Reale Mutua è una compagnia assicurativa italiana che offre 3 interessanti polizze salute. Ecco i dettagli del loro funzionamento.

La nostra panoramica sul mondo delle assicurazioni sanitarie e sulle principali offerte delle compagnie italiane e non, prosegue questa volta con l’analisi delle polizze salute presentate al pubblico da Reale Mutua, ossia una compagnia tutta italiana.

Ricordiamo che nel nostro paese le assicurazioni sanitarie non sono obbligatorie, ma è pur vero che una polizza di questo tipo copre le spese sostenute nella sanità privata in ipotesi di malattia o infortunio.

In buona sostanza, si tratta di una copertura facoltativa, che è scelta in tutte quelle circostanze nelle quali sia preferibile avere un’alternativa rispetto alla sanità pubblica, o per tutelarsi da possibili imprevisti e problemi di salute in caso di viaggi.

Di seguito vedremo in sintesi chi è la compagnia Reale Mutua, per poi focalizzarci – come detto – sulle assicurazioni sanitarie offerte. Si tratta di un prodotto degno di considerazione o sono presenti dei ‘punti deboli’? Ecco tutte le risposte.

Reale Mutua: il contesto di riferimento e cenni storici

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è “la più grande Compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua”, o almeno ciò è quanto si trova riportato nel sito web ufficiale.

E’ stata autorizzata all’esercizio delle attività assicurative, nelle varie forme e in tutti i rami danni e vita. Mentre la sua missione è quella di proporre servizi assicurativi e di soluzioni nuove per individui, famiglie, aziende e professionisti.

Lontane le origini della compagnia: nata nel 1828, sotto la speciale protezione di Casa Savoia e di Re Carlo Felice, sovrano del Regno di Sardegna, la “Società Reale d’Assicurazione Generale e Mutua contro gl’Incendi” fu il nome delle origini. Reale Mutua ha percorso da allora quasi due secoli di storia.

Si tratta di un lungo cammino, nel quale l’azienda ha inteso puntare sui valori rappresentati dalla professionalità, affidabilità e innovazione, vale a dire caratteristiche che ancora oggi fanno della società un punto di riferimento essenziale nel mercato assicurativo.

Non deve stupire che la missione della Società sia correlata in modo molto stretto alla sua natura mutualistica. La finalità è sempre quella di mettere i soci/ clienti assicurati al centro delle attività aziendali, garantendo qualità e certezza delle prestazioni, con il supporto di professionisti, consulenti ed impiegati di competenza acclarata.

I dati più recenti su Reale Mutua

I più recenti dati pubblicati sul sito web ufficiale della compagnia ci indicano in sintesi che Reale Mutua occupa una posizione di primo piano. Eccoli di seguito in sintesi: 1,4 milioni di soci assicurati; 361 agenzie e 106.8 mln di risultato netto d’esercizio in euro.

Come chiaramente indicato nel sito web, la società evidenzia una solidità tra le più alte del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 346,5%.

Attualmente il Gruppo è molto attivo non soltanto in Italia, ma anche in Spagna e Cile e offre i suoi servizi per rispondere ai bisogni di circa 5 milioni di clienti con proposte nel settore assicurativo, ma anche in quello bancario, immobiliare e dei servizi. L’azione di Reale Mutua è orientata “alla trasparenza, all’etica ed alla sostenibilità, e attraverso l’ascolto la vicinanza e la competenza di oltre 3200 dipendenti e una Rete di più di 4000 Agenti e Collaboratori mettiamo le Persone al centro della nostra mission. Le nostre radici sono profonde e vogliamo continuare il nostro percorso attraverso il tempo affrontando le nuove sfide, consapevoli delle difficoltà ma anche delle nostre qualità con le quali saremo in grado di costruire un futuro fatto di professionalità e nuovi progetti”.

Delineati questi elementi, risulta piuttosto chiaro che l’offerta delle assicurazioni sanitarie Reale Mutua merita certamente di essere considerata da vicino. Ecco allora tutto ciò che occorre sapere, prima dell’eventuale scelta di sottoscrivere una polizza salute.

