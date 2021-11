Novembre è il mese del Black Friday, il famoso venerdì nero all’insegna del risparmio. Ogni desiderio potrà avverarsi, come quello di acquistare una Smart TV di qualità a meno di 300 euro.

Gli italiani hanno imparato a conoscere bene il Black Friday negli ultimi anni. Quando si tratta di risparmiare togliendosi qualche sfizio, ogni evento è bene accetto anche se nasce da una tradizione estera. Nel 2021 il venerdì nero cadrà il 26 novembre, giorno in cui ci saranno le offerte più incredibili e imperdibili. Tanti negozi e siti e-commerce, però, danno il via al risparmio qualche settimana prima della data ufficiale del Black Friday. Ciò significa che possiamo sciogliere ogni riserva e cominciare fin d’ora a realizzare il nostro desiderio. Volete una Smart Tv a meno di 300 euro? Soddisfare questa richiesta è molto semplice in questo periodo.

Le offerte del Black Friday, Smart Tv a meno di 300 euro

Avere una Smart Tv significa non solo adattarsi al cambiamento dovuto all’introduzione del nuovo standard DVB T2 ma anche approfittare di interessanti funzionalità e possibilità come, ad esempio, guardare gratis canali normalmente non accessibili. I modelli e i prezzi che si trovano sul mercato sono vari ma durante il Black Friday il risparmio è garantito. Un primo modello da valutare è in vendita su Amazon. Si tratta del Metz Android 9.0 da 42″, un marchio tedesco, scontato a 244,99 euro. Consente l’accesso a Netflix, YouTube, ha l’assistente Google come supporto, il Chromecast è incorporato e, naturalmente, è compatibile con gli switch off in atto e futuri.

Ottima soluzione è, poi, il modello Samsung T4000 da 32″ in vendita a 235 euro. La risoluzione HD Samsung consente di vedere colori e immagini nitide, realistiche e naturali. Il design è elegante e l’apparecchio è molto sottile, adatto ad ogni ambiente.

Le occasioni continuano

Passiamo al modello Nokia Smart Tv in vendita durante il Black Friday a 299,99 euro. E’ una televisione di piccole dimensioni, 32″, che garantisce un’ottima brillantezza delle immagini, l’intrattenimento streaming e il supporto Dolby Audio. Un altro ottimo acquisto ha come protagonista il modello Toshiba Full HD da 32″ al prezzo di 280 euro circa. Le immagini sono definite, i colori brillanti, la connessione ad internet è veloce così come il collegamento alle varie piattaforma – Netflix, YouTube, RayPlay o MediasetPlay.

Ricordiamo che durante il Black Friday le offerte si rinnovano quotidianamente, i prezzi variano e, di conseguenza, non appena si troverà l’occasione perfetta non bisognerà perdere tempo ma procedere il prima possibile con l’acquisto.