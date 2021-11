Il Gruppo Mediolanum è leader in Italia nel settore bancario e in quello assicurativo. In particolare, la tutela della persona è assicurata grazie alla polizza Capitale Umano.

Le assicurazioni sanitarie in Italia non sono obbligatorie, a differenza che in altre aree del mondo. Tuttavia vi sono buone ragioni per parlarne diffusamente, con riferimento alle offerte di polizza salute presentate dalle compagnie, italiane e non, operative nel nostro paese.

Ricordiamo che un’assicurazione sanitaria consiste in una polizza che copre le spese effettuate nella sanità privata in ipotesi di malattia o infortunio. È una copertura facoltativa. Prescelta in tutte quelle circostanze nelle quali si preferisca avere un’alternativa rispetto alla sanità pubblica, o per tutelarsi da eventuali imprevisti e problemi di salute nell’ambito dei viaggi.

Il nostro percorso di analisi continua di seguito con le assicurazioni sanitarie Mediolanum, ossia uno dei protagonisti del settore bancario-assicurativo.

Vedremo dunque le caratteristiche essenziali delle offerte di assicurazione per la tutela della salute. Oggigiorno rivestono una rilevanza nient’affatto secondaria, in caso di spiacevoli imprevisti quali infortuni e malattie.

Mediolanum: il contesto del Gruppo

Il Gruppo Mediolanum è tra i più solidi ed affermati nel contesto italiano. Svolge le sue attività nel settore bancario, in quello assicurativo ed altresì nell’ambito del risparmio gestito.

Parlare di questo Gruppo è dunque assai opportuno. Giacché Banca Mediolanum S.p.A. consiste in una banca diretta che presenta un’ampia varietà di servizi bancari, di investimento, assicurativi e del credito. Più avanti, come accennato all’inizio, ci occuperemo però delle assicurazioni sanitarie Mediolanum, che meritano uno specifico focus.

Nell’ambito delle assicurazioni Mediolanum è forte il concetto di protezione. Un punto ben delineato nelle pagine web del sito ufficiale del Gruppo, che spiegano in sintesi qual è il modus operandi utilizzato.

“Essere Protetti vuol dire essere sicuri in quanto tutelati nella vita di tutti i giorni da eventuali imprevisti. Con questo scopo è nata Family Protection, la filosofia di protezione di Mediolanum Assicurazioni, che intende farsi carico della sicurezza di ogni cliente e del suo nucleo famigliare”. Sono le parole usate, quasi a voler indicare, fin da subito, che all’interno delle assicurazioni Mediolanum, la protezione deve intendersi completa. Un prodotto tale da tutelare da ogni possibile imprevisto.

Anzi, grazie alle polizze di questa compagnia, e con un investimento limitato, è così possibile conseguire un grande aiuto in possibili momenti di difficoltà. La protezione può essere scelta tra vari segmenti. Per esempio persona, patrimonio, beni. Di seguito vedremo appunto l’ambito persona, con le assicurazioni sanitarie Mediolanum.

Cos’è e come funziona Mediolanum Capitale Umano

Prodotto di rilievo delle assicurazioni Mediolanum, in tema di tutela della salute della persona, è la cosiddetta polizza Mediolanum Capitale Umano. Sul sito web ufficiale di questa compagnia assicurativa viene specificato chiaramente. “Il Capitale Umano, come noto, rappresenta il risultato della nostra capacità di produrre reddito e rappresenta quindi la più importante ricchezza di una famiglia. E’ possibile calcolarlo stimando, sulla base di quelli correnti, il totale dei redditi futuri che ogni persona sarà in grado di produrre fino al momento della pensione”.

La polizza intende proteggere questo valore al fine di garantirsi un importo da utilizzare in ipotesi di eventi che potrebbero cambiare la propria situazione economica. Consentendo così di tutelare il presente e futuro del cliente che sottoscrive il prodotto.

In breve, Mediolanum Capitale Umano consiste nella polizza assicurativa di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. Un pacchetto ideato per tutelare il Capitale Umano di ogni individuo con un’offerta articolata ed elastica. Come limpidamente delineato nella pagina ad hoc nel sito web ufficiale, la polizza è caratterizzata dalle seguenti garanzie:

Garanzie per l’assicurato principale:

Copertura contro Infortuni. Invalidità Permanente, Morte, Indennitaria Forfettaria, Rimborso Spese Mediche;

Copertura per Malattia. Invalidità Permanente;

Coperture sia per la sezione Infortuni che per la sezione Malattia. Intervento Chirurgico, Diaria da Ricovero.

