Il Gruppo è in Italia dall’inizio del ‘900, pertanto la sua presenza nella penisola è assai radicata. Le assicurazioni sanitarie Zurich spiccano per copertura e flessibilità? Ecco la nostra recensione.

Presente in Italia da ben più di un secolo, il Gruppo Zurich si distingue da molte altre compagnie assicurative per l’articolazione e l’ampiezza dell’offerta. Nel nostro percorso di analisi delle principali polizze salute, e dunque nel corso di questo articolo, vedremo da vicino caratteristiche e meccanismi delle assicurazioni sanitarie Zurich. Il Gruppo offre prodotti anche in campo veicoli (auto, moto, imbarcazioni), risparmio ed investimento, casa e viaggi.

Parlare di assicurazioni sanitarie è utile. Non sono pochi oggigiorno coloro che si rivolgono a polizze facoltative di questo tipo, che servono a coprire i costi legati a malattia o infortunio, sostenuti nell’ambito della sanità privata. Si tratta di una copertura eventuale, che è scelta in tutte quelle ipotesi nelle quali si preferisca avere un’alternativa rispetto alla sanità pubblica, per tutelarsi da eventuali imprevisti e problemi di salute.

Zurich: i valori del Gruppo

Prima di volgere l’attenzione allo specifico delle assicurazioni sanitarie Zurich, ricordiamo in sintesi chi il Gruppo e il suo profilo.

Sul sito web ufficiale è possibile trovare molte informazioni su questa compagnia e sul suo modus operandi. Il Gruppo Zurich è in Italia dal 1902. Sfrutta le competenze e la professionalità di oltre 1.000 collaboratori. Opera con una rete di circa 550 Agenzie, brokers, consulenti finanziari, banche e Zurich Connect, canale online e telefonico.

“L’esperienza, la tradizione e il nostro passato ci consentono di guardare sempre al futuro offrendo soluzioni che coprono i bisogni assicurativi nell’area della protezione, del risparmio e della previdenza”, si trova scritto nelle pagine web della compagnia, a voler confermare che i tanti anni di attività alle spalle rappresentano una garanzia per il cliente. Si tratta di un modello di servizio che ha già convinto 1,8 milioni di clienti. Il numero è in costante ascesa.

La mission della compagnia è supportare i clienti, per far capire loro come proteggersi al meglio dai rischi. Le soluzioni offerte, comprese le assicurazioni sanitarie Zurich, sono su misura. Proporzionate alle necessità ed esigenze del cliente. “Pensiamo noi a proteggere i lori progetti. Per farlo ci siamo dotati di un’organizzazione costruita sulle esigenze dei clienti”, è riportato sul sito web.

Nella scheda di presentazione della compagnia, sono precisati i valori da perseguire, da parte di Zurich. Eccoli di seguito:

la comodità di un intermediario assicurativo sempre vicino per dare un punto di riferimento sicuro, una consulenza e una assistenza qualificata e veloce;

la velocità con cui, sul sito web della compagnia, è possibile trovare tutte le informazioni utili, localizzare le agenzie sul territorio, le carrozzerie convenzionate e i centri di liquidazione;

la qualità di polizze complete e su misura per la totale serenità e soluzioni concrete per pianificare e costruire il proprio futuro;

L’utilizzo di documenti chiari e trasparenti, di facile comprensione e l’uso di comunicazioni puntuali che aggiornano in modo costante sulla situazione coperta dalla polizza.

Di questi valori si trova ovviamente traccia nelle assicurazioni sanitarie Zurich, che tra poco vedremo da vicino.

Assicurazioni sanitarie Zurich: l’organizzazione del Gruppo

Come si può trovare indicato sul sito web ufficiale, vi sono tanti canali con cui la compagnia viene incontro ai clienti. Sia per presentare i prodotti che per supportarli nell’ambito del rapporto contrattuale.

