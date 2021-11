Le assicurazioni UnipolSai sono un punto di riferimento per molte persone in Italia. Ecco come funzionano le polizze vita e quelle legate alla condizione di non autosufficienza.

Come abbiamo già visto in altri nostri articoli, le assicurazioni UnipolSai sono assai diversificate tra loro e coprono una serie di situazioni impreviste contro cui è opportuno avere una tutela assicurativa.

Nel catalogo di questa compagnia spiccano altresì le assicurazioni Vita, che possiedono loro autonome caratteristiche e che affronteremo di seguito.

Inoltre, ci soffermeremo sui prodotti offerti a tutela della condizione di non autosufficienza. Sono tanti infatti gli elementi di interesse connessi alla complessiva offerta della compagnia: ciascuno di essi merita di essere delineato, per contribuire ad orientare il potenziale cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze. Facciamo chiarezza.

Assicurazioni UnipolSai: il Gruppo

Prima di affrontare i prodotti appena citati, appare opportuno spendere qualche parola su UnipolSai, per capire un po’ meglio chi è. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. consiste nella compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, ai vertici in Italia nei rami Danni e, in particolare, nell’ R.C. Auto. Stiamo parlando di uno dei gruppi dell’ambito bancario-assicurativo, più influenti nell’intero panorama italiano.

Operativa anche nei rami Vita, UnipolSai mantiene una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta corrispondente a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2020).

UnipolSai si avvale della più grande rete agenziale d’Italia, composta da 2.532 agenzie assicurative e 5.401 subagenzie distribuite sul territorio nazionale: questi i dati pubblicati sul suo sito web ufficiale.

Inoltre, vale la pena ricordare che le assicurazioni UnipolSai sono controllate da Unipol Gruppo S.p.A. e, come quest’ultima, sono quotata sul mercato MTA della Borsa Italiana.

La realtà in questione è operativa nell’assicurazione diretta con Linear Assicurazioni, e nella tutela della salute tramite la compagnia specializzata UniSalute.

Nell’area di operatività di UnipolSai sono incluse altresì società di servizi rivolte specificamente all’assistenza, alla riparazione di autovetture e alla gestione delle “scatole nere” per i rami Auto e Non-Auto.

UnipolSai è compagnia attiva anche nel canale della bancassicurazione, con Arca Vita e Arca Assicurazioni che offrono polizze Vita e Danni con i gruppi Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio e altre banche.

Come si può agevolmente notare, la presenza del Gruppo Unipol è davvero molto ampia e tocca una pluralità di settori.

Come funzionano le polizze sulla vita?

Prima di vedere da vicino i prodotti relativi alle assicurazioni vita, spieghiamo in sintesi che cosa sono queste ultime.

L’assicurazione vita (o polizza vita) consiste in un contratto firmato tra il contraente e la compagnia, che a fronte del pagamento di un premio, garantisce al beneficiario una rendita o un capitale in circostanze di morte dell’assicurato o sua sopravvivenza a una certa data.

Pertanto, in linea generale, nel contratto di polizza vita vi sono tre diverse figure, ossia:

Il contraente, che stipula il contratto e paga il premio;

L’assicurato, vale a dire la persona a cui l’evento (sopravvivenza a una data certa o morte) è correlato e da cui dipende l’esito del contratto di assicurazione;

Il beneficiario, che ottiene la somma erogata in caso di decesso dell’assicurato.

Prima di firmare il contratto, la compagnia dà al potenziale cliente un questionario da compilare, nel quale dovranno essere indicate tutte le informazioni utili a valutare la possibilità di assicurare e a quantificare il rischio. Tra dette informazioni, c’è la professione e le abitudini di vita dell’assicurato, ma anche notizie sulla sua cartella clinica.

Da notare che la possibile variazione di professione o ciascuna altra modifica delle abitudini di vita o delle condizioni di salute, devono essere rese note in maniera tempestiva alla compagnia, in modo che quest’ultima possa ricalcolare il rischio e l’ammontare del premio.