La mutualità come concetto chiave della compagnia

Prima di vedere da vicino l’offerta delle assicurazioni sanitarie Reale Mutua, vale la pena sottolineare due componenti essenziali dell’attività della compagnia: ossia l’autonomia e l’indipendenza.

Il fattore mutualità, tipico di Reale Mutua, costituisce una fonte di ispirazione costante per tutte le imprese del Gruppo, che mette al centro dell’attenzione la garanzia degli interessi dei clienti. Questi ultimi nella mutua sono anche Soci, e il persistente miglioramento dei servizi loro assicurati, in termini di livello qualitativo delle prestazioni e dell’assistenza, è ciò a cui mira Reale Mutua, anche sul piano delle assicurazioni sanitarie.

“Il forte legame che si crea tra Reale Mutua e i suoi Soci è improntato a grande vicinanza e qualità del servizio. Reale Mutua, anche quest’anno, destina parte delle proprie risorse ai Soci Assicurati sotto forma di Benefici di Mutualità”, si trova scritto nelle pagine web della compagnia.

Tre valori essenziali per Reale Mutua sono correttezza, trasparenza e sostenibilità. In particolare quest’ultimo valore ha acquisito grande rilievo negli ultimi tempi. Esso infatti fa riferimento alla capacità di conciliare il raggiungimento di risultati di efficacia ed efficienza con lo sviluppo economico, la tutela sociale e ambientale. Si tratta chiaramente di un iter di crescita duratura nel tempo.

E la mutualità in sé rappresenta il fattore chiave a livello strategico, in quanto contribuisce a diffondere un’immagine positiva del Gruppo, sul piano dell’affidabilità, serietà, qualità del servizio e capacità di interpretare al meglio le esigenze della variegata clientela e del territorio di riferimento.

Come funziona Realmente InSalute POP? 4 vantaggi interessanti

Una polizza salute degna di nota, offerta dalle assicurazioni Reale Mutua è rappresentata da Realmente InSalute POP, vale a dire una polizza che protegge il cliente e la propria famiglia sostenendo le spese mediche per esami e accertamenti o in ipotesi di ricovero, anche nell’ambito dell’emergenza pandemia.

“Vuoi stipulare la tua prima assicurazione sanitaria integrativa? Prenditi cura della tua salute a un prezzo pop: con un costo contenuto, Realmente InSalute Pop ti aiuta a risparmiare sulle spese per la tua salute. E non solo: anche durante l’emergenza Covid19 , protegge te e la tua famiglia sostenendo le spese mediche per esami e accertamenti o in caso di ricovero”, sono le parole riportate dalla compagnia per spiegare in sintesi questa polizza salute.

Vi sono almeno 4 buoni motivi per considerare da vicino questa polizza salute di Reale Mutua, denominata Realmente InSalute POP. Eccoli in sintesi:

Possibilità di consulenze mediche: con myNet.blue “Covid Edition” si possono avere consulenze specialistiche e informazioni dettagliate anche sulla sintomatologia legata al coronavirus;

Possibilità di avvalersi di un network di strutture sanitarie convenzionate, per accertamenti diagnostici di ogni natura;

Facoltà di optare per la polizza Realmente InSalute POP solo per se stessi o anche per tutelare l’intera famiglia;

Garanzia in caso di ricovero: la garanzia base assicura un indennizzo in ipotesi di ricovero anche qualora sia correlato ad infezione da coronavirus.

Le 3 formule della polizza Realmente InSalute POP

Le assicurazioni sanitarie Realmente InSalute POP prevedono 3 distinte formule (standard, premium, premium + visite specialistiche) per venire incontro alle necessità del cliente. In particolare:

La formula Standard rappresenta un sostegno economico in caso di ricovero, maggiorato per il ricorso alla terapia intensiva causa coronavirus;

La formula Premium comporta le stesse caratteristiche della formula Standard, ma indennizzi più alti, versati anche per ricoveri di breve durata e day hospital;

La formula Premium + visite specialistiche include anche il rimborso delle spese per le visite, accertamenti diagnostici e trattamenti di fisiokinesiterapia, da infortunio e malattia.

