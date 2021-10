Gruppo Generali è uno dei big del mondo assicurativo, presente in decine e decine di paese nel mondo e con una raccolta premi miliardaria. Come funzionano le assicurazioni sanitarie?

Il Gruppo Generali è conosciuto in tutto il pianeta, essendo senza ombra di dubbio uno dei maggiori player a livello internazionale, per quanto attiene al settore assicurativo e dell’asset management. La sua storia inizia nell’800 e da lì l’ascesa non si è più fermata.

Oggi – vista anche l’agguerritissima concorrenza – non può non offrire delle soluzioni ad hoc anche sul piano delle assicurazioni sanitarie: vedremo di seguito come funziona l’offerta delle assicurazioni sanitarie Generali, focalizzandoci sugli elementi chiave e sui punti di forza dei prodotti di questa compagnia. In un settore ad altissimo tasso di competizione e caratterizzato da una moltitudine di offerte diverse, vale infatti la pena considerare quanto proposto dalle assicurazioni sanitarie Generali. Ecco più avanti tutte le risposte alla domanda relativa a come funzionano queste polizze.

Assicurazioni Generali: il Gruppo

Prima di vedere da vicino il meccanismo delle assicurazioni sanitarie, vogliamo spendere alcune parole sulle origini e la storia del Gruppo Generali, giacché la sua fama certamente le merita. Come indicato nel sito web ufficiale, tutto cominciò a Trieste il 26 dicembre 1831 per iniziativa dell’imprenditore Giuseppe Lazzaro Morpurgo e in breve tempo furono aperte agenzie in tutti gli Stati italiani, nei maggiori centri dell’Impero austriaco, da Vienna a Pest, e nei principali porti d’Europa.

Le origini della compagnia assicurativa

Imperial Regia Privilegiata Compagnia di Assicurazioni Generali Austro-Italiche: questo era il nome completo delle origini. L’aggettivo “Generali” stava ad indicare il fatto che la compagnia assicurativa era attiva in ogni ramo assicurativo, ossia una peculiarità che è rimasta anche adesso: marittimo, incendi, vita, grandine e così via. Oggi, come accennato e come vedremo tra poco, spicca anche e soprattutto l’offerta delle assicurazioni sanitarie Generali.

Il suo simbolo fu l’aquila asburgica, essendo Trieste austriaca dal 1382 al 1918. La divisione di Venezia adottò invece il Leone di San Marco. La terza direzione territoriale di Generali fu di seguito creata a Milano.

Da notare che la presenza in molti mercati fu fin da subito una caratteristica clou del Gruppo, in considerazione della storica vocazione commerciale sia di Trieste che di Venezia. Addirittura, già nel primo decennio di vita la rete delle agenzie si estese fino a coprire – come accennato – tutti gli stati italiani, le maggiori città dell’impero austriaco ed i principali porti europei.

Il 1848 fu un anno chiave per la storia del Gruppo Generali: a seguito dei ben noti moti risorgimentali l’aggettivo “A ustro-Italiche” fu cancellato dalla ragione sociale e la compagnia divenne per antonomasia le Assicurazioni Generali, nome che è rimasto ancora oggi. Vero è che già a metà dell’800, le Generali erano diventate la più importante compagnia assicurativa dell’Impero austriaco. Nel 1857, in particolare, iniziarono le quotazioni alla Borsa di Trieste.

Oggi, i suoi mercati maggiori sono l’Europa occidentale, l’America settentrionale e l’Estremo Oriente. È la più grande compagnia italiana di assicurazioni, tra le maggiori in Europa per fatturato con Allianz ed AXA. La società oggi è quotata alla borsa di Milano.

Assicurazioni sanitarie Generali: tutti i numeri della compagnia

La lunga storia del Gruppo Generali ci mostra come la compagnia sia stata in grado, nel corso del tempo, di rinnovarsi, adattarsi ai tempi che cambiano, intercettando i bisogni sempre nuovi e variegati dell’amplissima clientela, non solo italiana.