Le assicurazioni UnipolSai Vita sono in grado di coprire al contempo varie esigenze. Per i giovani adulti, rappresentano ad es. una buona idea per tutelarsi contro l’incapacità di guadagno, mentre per le famiglie è opportuno sottoscrivere anche un’assicurazione per l’ipotesi decesso. Interessante per tutti è anche il risparmio per la vecchiaia o per la proprietà abitativa, compreso nel meccanismo delle assicurazioni vita.

Da notare altresì che la cassa pensioni spesso non è sufficiente e restano lacune di copertura: le assicurazioni vita sono invece in grado di colmare queste lacune, fornendo una previdenza adeguata.

Assicurazioni UnipolSai Vita Premium: cos’è e come funziona

Le assicurazioni UnipolSai Vita Premium sono descritte nel dettaglio nella pagina ad hoc del sito web ufficiale. “Se desideri proteggere i tuoi cari e garantire loro un sostegno economico in caso di prematura scomparsa o di alcune malattie gravi, con la polizza vita UnipolSai Vita puoi farlo! Un aiuto concreto per affrontare il futuro con serenità. Per stare accanto alla tua famiglia, ogni giorno”, si trova infatti riportato nella scheda prodotto.

Nell’ambito delle assicurazioni UnipolSai Vita Premium è garantita la libertà di scelta: il cliente può infatti decidere il capitale assicurato più opportuno alle proprie esigenze e personalizzare la propria polizza con una delle tre formule: Argento, Oro o Platino.

Non solo: il cliente può scegliere liberamente i beneficiari, anche al di fuori dell’asse ereditario. Questo è un dettaglio molto interessante.

Come già per altri prodotti del catalogo delle assicurazioni sanitarie UnipolSai, vale il tasso zero per tali polizze, pagabili a rate mensili e zero interessi (finanziamento fino a 2.500 euro).

4 i motivi che potrebbero orientare concretamente a sottoscrivere questa polizza:

Agevolazione fiscale , con premio detraibile sulla scorta della normativa vigente;

, con premio detraibile sulla scorta della normativa vigente; Massima tutela : previsto il versamento di un ulteriore capitale in ipotesi di morte derivante da infortuni o incidente stradale;

: previsto il versamento di un ulteriore capitale in ipotesi di morte derivante da infortuni o incidente stradale; Capitale sicuro : c’è la sicurezza di garantire un capitale non tassabile, non pignorabile e non sequestrabile ai beneficiari;

: c’è la sicurezza di garantire un capitale non tassabile, non pignorabile e non sequestrabile ai beneficiari; Convenienza: tariffe vantaggiose che cambiano in base a fattori quali l’abitudine del fumo, il capitale assicurato e gli accertamenti sanitari.

UnipolSai Vita Premium: le caratteristiche del prodotto

Di seguito invece le caratteristiche che riassumono la struttura di questa polizza:

Durata : da 2 a 30 anni;

: da 2 a 30 anni; Capitale assicurato suddiviso sulla scorta di 3 distinti livelli di accertamenti sanitari;

suddiviso sulla scorta di 3 distinti livelli di accertamenti sanitari; Versamento annuo costante , con facoltà di finanziarlo in pratiche rate mensili a tasso zero;

, con facoltà di finanziarlo in pratiche rate mensili a tasso zero; Importo del premio pari ad un minimo di 150 euro all’anno, suddivisibile in rate mensili o semestrali;

pari ad un minimo di 150 euro all’anno, suddivisibile in rate mensili o semestrali; Età dell’assicurato : minimo 18 anni – massimo 78 anni; alla scadenza massimo 80 anni;

: minimo 18 anni – massimo 78 anni; alla scadenza massimo 80 anni; Tariffa : non Fumatori – Fumatori;

: non Fumatori – Fumatori; Sospensione – riattivazione : il cliente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi. E la riattivazione del contratto è consentita a patto che vi sia entro un anno dalla sospensione, in base a quanto contrattualmente previsto. In detto periodo la garanzia non è attiva;

: il cliente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi. E la riattivazione del contratto è consentita a patto che vi sia entro un anno dalla sospensione, in base a quanto contrattualmente previsto. In detto periodo la garanzia non è attiva; 3 livelli di protezione ulteriore , ossia duplice (con capitale raddoppiato per morte da infortunio), triplice (capitale triplicato per morte da incidente stradale), garanzia di Famiglia (capitale supplementare per morte di ambo i genitori);

, ossia duplice (con capitale raddoppiato per morte da infortunio), triplice (capitale triplicato per morte da incidente stradale), garanzia di Famiglia (capitale supplementare per morte di ambo i genitori); Garanzia malattia grave: scatta il versamento di un capitale in ipotesi di una delle malattie gravi assicurate (Cancro, Infarto del miocardio, Ictus, Innesto di by-pass aortocoronarico, Insufficienza renale, Trapianto di organo).