Il cliente è libero di scegliere il canale con il quale prendere contatto con le assicurazioni Zurich:

Agenzie: le circa 550 agenzie Zurich situate in tutta Italia sono in grado di dare una consulenza a 360° a famiglie, professionisti e aziende;

Brokers: scelti tra gli intermediari italiani e internazionali più qualificati e professionali;

Banche: per la distribuzione, con accordi, di prodotti assicurativi, previdenziali e di investimento;

Zurich Connect, vale a dire il servizio di vendita di assicurazioni telefonico e via web.

Proprio il marchio Zurich Connect è assai pubblicizzato e ha la funzione di vendere assicurazioni su internet e via telefono direttamente ai clienti, senza intermediari del Gruppo. Da rimarcare che le assicurazioni Zurich cominciarono la vendita di assicurazioni via telefono nel nostro paese nel 1997 con il nome di Zuritel. Nell’ottobre 2008 il cambio del marchio in Zurich Connect.

Sul piano dei rapporti con i Partner, nel sito web ufficiale sono indicate solide partnership con i migliori player del mercato, ossia: Banks & IFA; Deutsche Bank e DB Financial Advisor; Eni gas e luce; Zurich e 4Care; Sella Personal Credit; Viasat; Payback; Servizi e assistenza; Vodafone. Tutto ciò testimonia nuovamente la rilevanza e il prestigio di Zurich, comprese le assicurazioni sanitarie Zurich, nel quadro delle compagnie di assicurazione, operative in Italia.

Come funziona Zurich Fortuna 2.0

Per definire in breve questa tipologia di polizza, la compagnia usa queste parole: “Una protezione per te e la tua famiglia dalle conseguenze di infortuni e malattie”. Si tratta insomma di un prodotto pensato per proteggere il proprio tenore di vita dagli imprevisti che possono capitare nella vita quotidiana.

Zurich Fortuna 2.0 rappresenta l’assicurazione ideata per tutelare il cliente e la sua famiglia dagli effetti negativi derivanti da infortuni o malattie e fronteggiare le spese impreviste con un opportuno supporto economico.

La polizza in oggetto risponde alle varie necessità con una combinazione di garanzie su misura per del cliente, perciò può certamente definirsi un prodotto personalizzato. Se il cliente è un lavoratore autonomo o dipendente, un pensionato o una casalinga o se intende sentirsi sicuro e protetto in ipotesi di infortunio a casa e nel tempo libero, Zurich Fortuna 2.0 ha caratteristiche degne di nota.

Da notare che Zurich Fortuna 2.0 include un’ampia gamma di coperture accessorie come ad es. il rimborso per i costi legati al ricovero o alla convalescenza dopo un infortunio; il versamento di una diaria o la fornitura di servizi di assistenza.

Nella pagina web che spiega il funzionamento di questo tipo di assicurazioni sanitarie Zurich, sono riportati 3 buoni motivi che sostengono la scelta verso la polizza in oggetto.

Eccoli di seguito:

Zurich Fortuna 2.0 rimborsa le spese per adeguare la propria abitazione e la propria autovettura alle mutate necessità ed esigenze, collegate ad un grave infortunio;

Zurich Fortuna 2.0 offre al cliente un aiuto concreto a domicilio, sia per le esigenze di natura domestica, sia per le necessità prettamente sanitarie;

Nella specifica ipotesi di infortunio patito all’estero, Zurich Fortuna 2.0 contribuisce alle spese che sono da pagare per il rientro in Italia.

Zurich Fortuna 2.0: le garanzie base

La polizza in oggetto è strutturata con una serie di garanzie base e una serie di garanzie accessorie. Vediamo più nel dettaglio.