Parlare di assicurazioni sanitarie Generali e, più in generale dell’intera offerta della compagnia, significa considerare un Gruppo che è stato finora in grado di agire sulla contemporaneità e anticipare i trend futuri, non soltanto come assicuratore ma anche come innovatore sociale nelle comunità nella quale opera. Trovando le soluzioni più azzeccate “per essere Partner di Vita dei clienti: questo sono le Generali, da 190 anni. Una lunga storia punteggiata da episodi grandi e piccoli, tutti legati da un filo comune che racconta un patrimonio unico di know how, esperienze, iniziative di business, creato nel tempo da dipendenti e agenti, che ha consentito al Gruppo di diventare una realtà tra le più importanti a livello internazionale”, queste le parole riportate nella scheda di presentazione delle assicurazioni Generali nel sito web ufficiale.

I dati riportati nel sito non lasciano dubbi: Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. E’ presente in moltissimi Paesi con una raccolta premi complessiva al di sopra dei 69 miliardi di euro nel 2019. Con circa 72 mila dipendenti nel mondo e 61 milioni di clienti, è dunque tra i protagonisti del mercato delle assicurazioni.

Per quanto riguarda l’Italia, il Gruppo Generali – anche attraverso l’offerta delle assicurazioni sanitarie Generali – è leader del mercato assicurativo Retail e l’assicuratore più conosciuto. Solo nel nostro paese si contano circa 13 mila dipendenti e 40 mila distributori. Inoltre, ben 1 su 3 famiglie ha una polizza del Gruppo Generali, mentre 1 su 4 imprese è assicurata. Si tratta di informazioni pubblicate nelle pagine web del sito ufficiale, che in estrema sintesi, chiariscono l’importanza del Gruppo.

Polizze Generali: cinque i settorei principali

Cinque i settori chiave dell’intera offerta di polizze del Gruppo, eccoli di seguito, così come esposti nelle pagine del sito www.generali.it:

Benessere: soluzioni per uno stato di forma sempre attivo e in autonomia;

Lavoro: per tutelare e far crescere l’impresa e valorizzarne le persone;

Famiglia: per vivere la casa, proteggere salute e privacy e prendersi cura degli animali domestici;

Mobilità: è assicurato lo spostamento delle persone, non solo l’auto;

Risparmio: qualunque sia il progetto di vita la compagnia supporta le persone a proteggerlo e a realizzarlo.

Come si può notare, la compagnia copre tutte le possibili esigenze, confermando così la sua vocazione originaria.

Assicurazioni sanitarie Generali Immagina Adesso Salute&Benessere: come funziona?

La polizza in questione rappresenta una soluzione assicurativa di Generali Italia che offre: check up ad hoc; una protezione sempre attiva e la possibilità di prenotare le visite specialistiche nei migliori centri di cura.

Come è chiaramente indicato nel sito web della compagnia, si tratta di un’assicurazione per tutta la famiglia. Nella pagina relativa a questo prodotto, l’interessato può sia effettuare un preventivo, sia chiedere l’assistenza di un’agenzia, per avere tutte le informazioni di dettaglio in base alle sue esigenze e caratteristiche di cliente.

Le caratteristiche principali

Di seguito ecco le caratteristiche che maggiormente spiccano delle assicurazioni sanitarie Generali Immagina Adesso Salute&Benessere:

Funzione di prevenzione e assistenza : si tratta di un’assicurazione personalizzabile, che è in grado di proteggere non solo la salute, ma anche la propria abitazione, gli animali domestici e i rapporti con gli altri. Ciò appare conforme alla tradizione del Gruppo, sempre attento ad offrire soluzioni a 360°;

: si tratta di un’assicurazione personalizzabile, che è in grado di proteggere non solo la salute, ma anche la propria abitazione, gli animali domestici e i rapporti con gli altri. Ciò appare conforme alla tradizione del Gruppo, sempre attento ad offrire soluzioni a 360°; Possibilità di un teleconsulto medico gratis;

medico gratis; Tecnologie innovative a disposizione del cliente: grazie a sensori intelligenti per gestire allarmi e imprevisti di vario tipo;

a disposizione del cliente: grazie a sensori intelligenti per gestire allarmi e imprevisti di vario tipo; Salute assicurata integralmente , con una protezione sempre attiva: è previsto l’accesso a tariffe vantaggiose per visite specialistiche e check-up personalizzati nelle migliori strutture sanitarie della penisola;