Il capitale assicurato è fissato in percentuale del capitale assicurato iniziale dell’assicurazione principale a scelta dell’assicurato tra 25-50-75% con un limite massimo di € 500.000,00 per persona assicurata.

Vita Premium: le 3 formule tra cui scegliere

Come accennato in precedenza e com’è tipico delle assicurazioni sanitarie, il cliente può personalizzare liberamente la propria scelta, attraverso una di 3 formule, tra cui scegliere. Vediamo quali sono:

Argento : per capitali assicurati fino a 300.000 euro, visita medica e test HIV. Con assenso della società, scegliendo di non sottoporsi a visita medica, sono previsti la compilazione di un questionario sanitario ed il cd. periodo di carenza;

: per capitali assicurati fino a 300.000 euro, visita medica e test HIV. Con assenso della società, scegliendo di non sottoporsi a visita medica, sono previsti la compilazione di un questionario sanitario ed il cd. periodo di carenza; Oro : per capitali assicurati fino a 450.000 euro, visita medica e accertamenti sanitari più dettagliati rispetto al livello Argento;

: per capitali assicurati fino a 450.000 euro, visita medica e accertamenti sanitari più dettagliati rispetto al livello Argento; Platino: per capitali maggiori di 450.000 euro, visita medica ed esami medici più dettagliati rispetto al livello Oro.

In particolare, gli accertamenti sanitari sono delineati sulla scorta del capitale assicurato scelto ma il cliente può comunque scegliere di svolgere esami più approfonditi rispetto a quelli previsti dalla compagnia, risparmiando sul costo della polizza e sfruttando l’occasione per proteggere la propria salute con un check-up medico a prezzi convenienti nelle strutture convenzionate.

Rimarchiamo che, con riferimento alle assicurazioni UnipolSai Vita Premium, è possibile prendere rapidamente contatto con un agente della compagnia, in modo da avere una consulenza personalizzata e fare la scelta più opportuna per se stessi e per i propri familiari. Da notare peraltro che l’elenco completo degli accertamenti sanitari è fornito dall’intermediario. Inoltre, sul sito web ufficiale è possibile scaricare il set informativo, da leggere attentamente prima dell’eventuale sottoscrizione.

Assicurazioni UnipolSai Vita Serena: cos’è e come funziona

Anche questa polizza rappresenta un aiuto contro gli imprevisti del futuro. Infatti, come si può leggere nella scheda informativa nel sito web UnipolSai, abbiamo innanzi: “una polizza vita temporanea caso morte con cui puoi garantire un capitale alle persone a cui vuoi bene in caso di prematura scomparsa a seguito di malattia. Se hai contratto impegni economici (mutui, prestiti …) e desideri assicurare a chi ti sta vicino la tranquillità di poterli onorare o vuoi offrire ai tuoi figli, o a chiunque ti stia a cuore, la possibilità di realizzare i loro progetti di vita”.

Insomma, se il cliente intende proteggere i propri cari e dare loro un sostegno economico e un buon tenore di vita, attraverso la polizza vita UnipolSai Vita Serena ciò è possibile. Anche in questo caso, la polizza include il tasso zero, con rate pagabili a rate mensili e zero interessi (finanziamento fino a 2.500 euro).