Garanzie base:

Invalidità permanente da infortunio: si tratta della garanzia principale. Consente di assegnare alla persona assicurata, in ipotesi di invalidità permanente conseguente a infortunio, una somma corrispondente ad una certa percentuale del capitale scelto in polizza. Rappresenta di fatto un concreto supporto economico per proteggere il proprio tenore di vita e del nucleo familiare;

si tratta della garanzia principale. Consente di assegnare alla persona assicurata, in ipotesi di invalidità permanente conseguente a infortunio, una somma corrispondente ad una certa percentuale del capitale scelto in polizza. Rappresenta di fatto un concreto supporto economico per proteggere il proprio tenore di vita e del nucleo familiare; Assistenza Infortuni : grazie alla sottoscrizione di questa garanzia, in ipotesi di infortunio, è assegnata un’ampia gamma di prestazioni. Con la partnership con Mapfre Asistencia, Zurich Fortuna 2.0 dà la possibilità di scegliere tra due forme Base o Top;

: grazie alla sottoscrizione di questa garanzia, in ipotesi di infortunio, è assegnata un’ampia gamma di prestazioni. Con la partnership con Mapfre Asistencia, Zurich Fortuna 2.0 dà la possibilità di scegliere tra due forme Base o Top; Invalidità permanente da malattia : si tratta di una garanzia che opera in ipotesi di danno fisico permanente prodotto da una malattia, comparsa almeno 3 mesi dopo aver firmato la questa tipologia di assicurazioni sanitarie Zurich. Per la persona assicurata è prevista l’assegnazione di una somma corrispondente ad una certa percentuale del capitale scelto in polizza. Si tratta di una garanzia molto adatta ai lavoratori autonomi;

: si tratta di una garanzia che opera in ipotesi di danno fisico permanente prodotto da una malattia, comparsa almeno 3 mesi dopo aver firmato la questa tipologia di assicurazioni sanitarie Zurich. Per la persona assicurata è prevista l’assegnazione di una somma corrispondente ad una certa percentuale del capitale scelto in polizza. Si tratta di una garanzia molto adatta ai lavoratori autonomi; Morte : è una garanzia che consente al cliente assicurato di tutelare i propri cari in ipotesi di decesso dopo un infortunio. È particolarmente mirata alle famiglie mono-reddito;

: è una garanzia che consente al cliente assicurato di tutelare i propri cari in ipotesi di decesso dopo un infortunio. È particolarmente mirata alle famiglie mono-reddito; Indennità da ricovero ospedaliero : comporta il pagamento di un importo fisso, di cui in polizza, per sostenere possibili spese di ricovero o convalescenza, causate da un infortunio;

: comporta il pagamento di un importo fisso, di cui in polizza, per sostenere possibili spese di ricovero o convalescenza, causate da un infortunio; La garanzia Spese di cura ha la funzione di rimborsare le spese mediche patite a seguito di infortunio fino alla somma assicurata di cui in polizza. Si può scegliere fra strutture pubbliche o private;

ha la funzione di rimborsare le spese mediche patite a seguito di infortunio fino alla somma assicurata di cui in polizza. Si può scegliere fra strutture pubbliche o private; Inabilità temporanea: detta garanzia ha la funzione di assegnare una diaria, definita in polizza, per ciascun giorno e per un totale di 365, in cui il cliente assicurato sia per un certo lasso di tempo impossibilitato a svolgere la propria attività professionale dopo un infortunio.

Zurich Fortuna 2.0: le garanzie accessorie

Le garanzie accessorie si ricollegano alla precisa volontà delle assicurazioni sanitarie Zurich di dare la possibilità di avere un prodotto ancora più completo. Si può così accedere ad una serie di prestazioni che possono migliorare il livello di protezione, nei termini che seguono:

Perdita anno scolastico : comporta il pagamento di un’indennità aggiuntiva pari a 2.000 euro allo studente – delle scuole elementari, medie e superiori – assicurato che, dopo un infortunio, sia costretto a ripetere l’anno scolastico a causa di assenze prolungate o impossibilità a fare gli esami;

: comporta il pagamento di un’indennità aggiuntiva pari a 2.000 euro allo studente – delle scuole elementari, medie e superiori – assicurato che, dopo un infortunio, sia costretto a ripetere l’anno scolastico a causa di assenze prolungate o impossibilità a fare gli esami; Degenza da ricovero : comporta il versamento di una diaria per ciascun giorno di degenza in ipotesi nella quale l’assicurato sia ricoverato in un ospedale pubblico o privato. E’ assegnata a partire dal terzo giorno posteriore a quello di ricovero, per un massimo di 365 giorni e si applica soltanto a coloro che non hanno acquistato le garanzie Inabilità temporanea e/o Indennità da Ricovero Ospedaliero;