Si tratta di 3 configurazioni tra le quali il cliente può scegliere, ma questi può altresì personalizzare la propria polizza salute, come già accade altrove con altre compagnie.

Tutta la gestione da remoto

Un altro vantaggio della polizza in oggetto è rappresentato dalla possibilità di gestire la polizza in un clic. Infatti grazie al prodotto Realmente InSalute POP si può caricare sul web la documentazione medica e aprire i propri sinistri comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo, attraverso l’accesso alla propria Area Riservata.

Si può accedere dal computer o dall’app Reale Mobile su smartphone e tablet. Per questa via, sarà possibile verificare lo stato di avanzamento delle pratiche in pochi secondi. Inoltre, con questo sistema “riduci anche i tempi di liquidazione rispetto alla modalità tradizionale”, si trova indicato nel sito web ufficiale della compagnia.

Mentre nella pagina dedicata a questa tipologia di assicurazioni sanitarie, è possibile fare subito un preventivo online, calcolandolo in un minuto. Il cliente potrà ovviamente scegliere l’Agenzia Reale Mutua di fiducia

che sarà di supporto all’interessato, per finalizzare l’acquisto nel luogo più vicino alla propria residenza.

Realmente InSalute: 3 diverse formule

Si tratta della soluzione assicurativa di Reale Mutua che protegge la tua salute e quella della propria famiglia. Lo fa con programmi di prevenzione, cura e assistenza.

Come indicato nella pagina web del prodotto, quattro gli aspetti sostanziali che connotano il prodotto assicurativo Realmente InSalute. Eccoli di seguito:

Libera scelta della struttura privata o pubblica in caso di ricovero;

Il programma Realmente Wellness premia e promuove l’impegno di chi si mantiene in forma;

Attraverso la app Reale Mobile è possibile richiedere i rimborsi spese online con un semplice clic, e in tempo reale è possibile controllare sul web lo stato del rimborso;

Previsione di soluzioni ad hoc in base alle esigenze particolari del cliente.

Le tre diverse formule: Focus gravi patologie, Extra, Full

Mentre sono previste tre diverse formule, per soddisfare bisogni assai diversi all’interno del nucleo familiare che si avvale di queste polizze Reale Mutua:

Formula Focus gravi patologie: essa integra le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, con il rimborso delle visite e degli accertamenti pre e post ricovero in ipotesi di gravi patologie. Prevista altresì l’assistenza domiciliare;

Formula Extra: integra le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, con il rimborso delle visite e degli accertamenti pre e post ricovero in ipotesi di patologie di qualsiasi entità. Prevista anche l’assistenza domiciliare;

Formula Full: assicura la possibilità di affrontare problemi di salute con il pieno comfort e in breve tempo, avvalendosi di strutture pubbliche o private.

In particolare, il programma Realmente Wellness di Reale Mutua è molto interessante. Stimola il cliente a muoversi, ed allo stesso tempo garantisce la propria salute e quelle dei familiari con tutele ad hoc. Soprattutto, se ci si impegna a raggiungere i risultati previsti, si possono avere consistenti sconti sulle proprie polizze.

Ecco perché questo programma sarà particolarmente apprezzato da chi ricerca costantemente il benessere psicofisico, adottando uno stile di vita sano ed equilibrato, fondato su alcune buone abitudini quotidiane, e caratterizzato da una costante attività fisica. Anche questo è un punto a favore di questa tipologia di assicurazioni sanitarie Reale Mutua.

Polizza salute Family Care: come funziona?

Grazie alla polizza Family Care, ecco una tutela efficace contro malattie gravi o morte. D’altronde la famiglia va protetta dai gravi eventi, ossia quelli che hanno un impatto negativo per la propria vita. Attraverso questa tipologia di polizza Family Care è possibile tutelare la stabilità economica del cliente e dei familiari.