Ecco di seguito 4 motivi che potrebbero spingere a considerare seriamente le assicurazioni UnipolSai Vita Serena:

Agevolazione fiscale: premio detraibile dalle imposte sul reddito, alle condizioni vigenti;

premio detraibile dalle imposte sul reddito, alle condizioni vigenti; Massima tutela : la polizza comporta il versamento, in ipotesi di prematura scomparsa dell’assicurato a causa di una malattia, di un capitale ai beneficiari in maniera da garantirne la sicurezza economica;

: la polizza comporta il versamento, in ipotesi di prematura scomparsa dell’assicurato a causa di una malattia, di un capitale ai beneficiari in maniera da garantirne la sicurezza economica; Convenienza : il contraente può sfruttare condizioni tariffarie assai vantaggiose se il soggetto assicurato non fuma;

: il contraente può sfruttare condizioni tariffarie assai vantaggiose se il soggetto assicurato non fuma; Capitale sicuro: la sicurezza di garantire un capitale non sottoposto a tasse, impignorabile e insequestrabile.

Sul piano delle peculiarità di questa polizza – onde chiarire ulteriormente il suo funzionamento – rimarchiamo quanto segue:

Versamento annuo costante , con facoltà di finanziarlo in pratiche rate mensili a tasso zero;

, con facoltà di finanziarlo in pratiche rate mensili a tasso zero; Durata da un minimo di 2 a un massimo di 30 anni;

da un minimo di 2 a un massimo di 30 anni; Età dell’assicurato alla decorrenza: minima 18 anni; massima 65 anni. Età massima alla scadenza: 80 anni;

dell’assicurato alla decorrenza: minima 18 anni; massima 65 anni. Età massima alla scadenza: 80 anni; Tariffa per non fumatori e per fumatori;

per non fumatori e per fumatori; Sospensione / riattivazione: l’interessato anche qui può sospendere il versamento dei premi. Attenzione però: la riattivazione del contratto è consentita se avviene entro un anno dalla sospensione, in base a quanto contrattualmente previsto. In detto periodo la garanzia non è attiva.

Ricordiamo che, anche con riferimento alle assicurazioni UnipolSai Vita Premium, è possibile prendere rapidamente contatto con un agente della compagnia, in maniera da ottenere una consulenza personalizzata e fare la scelta più opportuna per sé stessi e per i propri familiari. Inoltre, sul sito web ufficiale è possibile fare il download del set informativo, da leggere attentamente prima dell’eventuale sottoscrizione.

UnipolSai Vita Smart: cos’è e come funziona

Altro interessante prodotto compreso nel catalogo delle assicurazioni vita UnipolSai: si tratta di una polizza vita temporanea caso morte, con la quale si può garantire un capitale alle persone care in ipotesi di prematura scomparsa, a partire da un piccolo importo mensile. Ecco dunque un aiuto concreto per “permettere ai tuoi cari di affrontare il futuro con serenità, per estinguere un eventuale mutuo o un prestito oppure per garantire un percorso di studi e lavoro ai tuoi figli”.

Anche in questo caso, la polizza include il tasso zero, con rate pagabili a rate mensili e zero interessi (finanziamento fino a 2.500 euro).

4 i motivi che potrebbero orientare concretamente alla sottoscrizione di detta polizza:

Agevolazione fiscale : premio detraibile sulla scorta della normativa vigente;

: premio detraibile sulla scorta della normativa vigente; Semplicità : possibilità di scegliere il capitale assicurato e la durata del contratto sulla scorta delle proprie esigenze e disponibilità economiche.

: possibilità di scegliere il capitale assicurato e la durata del contratto sulla scorta delle proprie esigenze e disponibilità economiche. Polizza Smart : la sottoscrizione avviene in maniera semplice e veloce, senza visite mediche o questionari sullo stato di salute;

: la sottoscrizione avviene in maniera semplice e veloce, senza visite mediche o questionari sullo stato di salute; Capitale sicuro: il cliente può garantire ai propri cari un capitale non tassabile, non pignorabile e non sequestrabile.