Garanzie per il nucleo familiare dell’assicurato principale:

Morte e Invalidità Permanente da infortunio;

Malattie Gravi Giovanili.

Garanzia assistenza. sempre presente e valida per ogni assicurato.

Capitale Umano: alcune precisazioni sulle garanzie

L’opportunità di stimare il Capitale Umano permette di sottoscrivere una copertura assicurativa mirata alle proprie esigenze. Sulla scorta di variabili quali l’età, il reddito e la tipologia di attività professionale compiuta, con l’aiuto del Family Banker di Banca Mediolanum, il cliente avrà modo di calcolare questo importante valore. In ogni caso, nella pagina web ufficiale, è presente la possibilità di effettuare una stima del Capitale Umano.

Inoltre appare opportuno ricordare i seguenti punti:

per firmare la polizza in oggetto, il cliente assicurato principale deve avere un’ età corrispondente o al di sopra dei 18 anni. E non al di sopra dei 75 anni compiuti. Invece, in rapporto al nucleo familiare, l’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni compiuti per le coperture “Morte” e “invalidità permanente” da infortunio, e di età compresa tra uno a 18 anni per la garanzia “Malattie gravi giovanili”;

corrispondente o al di sopra dei 18 anni. E non al di sopra dei 75 anni compiuti. Invece, in rapporto al nucleo familiare, l’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni compiuti per le coperture “Morte” e “invalidità permanente” da infortunio, e di età compresa tra uno a 18 anni per la garanzia “Malattie gravi giovanili”; sottoscrivendo la garanzia Invalidità Permanente da infortunio , il cliente principale ha la possibilità di allargare, ma solo per le attività di carattere non professionale che non facciano parte di quelle espressamente escluse, le garanzie Decesso e Invalidità Permanente per gli infortuni subiti anche dai componenti del proprio nucleo familiare;

, il cliente principale ha la possibilità di allargare, ma solo per le attività di carattere non professionale che non facciano parte di quelle espressamente escluse, le garanzie Decesso e Invalidità Permanente per gli infortuni subiti anche dai componenti del proprio nucleo familiare; per le tutele in ipotesi di malattia è disposto un periodo di carenza pari a 30 giorni per gli interventi chirurgici e la diaria da ricovero. Sono 60 giorni per l’invalidità permanente e per le malattie dipendenti da gravidanza. 300 i giorni per il parto e per le malattie del puerperio. Nell’ambito di esso la garanzia non è ancora attiva e dunque, in ipotesi di sinistro occorso nel periodo, nessun indennizzo sarà dovuto con le assicurazioni sanitarie Mediolanum;

è disposto un periodo di carenza pari a 30 giorni per gli interventi chirurgici e la diaria da ricovero. Sono 60 giorni per l’invalidità permanente e per le malattie dipendenti da gravidanza. 300 i giorni per il parto e per le malattie del puerperio. Nell’ambito di esso la garanzia non è ancora attiva e dunque, in ipotesi di sinistro occorso nel periodo, nessun indennizzo sarà dovuto con le assicurazioni sanitarie Mediolanum; è sempre prevista l’attivazione della Garanzia Assistenza. Scatta grazie alla collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A., società di servizi specializzata nel settore sanitario. Essa mette a disposizione una gamma di servizi di assistenza in circostanze di infortunio o malattia.

Che cosa offrono al cliente assicurato? Il fattore personalizzazione

Come opportunamente indicato nel sito web ufficiale, le assicurazioni sanitarie Mediolanum Capitale Umano proteggono il valore di ciascun individuo. Operano in ipotesi di eventi spiacevoli, che possono danneggiare la propria situazione personale, economica e lavorativa.

Detta polizza opera dunque per la tranquillità anche della propria famiglia.

Grazie a Mediolanum Capitale Umano c’è la possibilità di avere una copertura assicurativa ad hoc. La personalizzazione – che abbiamo già visto essere un elemento tipico delle assicurazioni sanitarie – scatta scegliendo tra le garanzie, le franchigie e i massimali previsti dalla compagnia.

Il cliente deve altresì ricordare che può usufruire anche di uno sconto tariffario, correlato alla contestuale sottoscrizione di più garanzie.

