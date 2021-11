Una eccezionale vincita, in realtà più di una in città. Napoli si risveglia più ricca e i suoi abitanti più felci.

Una giornata davvero particolare in città, più di una vincita al Lotto, quasi a rimarcare il fatto che la giornata dovesse essere davvero speciale e certo da ricordare. Due le vincite nel capoluogo campano ed altre sparse in altre province. Il Lotto, sempre lui regala gioia e soddisfazione in un momento storico davvero particolare. La speranza de successo, giocate di poche euro per provare a dare una sterzata alla propria vita. Si gioca, si rischia, si prova ad affidarsi alla fortuna ed a cercare dal suo tocco magico la risoluzione a tutti i problemi.

A Napoli, il Lotto regala con una giocata da un 1 solo euro la bellezza di 120mila euro. Una incredibile quaterna, figlia di chissà quale associazione, combinazione di numeri o altro. 66-72-75-84 sulla ruota di Torino. Festa in città, cosi come prevedibile, per quella che però non è stata l’unica vincita del concorso di giornata. Un’altra giocata vincente è stata realizzata infatti, un terno secco con i numeri 26-47-56 sulla ruota proprio di Napoli. Bottino, in questo caso da 45mila euro.

Lotto, si festeggia a Napoli, ma a sorridere è tutta la Campania

Tutta la Campania sorride, dopo Napoli anche a Salerno si registra una vincita che non è di certo passata inosservata. 30mila euro, una cifra non da poco certo. E poi ancora il capoluogo partenopeo a strappare la palma della più fortunata d’Italia con tutta probabilità nell’ultimo concorso. Dopo la quaterna ed il terno da 120mila e 45mila euro ecco la vincita minore da 9.750 euro. Un concorso davvero fortunato per la regione e per la città partenopea in particolare.

Il gioco del Lotto come sempre regala sorrisi ed entusiasmo. Le giocate come sempre sono tantissime e di conseguenza anche le vincite si fanno in alcuni casi consistenti per quel che riguarda le cifre e numerose più che mai. 6,4 milioni di euro in tutta Italia, alla fine dell’ultima giornata di gioco. Il totale dall’inizio dell’anno, ammonta ora, in quanto a vincite a 960,6 milioni, un bottino davvero niente male per gli italiani.