Mentre sul piano delle caratteristiche clou della polizza in oggetto, specifichiamo quanto segue:

Durata : da 5 a 20 anni: per capitali superiori o uguali a 50.000 Euro; da 10 a 20 anni: per capitali inferiori a 50.000 Euro;

: da 5 a 20 anni: per capitali superiori o uguali a 50.000 Euro; da 10 a 20 anni: per capitali inferiori a 50.000 Euro; Versamento annuo costante , con facoltà di finanziarlo in pratiche rate mensili a tasso zero;

, con facoltà di finanziarlo in pratiche rate mensili a tasso zero; Capitale assicurato : da un minimo di 25.000 Euro ad un massimo di 100.000 Euro;

: da un minimo di 25.000 Euro ad un massimo di 100.000 Euro; Età dell’assicurato : minimo 20 anni – massimo 50 anni; alla scadenza massimo 65 anni;

: minimo 20 anni – massimo 50 anni; alla scadenza massimo 65 anni; Tariffa per non fumatori e per fumatori;

per non fumatori e per fumatori; Sospensione / riattivazione : il cliente può sospendere il versamento dei premi. Ma la riattivazione è ammessa a condizione che vi sia entro un anno dalla sospensione, in base a quando contrattualmente previsto. In detto periodo la garanzia non è attiva;

: il cliente può sospendere il versamento dei premi. Ma la riattivazione è ammessa a condizione che vi sia entro un anno dalla sospensione, in base a quando contrattualmente previsto. In detto periodo la garanzia non è attiva; Carenza: vi è un lasso di tempo fra l’entrata in vigore dell’assicurazione e la piena efficacia della copertura, nell’ambito del quale le garanzie sono limitate, corrispondente a 9 mesi (5 anni per decesso da HIV o patologie correlate).

Ricordiamo che, anche con riferimento alle assicurazioni UnipolSai Vita Smart, è possibile prendere rapidamente contatto con un agente della compagnia, in maniera da ottenere una consulenza personalizzata e fare la scelta più opportuna per sé stessi e per i propri familiari. Inoltre, sul sito web ufficiale è possibile fare il download del set informativo, da leggere attentamente prima dell’eventuale sottoscrizione.

Assicurazioni UnipolSai Autonomia: la tutela contro la non autosufficienza

Distinto dal quadro delle assicurazioni vita, vi è quello dei prodotti contro la non autosufficienza, ed anch’essi meritano di essere segnalati. Le assicurazioni UnipolSai Autonomia sono polizze ‘long term care’, che includono una tutela ad hoc, nel caso in cui una malattia, un infortunio o le difficoltà dell’età avanzata compromettano le capacità di svolgere i gesti della vita quotidiana.

Long Term Care è in altre parole una copertura assicurativa, che scatta caso di perdita dell’autosufficienza, misurata con l’impossibilità di compiere in autonomia le ordinarie funzioni della vita quotidiana (azioni semplici come muoversi, lavarsi e mangiare), con contestuale menomazione dell’autosufficienza.

Con la polizza Long Term Care UnipolSai Autonomia oggi l’interessato può scegliere di assicurarsi una rendita mensile vitalizia, per vivere la terza età in modo più rassicurante e rilassato.

Interessante notare che con la polizza LTC UnipolSai Autonomia, si possono integrare le prestazioni pubbliche e contare su una sicurezza effettiva. In sintesi, abbiamo innanzi la polizza ideale per tutelarsi già oggi dalle necessità che una situazione di non autosufficienza può produrre in futuro. Anche qui è previsto il tasso zero, e la possibilità di pagare a rate mensili (con finanziamento fino a 2.500 euro).

Ecco i motivi che rendono le assicurazioni UnipolSai Autonomia, un’alternativa da valutare con attenzione:

Vita intera : fino ai 71 anni il premio è di importo moderato poi c’è la facoltà di continuare la copertura senza accertamenti sanitari;

: fino ai 71 anni il premio è di importo moderato poi c’è la facoltà di continuare la copertura senza accertamenti sanitari; Rendita vitalizia : si tratta di un sostegno mensile per tutta la durata dello stato di non autosufficienza, per assicurarsi un’assistenza continua nel tempo, integrativa all’assistenza pubblica;

: si tratta di un sostegno mensile per tutta la durata dello stato di non autosufficienza, per assicurarsi un’assistenza continua nel tempo, integrativa all’assistenza pubblica; Vantaggi fiscali: il premio si può detrarre dalle imposte sui redditi e la rendita è fiscalmente esente, come previsto dalla legge attuale;

il premio si può detrarre dalle imposte sui redditi e la rendita è fiscalmente esente, come previsto dalla legge attuale; Condizioni chiare e concorrenziali: premi vantaggiosi rispetto al mercato e importo della rendita costante e chiaro, fin dalla data della firma della polizza.