, con una protezione sempre attiva: è previsto l’accesso a tariffe vantaggiose per visite specialistiche e check-up personalizzati nelle migliori strutture sanitarie della penisola; Presenza di un assistente dedicato, ossia un Care Manager che guida il paziente nel suo percorso di cura;

che guida il paziente nel suo percorso di cura; Consigli sulla salute, elenco strutture mediche e richieste di rimborso disponibili h24 con MyGenerali, ossia l’app dedicata ai clienti Generali Italia;

disponibili h24 con MyGenerali, ossia l’app dedicata ai clienti Generali Italia; Maggiori vantaggi, in virtù del programma fedeltà per i clienti del Gruppo Generali: sconti e garanzie gratuite per la polizza Immagina Adesso.

Abbiamo accennato al fatto che si tratta di una assicurazione assolutamente personalizzabile, per creare un pacchetto fatto apposta per le proprie esigenze, le quali possono anche andare oltre la tutela della salute: pensiamo ad es. alla tutela della propria abitazione, anche con sensori intelligenti che consentono al cliente di restare sempre connesso con il luogo di proprietà, anche quando si trova in vacanza o in trasferta per lavoro.

Immagina Adesso Salute&Benessere: servizi di prevenzione e supporto

Per aver ben chiaro come funzionano le assicurazioni sanitarie Generali, occorre notare che nelle pagine web relative al prodotto, la compagnia distingue tra servizi di prevenzione e servizi di supporto. Il cliente è infatti tutelato a 360°, prima e dopo l’evento dannoso per la propria salute.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione rispetto all’evento, abbiamo:

Un network sanitario a tariffe agevolate;

Prestazioni di Alta Diagnostica, Programma di Prevenzione Sanitaria e Check-up, per un quadro completo dello stato di salute;

Servizio pronto avvocato, per una consulenza legale telefonica all’istante.

Mentre per quanto riguarda i servizi di supporto, al fine di attenuare le conseguenze dannose dell’evento, abbiamo:

Possibilità di curarsi senza pagare, infatti il pagamento delle spese mediche è carico del Gruppo Generali;

Invio a domicilio di un medico, in ipotesi di necessità;

Specialisti a casa a domicilio, ossia l’accesso al network di artigiani per interventi di emergenza in casa.

Immagina Adesso Salute&Benessere: personalizzazione e garanzie previste

Immagina Adesso rappresenta la soluzione assicurativa modulare che consente al cliente di attivare in modo flessibile formule di protezione ad hoc, rivolte alla salute, alla casa, alla vita privata e agli animali presenti in casa.

La ricchezza di opzioni e servizi spicca ed è alla portata di tutti: previsto il rimborso per le spese mediche e le patologie di cui alla polizza, o anche rimborsi specifici, come per le cure oncologiche. Possibili gli indennizzi e le rendite vitalizie in ipotesi di ridotta capacità lavorativa dopo un infortunio o malattia.

Ricapitoliamo a questo punto le garanzie salute personalizzabili, pensate per il cliente che sceglie le assicurazioni sanitarie Generali:

Autonomia , consente di provvedere a se stessi e ai propri cari in ipotesi di invalidità permanente o di imprevisti correlati alla salute, con indennità e rendite;

, consente di provvedere a se stessi e ai propri cari in ipotesi di invalidità permanente o di imprevisti correlati alla salute, con indennità e rendite; Attività, in ipotesi di infortunio e malattia mette a disposizione indennizzi e rimborsi per ricovero o intervento chirurgico;

in ipotesi di infortunio e malattia mette a disposizione indennizzi e rimborsi per ricovero o intervento chirurgico; Continuità, assicura un capitale ai beneficiari, in circostanze di infortunio che conducano ad una prematura morte del cliente assicurato.

E, come accennato sopra, la tutela della salute è ulteriormente assicurata e resa completa grazie a quanto riportato di seguito:

Accesso a tariffe riservate per visite mediche e odontoiatriche;

Check up periodici e approfonditi;

Protezione ad hoc per le malattie per cui è importante intervenire al più presto;

Formula che garantisce il cliente per tutta la vita, anche in età avanzata.

Da rimarcare la possibilità per l’interessato di fare il preventivo per l’assicurazione salute entrando in questa pagina.