Garanzie per l’assicurato principale: coperture per Infortunio

In caso di Invalidità Permanente, sussiste la prestazione riconosciuta al cliente pari ad un indennizzo proporzionato al grado di invalidità e alla somma assicurata, in rapporto della franchigia scelta in fase di sottoscrizione della polizza. Le franchigie: a scelta tra 5% (assoluta), a scaglioni 5%-10%-15% (assolute) e 65% (relativa). In tema di somma annua assicurabile, abbiamo per il cliente la possibilità di scegliere un massimale da un minimo di 100.000 euro ad un massimo di 1.000.000 euro.

Nella pagina web relativa al prodotto in esame, le assicurazioni sanitarie Mediolanum specificano alcuni elementi interessanti riguardo alla franchigia. Ricordiamo in linea generale che quest’ultima consiste in quella parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. È prefissata dalla compagnia assicurativa, e può ammontare ad un importo predeterminato o in percentuale sulla somma assicurata.

Ebbene, con le assicurazioni sanitarie Mediolanum, la scelta della franchigia tra assoluta o relativa e la percentuale di questa, determina di fatto l’indennizzo che sarà assegnato in caso di sinistro. Ma in caso di invalidità pari o al di sopra de 66% l’indennizzo pagato sarà sempre dello stesso ammontare dell’intero valore del capitale assicurato.

In ipotesi di scelta della franchigia assoluta del 5%, Mediolanum liquida l’indennizzo nel caso in cui la citata Invalidità Permanente sia maggiore del 5% e soltanto per la parte eccedente detto limite. Mentre in caso di scelta di una franchigia a scaglioni 5%-10%-15% (assoluta), le assicurazioni sanitarie Mediolanum liquidano l’indennizzo in rapporto al grado di invalidità Permanente individuato, facendo valere la franchigia opzionata e legata a specifici scaglioni di somme assicurate:

1° scaglione: da € 100.000 a € 250.000 franchigia 5%;

2° scaglione: da € 250.001 a € 600.000 franchigia 10%;

3° scaglione: da € 600.001 a € 1.000.000 franchigia 15%.

Ciò è opportunamente indicato nel sito web.

Nell’ipotesi della scelta della franchigia relativa (unica opzione 65%), le assicurazioni in oggetto liquidano l’indennizzo, corrispondente al valore del capitale assicurato, soltanto se la misura del grado di Invalidità permanente riconosciuto è al di sopra della percentuale della franchigia (e dunque almeno corrispondente al 66%).

Sempre con riguardo alle coperture per infortunio, c’è la possibilità di beneficiare di un anticipo sull’indennizzo in misura non al di sopra del 25% del presumibile indennizzo definitivo e per un totale di 50.000 euro.

Indennità forfettaria e rimborso spese mediche

La compagnia in oggetto prevede specifiche regole anche per quanto attiene alla cd. indennità forfettaria. Circa la prestazione, abbiamo che è assegnato al cliente che ha sottoscritto la relativa polizza, un indennizzo prefissato in rapporto alla tipologia di infortunio patito, nei limiti di cui alla “Tabella indennizzi forfettaria da infortuni“, che rappresenta parte integrante delle Condizioni di assicurazione di Mediolanum. Per quanto riguarda gli indennizzi, quello riconosciuto oscillerà tra un minimo di € 300 ed un massimo di € 10.000 in rapporto alla tipologia di infortunio subito.

In ogni caso, le assicurazioni sanitarie Mediolanum tengono a precisare che l’assicurazione è prestata nei limiti delle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi di cui alla “Tabella indennizzi forfettaria da infortuni” (“Allegato 3” delle Condizioni di Assicurazione).

Sul piano del rimborso spese mediche e nello specifico della prestazione, è riconosciuto al cliente che sottoscrive la polizza, il rimborso delle spese mediche direttamente derivanti dall’infortunio. In tema di indennizzi, quello riconosciuto ha un massimale di 5.000 euro con uno scoperto del 15% (minimo 200 € per sinistro). E ancora la compagnia precisa che per accedere alla prestazione bisogna esibire il referto rilasciato dal pronto soccorso.

Decesso

In caso di morte dell’assicurato, scatta una prestazione ad hoc, ossia un indennizzo ai beneficiari scelti, corrispondente alla somma assicurata. Per quanto attiene alla somma annua assicurabile, vi è la possibilità di scegliere un massimale puntuale da 100.000 € a 1.000.000 €. E inoltre le assicurazioni sanitarie Mediolanum specificano che è ammessa la scelta di un beneficiario specifico per il caso di decesso.

Garanzie per l’assicurato principale: coperture per Malattia

Ovviamente la compagnia prevede tutta una serie di regole ad hoc anche per quanto attiene alle garanzie in caso di malattia.