Sul piano invece delle caratteristiche clou, che strutturano questa polizza, indichiamo quanto segue:

Età dell’assicurato : minima 20, massima 60 per firmare la polizza;

: minima 20, massima 60 per firmare la polizza; Prestazioni assicurate : in ipotesi di perdita di autosufficienza nel compimento delle attività quotidiane, le assicurazioni UnipolSai assegnano una rendita vitalizia erogata ogni mese;

: in ipotesi di perdita di autosufficienza nel compimento delle attività quotidiane, le assicurazioni UnipolSai assegnano una rendita vitalizia erogata ogni mese; Rendita assicurata: quantificata al momento della firma del contratto sulla scorta di specifici parametri (ad es. età dell’assicurato, tipologia di lavoro ecc.);

quantificata al momento della firma del contratto sulla scorta di specifici parametri (ad es. età dell’assicurato, tipologia di lavoro ecc.); Durata : si tratta di un contratto a vita intera, perciò la durata coincide con la vita dell’assicurato;

: si tratta di un contratto a vita intera, perciò la durata coincide con la vita dell’assicurato; Importo del premio: da 90 euro l’anno.

E anche qui, come visto in precedenza per le altre polizze, ricordiamo che con riferimento alle assicurazioni UnipolSai Autonomia, è possibile prendere rapidamente contatto con un agente della compagnia, in maniera da ottenere una consulenza personalizzata e fare la scelta più opportuna per sé stessi e per i propri familiari. Inoltre, sul sito web ufficiale è possibile fare il download del set informativo, da leggere attentamente prima dell’eventuale sottoscrizione.

Assicurazioni UnipolSai Autonomia Costante: cos’è e come funziona

Nell’ambito delle polizze contro la non autosufficienza, abbiamo altresì le assicurazioni UnipolSai Autonomia Costante. Garantiscono una tutela ancora maggiore.

Nella scheda informativa nel sito web ufficiale della compagnia, è infatti riportato quanto segue: “Per sostenere il tuo futuro in caso di non autosufficienza con la sicurezza di una rendita mensile. Per chi desidera tutelarsi sollevando i propri familiari da eventuali spese future a seguito di un evento che provochi la propria non autosufficienza, il prodotto LTC* UnipolSai Autonomia Costante garantisce una rendita mensile vitalizia. Pensato per i giovani che ragionano a lungo termine, per i genitori che desiderano proteggere il proprio futuro e quello dei propri cari, per chi non ha il sostegno di un nucleo familiare. Aggiungi più serenità al tuo domani”.

L’assicurazione di rendita vitalizia offerta sottoscrivendo UnipolSai Autonomia Costante consiste di fatto un’importante tutela in situazioni di non autosufficienza, integrando le prestazioni pubbliche con un sostegno concreto. Infatti vero è che non tutti hanno la possibilità di poter contare su di un nucleo familiare solido economicamente. Per esempio per fronteggiare le necessità legate ad una situazione di non autosufficienza dopo una malattia, un infortunio o per le difficoltà dell’età avanzata.

Per Long Term Care – lo rimarchiamo – si intende una copertura assicurativa. Scatta caso di perdita dell’autosufficienza, misurata con l’impossibilità di compiere in autonomia le normali funzioni della vita quotidiana (azioni semplici come muoversi, lavarsi e mangiare), con contestuale menomazione dell’autosufficienza. Ecco perché anche questa polizza merita attenzione.