Assicurazioni sanitarie Generali Sei in Salute Alta Protezione: di che si tratta?

Nel catalogo delle offerte del Gruppo Generali trova spazio anche una ulteriore soluzione assicurativa, rivolta alla prevenzione e alla cura, caratterizzata da moltissime garanzie selezionabili e servizi a disposizione, da quelli indispensabili a quelli per i più esigenti.

Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di pacchetto ‘deluxe’ per la protezione della salute, che il Gruppo riserva ai propri clienti.

Riportiamo subito 4 interessanti vantaggi di questa offerta di assicurazioni sanitarie Generali, per avere subito un’idea di come funziona:

Previsto il rimborso spese sanitarie o somma giornaliera per intervento o ricovero. Inclusi anche centri medici a cui rivolgersi senza dover anticipare le spese ed attenderne il rimborso;

sanitarie o somma giornaliera per intervento o ricovero. Inclusi anche centri medici a cui rivolgersi senza dover anticipare le spese ed attenderne il rimborso; Programma biennale di check-up per la prevenzione e controllare così periodicamente il proprio stato di salute, grazie a visite, esami e consulenze;

per la prevenzione e controllare così periodicamente il proprio stato di salute, grazie a visite, esami e consulenze; Vantaggi per tutta la famiglia , in quanto in un unico contratto trova spazio la formula preferita. Oltre ad avere protezione economica in ipotesi di parto, include i bambini fino a 10 anni senza alcuna spesa;

, in quanto in un unico contratto trova spazio la formula preferita. Oltre ad avere protezione economica in ipotesi di parto, include i bambini fino a 10 anni senza alcuna spesa; Possibilità di iscriversi al Programma di fidelizzazione Più di Generali, accedendo a condizioni esclusive, assicurative e da aziende partner (clicca qui per accedere alla pagina informativa)

E’ prevista altresì la cd. Tutela Legale per sostenere i diritti dei cliente-paziente, in modo da poter contare su una protezione economica ad hoc, in ipotesi servissero azioni civili da mettere in atto contro la struttura sanitaria, i medici, gli infermieri ecc.

Sei in Salute Alta Protezione: assistenza, indennità giornaliera, rimborso spese mediche

Questo tipo di assicurazioni sanitarie Generali spicca anche sotto differenti punti di vista. Sul piano dell’assistenza, il cliente può contare su consulenze mediche e servizi, anche al domicilio, e su un selezionato Network di dentisti.

In particolare, la garanzia assistenza consente di scegliere il livello di servizio, sulla scorta delle ultime novità medico-sanitarie. Trova spazio la consulenza medica telefonica e l’invio di un medico a domicilio, ma anche la consegna dei medicinali e degli esami e la telemedicina.

E’ prevista altresì un’indennità giornaliera in 2 formule, ossia un indennizzo giornaliero in denaro contante, in ipotesi di ricovero, sia in forma base che più ricca:

Diaria : si tratta della formula ideale per chi intende ricevere un indennizzo giornaliero in ipotesi di ricovero in una qualsiasi struttura pubblica o privata. Sulla scorta della formula diaria, per ciascun giorno di ricovero o convalescenza a domicilio, il cliente ottiene un’indennità che è anche incrementata in caso di ricoveri gravi e prolungati nel corso del tempo;

: si tratta della formula ideale per chi intende ricevere un indennizzo giornaliero in ipotesi di ricovero in una qualsiasi struttura pubblica o privata. Sulla scorta della formula diaria, per ciascun giorno di ricovero o convalescenza a domicilio, il cliente ottiene un’indennità che è anche incrementata in caso di ricoveri gravi e prolungati nel corso del tempo; Diaria e Spese Mediche: oltre all’indennità giornaliera di ricovero, vi è il rimborso delle spese sostenute prima e dopo. Detta formula permette di accedere per la parte di diagnostica e di prestazioni extra ricovero anche a servizi erogati in forma privata, in modo da integrarsi a quanto offerto dal servizio pubblico.

