale sapere quali regali sarà possibile comprare con l’agevolazione e quali no.

Il regolamento vieta di spendere i soldi della misura per acquistare articoli di gioielleria e pellicceria. Allo stesso modo, non sono consentiti pagamenti presso gallerie d’arte e strutture simili. Nessun lusso, dunque, ma beni di prima necessità. Attenzione, però, con i soldi del Reddito di Cittadinanza è possibile comprare videogiochi a condizione che vengano acquistati in un negozio fisico. La card, infatti, non è abilitata ai pagamenti sui siti e-commerce come, ad esempio, Amazon o eBay.

Altri ostacoli sul cammino della Card

Le restrizioni sull’uso della Card continuano includendo beni e servizi per adulti e i trasferimenti di denaro. Inoltre, non sono ammessi pagamenti per servizi assicurativi, finanziari o creditizi né in club privati. Volevate investire per Natale in modo tale da avere guadagni a medio-lungo termine? Non sarà possibile sfruttando i soldi dell’RdC.

Altri ostacoli sono il noleggio e il leasing di imbarcazioni da diporto o navi – nessuna gita in barca per il Capodanno – e le sottoscrizioni di servizi portuali in generale. Molte limitazioni, dunque, che impediranno di scegliere alcuni specifici regali di Natale. Se l’idea di regalo, invece, non rientra nella lista delle restrizioni potrete approfittarne visto che la data dell’erogazione del denaro sulla card è ormai prossima.