Vediamo in sintesi 4 buoni motivi per scegliere la polizza Family Care di Reale Mutua, così come elencati nel sito web ufficiale:

Flessibilità: il capitale viene riconosciuto al di là delle spese sostenute, consentendo al cliente e alla sua famiglia di utilizzare le somme percepite in base alle proprie esigenze;

Accessibilità: la polizza ha un costo tutto sommato economico, che può essere pagato anche a rate;

Affidabilità: la polizza sostiene la famiglia non solo in caso di emergenza, ma anche con il passare degli anni, in virtù dell’assegnazione di una rendita in ipotesi di prematura scomparsa dell’assicurato;

Possibilità di gestire la crisi, nelle situazioni ad alto indice di gravità.

Le tre garanzie interessanti per la polizza Family Care

Nel sito web ufficiale, si trovano ben indicate le 3 garanzie che scattano dopo la sottoscrizione della polizza Family Care. Eccole di seguito:

Dread disease per la protezione contro le gravi malattie. Family Care include 8 gravi patologie e, alla loro diagnosi, assicura un capitale, al di là dalle spese mediche sostenute. Il cliente è libero di scegliere a cosa destinare il denaro ottenuto, in rapporto alle effettive necessità;

Assistenza salute Family Care prevede un ampio ventaglio di servizi e prestazioni per fronteggiare emergenze di ambito sanitario, come ad es. l’invio di un medico o un infermiere a domicilio o il servizio di tutoring “per individuare le strutture sanitarie d’eccellenza ed essere guidati tra le prestazioni messe a disposizione dal sistema pubblico in materia sociosanitaria e assistenziale”, si trova indicato nel sito web delle assicurazioni sanitarie Reale Mutua;

In caso di decesso dell’assicurato, Family Care ha ideato una garanzia che comporta il pagamento di una prestazione in forma di rendita nell’eventualità della prematura morte dell’assicurato. E’ previsto il pagamento ai beneficiari di una rendita mensile sicura e anche di un capitale aggiuntivo, in rapporto alle esigenze di sostegno del cliente alla famiglia.

Come si può notare, anche in riferimento a questa assicurazione sanitaria, egli elementi che suggeriscono di prenderla in considerazione, di certo non mancano.

In ogni caso, anche per essa, è consigliabile consultare il set informativo incluso nel sito web ufficiale Reale Mutua. Oppure, per avere ulteriori dettagli, prendere appuntamento con un consulente.

LEGGI ANCHE >>> Vera Assicurazioni, 3 protezioni sanitarie per ogni esigenza: la recensione

Perché scegliere le assicurazioni sanitarie di Reale Mutua?

Nel corso di questo articolo abbiamo visto da vicino le polizze salute di Reale Mutua, comprendendone gli aspetti clou. Tanti i motivi per scegliere i prodotti di questa compagnia, avente una lunga storia e ben radicata sul territorio. Tra essi l’indubbia solidità, il valore del concetto di mutualità a tutela degli interessi del cliente e la possibilità di avvalersi di una rete di agenzie molto efficaci nel presentare i prodotti e chiarire eventuali dubbi del potenziale cliente. Valori del gruppo sono trasparenza, sostenibilità, professionalità, affidabilità e innovazione. Di essi si trova traccia in tutto il catalogo offerte al pubblico. Programmi di prevenzione, cura ed assistenza sono al centro dell’offerta.

Ad esempio il prodotto Realmente InSalute Pop aiuta a risparmiare sulle spese per la salute, sottoscrivendo una polizza a costo economico. Garantisce il cliente e la sua famiglia, sostenendo le spese mediche per esami e accertamenti o in caso di ricovero. Previsti un network di strutture sanitarie convenzionate e consulenza specialistiche, che potrebbero convincere i più sulla bontà delle offerte.

Previsti indennizzi adatti a tutte le circostanze. Anche una componente web che velocizza di molto gli iter e dunque i servizi nei confronti del cliente. E’ presente un’app ad hoc molto pratica ed è possibile ottenere un preventivo online. Ed ovviamente le polizze sono personalizzabili.

Anche una caratteristica come il programma Realmente Wellness, con gli sconti collegati. Indubbiamente è un altro punto a favore della compagnia, per un offerta polizze salute realmente a 360°.