Abbiamo dunque che nelle circostanze di una Invalidità Permanente, la polizza in gioco prevede il riconoscimento al cliente assicurato di un indennizzo pari al grado di invalidità e alla somma assicurata, in rapporto alla franchigia scelta in fase di sottoscrizione. Franchigie: a scelta tra 25% e 65% (relative).

La somma annua assicurabile è così definita: il cliente può scegliere un massimale da un minimo di 100.000 € ad un massimo di 1.000.000 €.

Le Assicurazioni sanitarie Mediolanum tengono altresì a precisare che è liquidato l’indennizzo nell’intera misura della percentuale del grado di Invalidità Permanente acclarato, se la stessa è al di sopra della franchigia prescelta, 25% o 65%. L’indennizzo pagato sarà invece corrispondente all’intero valore/ammontare del capitale assicurato, laddove il grado di invalidità sia pari o al di sopra del 66%.

Inoltre, è possibile sfruttare un anticipo sull’indennizzo in misura non al di sopra del 25% del presumibile indennizzo definitivo e fino ad un massimo di 50.000 euro.

Coperture sia in caso di Infortuni che in caso di Malattia

Anche per quanto attiene alle circostanze di un Intervento chirurgico, nella pagina web delle assicurazioni sanitarie Mediolanum Capitale Umano si trovano specifiche disposizioni. Riguardo alla prestazione, viene assegnato al cliente assicurato, in ipotesi di ricovero con intervento chirurgico per malattia o infortunio – anche in day hospital e ambulatorio – un indennizzo di importo che varia sulla scorta della difficoltà dell’intervento e dell’opzione prescelta in fase di sottoscrizione tra opzione A o opzione B (quest’ultima prevede massimali doppi rispetto all’opzione A). In particolare, con riferimento all’indennizzo, è possibile scegliere tra due opzioni, A o B, con massimali rispettivamente fino ad 30.000 euro o 60.000 euro in rapporto alla classe di intervento chirurgico.

Le assicurazioni sanitarie Mediolanum tengono a precisare che saranno riconosciuti indennizzi variabili a seconda che gli interventi chirurgici siano inclusi in classi differenti, prefissate sulla scorta della tipologia degli stessi. Inoltre saranno riconosciuti indennizzi anche per interventi chirurgici compiuti in ambulatorio o in day hospital. Attenzione però: la compagnia sottolinea altresì che per interventi non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l’indennizzo è doppio rispetto a quelli previsti a carico del SSN.

Previste disposizioni in tema di diaria di ricovero. Per quanto riguarda la prestazione, è riconosciuta al cliente assicurato un’indennità giornaliera in ipotesi di ricovero per malattia o infortunio con pernottamento in istituto di cura, per un massimo di 90 giorni per evento e 180 per anno assicurativo (indennizzo a scelta tra 50 euro e 100 euro a notte).

Garanzie per il nucleo familiare dell’assicurato principale

Le assicurazioni sanitarie Mediolanum prevedono specifiche regole anche per la tutela del nucleo familiare del cliente assicurato. In tema di prestazione e in particolare in caso di morte o invalidità permanente al di sopra del 5%, le assicurazioni sanitarie Mediolanum corrispondono la quota parte del massimale scelto.

L’importo pagato nelle circostanze di un sinistro è definito suddividendo la somma assicurata per il numero dei componenti del nucleo familiare (da tale calcolo resta fuori l’assicurato principale). Mentre l’indennizzo è a scelta tra € 100.000 e € 200.000 per l’intero nucleo familiare.

In tema di Malattia, nel sito web ufficiale le assicurazioni sanitarie Mediolanum specificano quanto segue:

malattie gravi giovanili: è possibile assicurare fino a 4 minori appartenenti al nucleo familiare;

prestazione: Mediolanum corrisponde un indennizzo in ipotesi di manifestazione di una malattia inclusa tra quelle indicate nell’”Allegato 5” che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione;

Indennizzo a scelta tra 50.000 € e 100.000 € per ogni assicurato.

Inoltre, la sottoscrizione della Garanzia Assistenza in caso di infortunio o malattia, prestata in collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A., è obbligatoria.

Assicurazioni sanitarie Mediolanum Capitale Umano: cosa è richiesto?

Nel sito web ufficiale e in particolare nella pagina che si occupa di fornire i dettagli circa le assicurazioni sanitarie Mediolanum Capitale Umano, vi sono altresì alcune rilevanti informazioni da richiamare.