: comporta il versamento di una diaria per ciascun giorno di degenza in ipotesi nella quale l’assicurato sia ricoverato in un ospedale pubblico o privato. E’ assegnata a partire dal terzo giorno posteriore a quello di ricovero, per un massimo di 365 giorni e si applica soltanto a coloro che non hanno acquistato le garanzie Inabilità temporanea e/o Indennità da Ricovero Ospedaliero; Indennità aggiuntiva per estinzione del mutuo: detta opportunità si applica soltanto nel caso in cui la propria abitazione sia coperta da una polizza per la casa di Zurich e in caso di morte o invalidità permanente accertata superiore al 50%. “In tali eventualità viene liquidata un’indennità aggiuntiva pari alla sommatoria delle rate di mutuo residuo acceso sull’abitazione dell’assicurato”, si trova scritto nella relativa pagina web delle assicurazioni sanitarie Zurich;

detta opportunità si applica soltanto nel caso in cui la propria abitazione sia coperta da una polizza per la casa di Zurich e in caso di morte o invalidità permanente accertata superiore al 50%. “In tali eventualità viene liquidata un’indennità aggiuntiva pari alla sommatoria delle rate di mutuo residuo acceso sull’abitazione dell’assicurato”, si trova scritto nella relativa pagina web delle assicurazioni sanitarie Zurich; Adeguamento autovettura: comporta il rimborso delle spese necessarie per l’adeguamento della propria macchina alle nuove esigenze, in circostanze di invalidità permanente al di sopra del 50%;

comporta il rimborso delle spese necessarie per l’adeguamento della propria macchina alle nuove esigenze, in circostanze di invalidità permanente al di sopra del 50%; Superamento barriere architettoniche abitative: comporta il rimborso delle spese obbligatorie per il superamento delle barriere architettoniche nella propria abitazione, nelle ipotesi di invalidità permanente al di sopra del 50%.

Come si può agevolmente notare, in questa polizza salute, non manca davvero nulla e il cliente può certamente contare su una copertura a 360°. E’ possibile comunque contattare con rapidità un agente presso la propria località di residenza, in modo da avere tutte le informazioni dettagliate circa la propria specifica situazione.

Zurich Cover+: le caratteristiche e il meccanismo

Come riportato nel sito web ufficiale, si tratta di una protezione completa contro i grandi infortuni e le loro conseguenze, incluse quelle di natura economica. Anche con riferimento a questo prodotto, la compagnia usa uno stile molto chiaro per spiegare il funzionamento del prodotto: le assicurazioni sanitarie Zurich Cover + offrono una protezione integrale, sia al lavoro sia nella vita privata, per il cliente e i suoi familiari prima, durante e dopo l’imprevisto.

Con Zurich Cover +, oltre a risarcire in ipotesi di infortunio grave, la compagnia è vicina al cliente con la copertura Assistenza, mirata ad offrire il massimo supporto nel post-ricovero e nella convalescenza, presente in due forme Base e Top. Tra i più interessanti vantaggi, compresi nella sottoscrizione di questa tipologia di assicurazioni sanitarie Zurich, abbiamo i seguenti:

“ Consult service” per ottenere indicazioni organizzative su strutture sanitarie e mezzi di trasporto;

per ottenere indicazioni organizzative su strutture sanitarie e mezzi di trasporto; Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per le fasi di diagnostica e cure mediche;

per le fasi di diagnostica e cure mediche; Assistenza domiciliare (es. invio di un fisioterapista a domicilio) e a distanza;

(es. invio di un fisioterapista a domicilio) e a distanza; “ Second opinion” con un medico specialista;

con un medico specialista; “Persona amica” per assistenza a figli minori, portatori di handicap, anziani;

per assistenza a figli minori, portatori di handicap, anziani; Spese di albergo e viaggi per i membri del nucleo familiare.