Sei in Salute Alta Protezione: le spese mediche

Per quanto attiene allo specifico del rimborso spese mediche, abbiamo 4 diverse formule. Diverse combinazioni, da personalizzare con le garanzie che il cliente considera più adatte per la propria persona. E’ possibile scegliere l’opzione che tutela in caso di spese mediche, tra quelle che seguono:

Soluzione Basic: si tratta della formula indispensabile e fondamentale per affrontare le spese di ricovero e/o intervento. Una tutela per le spese che gravano in ipotesi di malattia, infortunio o parto, a un costo economico;

si tratta della formula indispensabile e fondamentale per affrontare le spese di ricovero e/o intervento. Una tutela per le spese che gravano in ipotesi di malattia, infortunio o parto, a un costo economico; Soluzione Top : è la formula più estesa per garantire la propria salute e sicurezza, con somme assicurate di valore assai elevato, che danno grande tranquillità (illimitate in ipotesi di ricovero). Le garanzie riguardano visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio e prestazioni innovative come Medical Advice Program, Distance Care e Assistenza Domiciliare Integrata;

: è la formula più estesa per garantire la propria salute e sicurezza, con somme assicurate di valore assai elevato, che danno grande tranquillità (illimitate in ipotesi di ricovero). Le garanzie riguardano visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio e prestazioni innovative come Medical Advice Program, Distance Care e Assistenza Domiciliare Integrata; Soluzione Comfort, una via di mezzo tra Prevenzione e Salute. Garanzie, somme assicurate e prestazioni più estese, caratterizzate anche dal vantaggio rappresentato dal Programma di Prevenzione Sanitaria. Quest’ultimo presenta un check-up a costo zero, ogni due anni per monitorare il proprio stato di salute con esami di laboratorio e visite specialistiche. Con ciò è possibile avere accesso a consulenze mediche e a servizi ad hoc rivolti alla prevenzione e alla diagnosi precoce;

una via di mezzo tra Prevenzione e Salute. Garanzie, somme assicurate e prestazioni più estese, caratterizzate anche dal vantaggio rappresentato dal Programma di Prevenzione Sanitaria. Quest’ultimo presenta un check-up a costo zero, ogni due anni per monitorare il proprio stato di salute con esami di laboratorio e visite specialistiche. Con ciò è possibile avere accesso a consulenze mediche e a servizi ad hoc rivolti alla prevenzione e alla diagnosi precoce; Garanzia Grandi Interventi e Malattie Oncologiche: abbiamo innanzi la soluzione assicurativa che tutela in ipotesi di grandi interventi o malattie oncologiche, a un costo economico. Prevede il rimborso delle spese mediche sostenute per una vasta serie di interventi e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, anche senza ricovero o intervento.

Come si può notare da quanto indicato finora, le assicurazioni sanitarie Generali sicuramente non lasciano niente al caso. il cliente è tutelato sia sul piano della prevenzione, sia su quello dell’assistenza e della cura.

Perché scegliere le assicurazioni sanitarie Generali

In questo articolo abbiamo visto come funzionano le assicurazioni sanitarie Generali, delineandone caratteristiche clou e vantaggi. Vantaggi che non mancano, la tutela offerta è davvero a 360°. Vi è davvero tutto per garantire il cliente-paziente sia prima del possibile evento che influisce sulla propria salute, sia dopo.

Telemedicina, invio di un medico a domicilio, programmi di check up periodico, programmi per la fidelizzazione del cliente, indennità giornaliere, rimborso spese mediche e tanto altro. Sono tutti fattori che giocano enormemente a favore del Gruppo e della sua offerta di assicurazioni sanitarie Generali.

Inoltre, il cliente può comodamente ottenere un preventivo online e chiedere l’assistenza di una delle tantissime agenzie della compagnia, per avere risposte dettagliate ai propri dubbi e domande. Il sito web ufficiale appare organizzato con razionalità e chiarezza e i prodotti sono spiegati nel dettaglio senza confondere il lettore. Mentre la app ad hoc della compagnia si rivela molto utile nella gestione del rapporto tra cliente ed assicurazione.

Infine, non si può dimenticare il prestigio e la solidità attribuite al Gruppo Generali. Da quasi due secoli offre prodotti assicurativi adatti a tutte le esigenze. Sostanziali punti deboli nell’offerta di assicurazioni sanitarie Generali non sono stati rintracciati