E’ opportunamente indicato che il premio varia in base all’età del cliente assicurato, dell’attività professionale compiuta, delle garanzie, delle franchigie e del massimale prescelto per ogni garanzia.

La compagnia rileva che: “per la tutela del Capitale Umano è necessario garantirsi da due importanti invalidità permanenti, da infortunio e malattia. Per la sottoscrizione della polizza è pertanto necessario aderire ad almeno una delle due garanzie per “Invalidità Permanente””.

Il prodotto comporta l’applicazione di uno sconto tariffario correlato alla sottoscrizione di una varietà di garanzie. Le possibili percentuali di sconto sono quelle che seguono:

– 7% per la sottoscrizione di due garanzie;

– 10% per la sottoscrizione di tre o più garanzie.

Mentre il 19% del premio versato per le garanzie Decesso e Invalidità permanente da Infortunio e Malattia è detraibile annualmente con il limite massimo di 530 euro. Per i clienti con conto corrente di Banca Mediolanum il premio può essere suddiviso ogni mese, senza oneri aggiuntivi. Anche questo aspetto è molto interessante.

Assicurazioni sanitarie Mediolanum Capitale Umano: i contatti

La compagnia specifica che in ipotesi di sinistro è richiesto l’uso del modulo “Denuncia di Sinistro”, allegato in fac-simile alle Condizioni di Assicurazione e disponibile in originale presso i Family Banker di Banca Mediolanum. In un secondo tempo, sarà comunicato il nome del tutor sinistri ad hoc. Si occuperà della gestione della pratica e seguirà passo dopo passo la sua evoluzione nel corso del tempo.

In ogni caso, l’assistenza al cliente è garantita. Per specifici chiarimenti è possibile contattare l’”Ufficio Sinistri Rami Elementari” di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. al numero verde 800.900.510 (lunedì – giovedì dalle 9.30/12.30 – 14.00/16.30; venerdì dalle 9.30/12.30 – dall’estero 02.9045.1520).

Il cliente che sia in difficoltà dopo una malattia o di infortunio, patito durante il periodo di validità dell’assicurazione e abbia bisogno di informazioni di natura sanitaria, potrà contattare la Centrale Operativa di IMA Italia Assistance S.p.A.. Funziona 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno al numero telefonico 800.402.040 dall’Italia (+ 39 02.2412.8889 dall’estero).

Ovviamente, di riferimento per il cliente sono gli stessi Family Banker. Si tratta di professionisti con una competenza completa, capaci di consigliare il cliente in ogni sua esigenza finanziaria ed anche ovviamente in materia di assicurazioni sanitarie.

LEGGI ANCHE >>> Assicurazioni sanitarie Zurich, 3 polizze per ogni esigenza: la recensione

Perché scegliere le assicurazioni sanitarie Mediolanum?

In questo articolo abbiamo visto da vicino il complesso prodotto denominato Capitale Umano. Si tratta di una polizza salute con tutte le caratteristiche per emergere in un settore caratterizzato – come abbiamo visto in altri articoli – dall’estrema competitività delle offerte delle varie compagnie assicurative.

Insomma, distinguersi non è affatto facile. Le assicurazioni sanitarie Mediolanum riescono nell’intento, in virtù di alcuni elementi interessanti.

Le polizze Persona della compagnia in oggetto, e dunque le soluzioni proposte da Mediolanum Assicurazioni permettono di tutelarsi da eventi come malattia, infortunio, invalidità. Eventi che possono colpire la salute della persona, compromettendone la capacità di creare reddito e, conseguentemente, la stabilità del bilancio familiare e il tenore di vita dei propri cari.

Ecco perché le tutele previste sono complete e riguardano sia il cliente assicurato, sia il nucleo familiare dell’assicurato principale.

Anche con riferimento alle assicurazioni sanitarie Mediolanum Capitale Umano, abbiamo una serie di specifiche garanzie. Ad esempio, l’indennizzo in anticipo, l’indennità forfettaria, il rimborso spese mediche, le tutele in caso di decesso, la diaria da ricovero.

Da notare poi che la personalizzazione della polizza è un aspetto chiave delle assicurazioni sanitarie Mediolanum. Ciò non stupisce affatto in tema di polizze salute.

Sul piano dell’assistenza nei confronti del cliente, da sempre un punto di forza di Mediolanum, non mancherà la possibilità di chiedere tutti i chiarimenti e le delucidazioni specifiche, onde sottoscrivere la polizza salute in modo pienamente consapevole e in modo coerente rispetto alle proprie reali esigenze.