Come ben rimarcato nella relativa pagina web del sito di Zurich, il cliente è libero di scegliere il profilo più adatto alla propria persona. Infatti con le assicurazioni sanitarie Zurich Cover + il prezzo è deciso dallo stesso cliente “scegliendo tra ben 5 differenti livelli di premio, a seconda delle somme massime con le quali scegli di proteggerti e della tipologia di assistenza che desideri. In più, al pacchetto Invalidità permanente con Assistenza (BASE o TOP) puoi abbinare anche la copertura Morte a seguito di infortunio: dai la forma che vuoi alle tue sicurezze”, scrive la compagnia nella presentazione di questa polizza salute.

Zurich Cover +: i vantaggi e le garanzie

Ricapitoliamo di seguito quali sono gli aspetti di questa polizza maggiormente significativi:

Si tratta di una copertura multirischio in ipotesi di grandi infortuni che possono succedere durante la vita privata o nell’esercizio dell’attività professionale;

in ipotesi di grandi infortuni che possono succedere durante la vita privata o nell’esercizio dell’attività professionale; I destinatari sono le persone fisiche e persone giuridiche, per un’età massima di ingresso pari a 70 anni;

sono le persone fisiche e persone giuridiche, per un’età massima di ingresso pari a 70 anni; Sono attive due forme di copertura – Base e Top – con prestazioni correlate ai vari momenti del sinistro e mirate sia all’assicurato sia alla sua famiglia: Premio forma Base pari a 20 euro (tasse incluse), Premio forma Top pari a 35 euro (tasse incluse);

– Base e Top – con prestazioni correlate ai vari momenti del sinistro e mirate sia all’assicurato sia alla sua famiglia: Premio forma Base pari a 20 euro (tasse incluse), Premio forma Top pari a 35 euro (tasse incluse); Sul piano del cd. pricing, sono disponibili 5 combinazioni di somma assicurata a ciascuna delle quali è abbinato un premio che varia in rapporto a 4 classi di attività professionale, con franchigia al 35% e indennizzo sempre al 100%.

Anche per questo prodotto assicurativo, è ovviamente possibile chiedere ed ottenere tutte le delucidazioni del caso, riferendosi all’Agenzia più vicina.

Zurich MediCare: di che si tratta

Il quadro delle polizze salute Zurich comprende anche le assicurazioni sanitarie Zurich MediCare. Esse consistono nel meccanismo che comporta il rimborso delle spese mediche effettuate in ipotesi di ricovero, operazioni chirurgiche, esami e visite specialistiche. Si tratta della soluzione ideale per coloro che intendono avere l’opportunità di rivolgersi anche a strutture sanitarie private, senza il timore di dover fronteggiare costi molto alti.

Il cliente è libero di scegliere: può fare riferimento a una struttura sanitaria indicata personalmente, oppure, in virtù della convenzione stipulata con Assirete, si può scegliere fra un network di oltre 1.500 centri qualificati, localizzati su tutto il territorio italiano.

Zurich MediCare comporta inoltre la fornitura di servizi assistenza del tutto nuovi per dare il pieno supporto in ipotesi di bisogno, come ad es. il video consulto per secondo parere medico; assistenza pediatrica telefonica generica; diagnostica ed ecografie a domicilio.

La sottoscrizione di questa tipologia di assicurazioni sanitarie Zurich comporta, in base alle necessità, l’invio di un medico a domicilio, un fisioterapista, un assistente per figli minori, portatori di handicap o anziani, una collaboratrice familiare, un pet sitter.

Tutti i vantaggi di una polizza personalizzabile

Un aspetto cruciale di questa polizza è la sua elasticità: essa infatti costituisce una soluzione su misura per il cliente. Come ben indicato nel sito web della compagnia, è possibile costruire la polizza Zurich MediCare scegliendo tra 3 distinti massimali di rimborso: 100.000, 250.000 e 500.000 euro.

