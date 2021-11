La vincita è davvero eccezionale. Il Superenalotto regala l’ennesima soddisfazione ad un fortunato giocatore.

Il Superenalotto regala l’ennesima soddisfazione ad un misterioso giocatore. Succede a Savignano, in provincia di Modena. La giocata con relativa vincita da 600mia euro ha letteralmente stravolto, chiaramente in senso buono l’intera località. Presso la Tabaccheria Sisal numero 16 di Piazza Falcone, il bar “Isola del caffè” è stato il protagonista dell’operazione vincente. La giocata da pochi euro per una vincita davvero eccezionale.

La giocata, si diceva è stata di circa 7 euro. Il risultato, straordinario, un 5+1 da ben 600mila euro, per la precisione 594.539,01 euro. La vincita certamente eccezionale non ha però dato il nome del vincitore, dettaglio tanto atteso dall’intera comunità. Non è stato ancora possibile fino questo momento conoscere le generalità del fortunato giocatore. Nessun cenno, nessuna chiamata, nessun messaggio, come in genere avviene in questi casi.

Superenalotto: è caccia al fortunato giocatore del 5+1 da sogno

Il titolare della ricevitoria, con bar, che ha di fatto effettuato la giocata, Giuseppe Dalmo ha dichiarato quanto segue: “Attendo ancora una telefonata, o comunque un segnale dal super fortunato giocatore. Il mistero continua – spiega – per ora non siamo riusciti a capire chi è il vincitore. Devo dire che in questi due giorni è aumentato il flusso di giocatori, anche considerando che il jackpot è da capogiro: 100 milioni di euro. Ho visto tanti clienti nuovi che sperano di ripetere il colpaccio di martedì sera”.

Il fortunato giocatore, per ora datosi alla fuga, riceverà una somma, al netto delle varie tasse pari a 480mila euro. Un mese di tempo gli sarà concesso per avviare la procedura di riscossione. Nel frattempo, li, nel modenese, si attende un cenno, un ringraziamento, magari una citazione. L’essere presi in considerazione per aver in qualche modo contribuito alla vincita. Per ora nessuna notizia dell’ora ricchissimo giocatore di Savignano, il gioco stavolta con la sua dea bendata ha baciato lui, o forse lei, nel frattempo si spera nella prossima estrazione, il gioco impazza e la speranza è sempre viva.