Autonomia Costante: motivi e vantaggi della scelta

Come opportunamente indicato nel sito web ufficiale, i motivi che possono spingere alla scelta di sottoscrivere detta polizza, non sono pochi. Eccoli di seguito:

Durata : si tratta di copertura a vita intera, senza facoltà di recesso da parte della compagnia;

: si tratta di copertura a vita intera, senza facoltà di recesso da parte della compagnia; Rendita mensile massima 4.000 euro, fino a 2.500 euro di rendita assicurata e fino a 60 anni di età assicurativa dell’assicurato, non è richiesta la visita medica;

massima 4.000 euro, fino a 2.500 euro di rendita assicurata e fino a 60 anni di età assicurativa dell’assicurato, non è richiesta la visita medica; Frazionamento premio , con pagamento di esso in rate mensili o semestrali;

, con pagamento di esso in rate mensili o semestrali; Sistema di Welfare integrato: sottoscrivendo le assicurazioni sanitarie UnipolSai Autonomia Costante, l’assicurato può contare sulla tutela aggiuntiva di una polizza collettiva UniSalute.

3 vantaggi in particolare emergono nella polizza in oggetto, li richiamiamo di seguito:

Età : la sottoscrizione è possibile a partire dai 18 anni di età assicurativa fino ai 70 anni. L’importo del premio è ovviamente proporzionato all’importo della rendita scelta, all’età assicurativa del soggetto assicurato e al suo stato di salute e alle sue abitudini di vita (professione, sport e così via);

: la sottoscrizione è possibile a partire dai 18 anni di età assicurativa fino ai 70 anni. L’importo del premio è ovviamente proporzionato all’importo della rendita scelta, all’età assicurativa del soggetto assicurato e al suo stato di salute e alle sue abitudini di vita (professione, sport e così via); Prestazione assicurata : rendita mensile vitalizia in ipotesi di non autosufficienza riconosciuta dalla società del soggetto assicurato;

: rendita mensile vitalizia in ipotesi di non autosufficienza riconosciuta dalla società del soggetto assicurato; Vantaggi fiscali: detrazione pari al 19% dei premi versati dall’IRPEF, entro il limite di 1.291,14 euro all’anno. La detrazione fa somma con quella delle altre assicurazioni detraibili (vita e infortuni) ed è calcolata sul reddito totale del contraente. La rendita versata è esente da imposizione fiscale e non può essere pignorata o sequestrata.

E anche qui, come visto in precedenza per le altre polizze, ricordiamo che con riferimento alle assicurazioni UnipolSai Autonomia Costante, è possibile prendere rapidamente contatto con un agente della compagnia, in maniera da ottenere una consulenza personalizzata e fare la scelta più opportuna per sé stessi e per i propri familiari. Inoltre, sul sito web ufficiale è possibile fare il download del set informativo, da leggere attentamente prima dell’eventuale sottoscrizione.

LEGGI ANCHE >>> Assicurazioni sanitarie Mediolanum Capitale Umano: la nostra recensione

Perché scegliere le assicurazioni UnipolSai?

In questo articolo ci siamo soffermati sulle assicurazioni UnipolSai. Sono incluse in un articolatissimo catalogo di tutele contro gli eventi che mettono a rischio la propria salute.

Come ci si può aspettare da un Gruppo leader in Italia nel settore bancario-assicurativo, i motivi per valutare concretamente di sottoscrivere una polizza Vita o una polizza per la non autosufficienza, di certo non mancano.

Forte di una ramificatissima rete agenziale e di centri di assistenza di valore riconosciuto, le assicurazioni UnipolSai spiccano per personalizzazione, modularità e chiarezza delle condizioni contrattuali. In ogni caso, tramite la consulenza dell’incaricato, il potenziale cliente potrà togliersi ogni dubbio. E valutare al meglio se è il caso di sottoscrivere una polizza Vita o non autosufficienza.

Previste rendite vitalizie e capitali che scattano in caso di eventi spiacevoli che attengono alla salute dell’assicurato. Le polizze che abbiamo visto contemplano più formule. Tengono conto di una pluralità di parametri diversi, al fine di calcolare il premio (ad es. età, uso di sigarette, hobby ecc.).

In ogni caso, all’interno del sito web delle assicurazioni UnipolSai, l’interessato potrà scaricare tutti i set informativi di interesse. E prendere un appuntamento con l’agenzia più vicina alla propria abitazione. Come si può notare, gli elementi che giocano a favore di queste assicurazioni non mancano. Altrimenti non si spiegherebbero i milioni e milioni di cittadini italiani che, ogni anno, scelgono le polizze di questo Gruppo.