La polizza è sottoscrivibile sia nella formula con ‘massimale a persona’ – in cui il massimale è da intendersi come importo massimo del rimborso che la compagnia compie per le spese mediche di ciascuna delle persone indicate in polizza – che nella formula ‘a nucleo familiare’, in cui il massimale è da intendersi come l’importo massimo del rimborso compiuto dalla compagnia per le spese mediche dell’intero nucleo familiare dell’assicurato, con una diminuzione sul premio da versare. Inoltre, Zurich MediCare dà copertura sanitaria anche quando il beneficiario è all’estero.

Il premio di polizza è personalizzato in rapporto a fattori chiave come età, sesso, comune di residenza, massimale prescelto.

Le garanzie delle polizze Zurich

Sono 4 legaranzie chiave, in caso di sottoscrizione di questa polizza, come rappresentato di seguito:

Assistenza

La garanzia comporta prestazioni diverse sulla scorta della forma scelta: Forma Base con premio annuo 50 euro (tasse incluse) – per singola testa assicurata; Forma Top con premio annuo 75 euro (tasse incluse) – per singola testa assicurata. Per ciascun soggetto assicurato si può scegliere, in maniera flessibile, se prestare la forma di copertura base o top.

Spese sanitarie

Si tratta della garanzia principale di questa polizza. Nei limiti di quanto presente nelle Condizioni di Assicurazione, attiene a tutte le spese legate a ricovero e/o intervento chirurgico reso obbligatorio da malattia o infortunio. Inoltre la garanzia tutela anche per quanto riguarda le spese mediche fronteggiate nei 120 giorni anteriori e posteriori rispetto al ricovero e/o intervento;

Diaria di ricovero

Si tratta di garanzia, sottoscrivibile sia come garanzia unica che in abbinamento a quella principale, che comporta un’indennità per ciascun giorno passato in ricovero presso un istituto di cura;

Prestazioni ospedaliere

Si tratta di una garanzia sottoscrivibile soltanto in combinazione con quella principale. Garantisce il rimborso delle spese sanitarie collegata ad esami di alta diagnostica e visite specialistiche, indipendentemente dall’obbligo di un ricovero. Ma per dare luogo alla garanzia, gli accertamenti sanitari debbono essere resi necessari da malattia o infortunio.

Anche per questo tipo di assicurazioni sanitarie Zurich, è possibile chiedere tutte le delucidazioni del caso presso l’Agenzia più vicina. Vista l’estrema diffusione della compagnia nella penisola, non sarà difficile trovarne una non lontana dalla propria residenza.

Perché scegliere le assicurazioni sanitarie Zurich

Nel corso di questo articolo abbiamo analizzato 3 articolate offerte di assicurazioni sanitarie Zurich, la nota compagnia presente in Italia da inizio ‘900.

Tanti gli aspetti che spingono a valutare la scelta delle assicurazioni sanitarie Zurich. Per esempio, si rivela molto comoda la presenza di una fitta rete di intermediari assicurativi. Costituiscono un punto di riferimento essenziale per ricevere una consulenza ad hoc, prima di sottoscrivere una delle assicurazioni sanitarie Zurich.

Da rimarcare anche che il sito web della compagnia presenta le varie polizze in modo assai chiaro e dettagliato. Fornisce tutte le informazioni utili, per localizzare le agenzie sul territorio, le carrozzerie convenzionate e i centri di liquidazione.

Le assicurazioni sanitarie Zurich, che abbiamo visto sopra, ossia Fortuna 2.0, Cover + e MediCare sono complete, personalizzabili. Assolutamente in linea con l’agguerrita offerta della concorrenza. Presentano varie coperture, tra cui indennità, diarie, copertura spese mediche e ospedaliere, invio di figure di assistenza. Non manca davvero nulla per la tutela del cliente.

Mentre l’uso di una modulistica chiara e trasparente, che si può tranquillamente scaricare sul sito web ufficiale, conferma che le polizze Zurich sono un’alternativa degna di essere valutata. Anche perché il cliente è via via aggiornato sulla situazione coperta dalla polizza grazie a comunicazioni che arrivano puntualmente al destinatario.