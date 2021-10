Arriva l’assicurazione auto di Poste Italiane. Scopriamo come funziona la nuova proposta e come avere un mese di polizza gratis.

Poste Italiane propone ai suoi clienti una vasta gamma di servizi e prodotti. Dai prestiti agli investimenti, dall’app per saltare la fila ai conti correnti, dall’assicurazione viaggio alle carte di debito. Ora la famiglia si allargherà con l’introduzione di Poste Guidare sicuri, l’assicurazione auto ideata da Poste Italiane. L’obiettivo dell’azienda italiana è di prendersi cura di tutta la famiglia; vediamo come approfittare di questa nuova proposta e di come ottenere un risparmio iniziale.

L’assicurazione auto di Poste Italiane, come funziona

Poste Guidare Sicuri è l’offerta Rc Auto ideata da Poste Italiane per tutelare i suoi clienti mentre sono alla guida. Nello specifico, la proposta tutela dai danni causati a cose o persone e prevede diverse garanzie. Citiamo la guida libera – chiunque può guidare l’auto se in possesso della patente – la copertura per i danni causati in modo involontario dai passeggeri a terze persone non trasportate, la copertura nel caso in cui un figlio minorenne si metta alla guida all’insaputa dei genitori e la tutela qualora un sinistro venga provocato con la patente o la revisione scaduta da meno di 120 giorni.

In più, l’automobilista può scegliere tra tante garanzie aggiuntive come la protezione imprevisti, i danni da veicoli non assicurati, il recupero del dispositivo satellitare, la polizza cristalli, il furto-incendio, kasko collisione e kasko completa. Naturalmente la scelta di ogni garanzia in più comporterà un aumento del premio assicurativo.

Come conoscere la quotazione e sottoscrivere la polizza

Prima della sottoscrizione della polizza sarà utile conoscere la quotazione. Per procedere occorrerà accedere al portale di Poste Italiane, entrate nella sezione dedicata a Poste Guidare Sicuri e cliccare sulla voce “quotazioni”. Si aprirà una pagina in cui indicare le credenziali di accesso – nome utente e password – per poter utilizzare il servizio di quotazione. Le credenziali si potranno ottenere con la registrazione al portale e l’accesso sarà più veloce usando il Qr Code.

In alternativa, per conoscere il premio sarà necessario prendere un appuntamento presso un Ufficio Postale e parlare con un operatore. Questo passaggio è necessario anche per procedere con la sottoscrizione dell’assicurazione auto di Poste Italiane. La documentazione da portare include un documento di identità valido, il libretto di circolazione e il passaggio di proprietà (se disponibile).

La promozione attiva di Poste Italiane sull’assicurazione auto

E’ interessante sapere che i clienti di BancoPosta potranno approfittare di una promozione attualmente attiva. Sottoscrivendo Poste Guidare Sicuri si avrà un mese di copertura gratuita. In più sono previsti altri sconti dedicati. Nello specifico parliamo del 10% di sconto per i clienti correntisti, del 7,5% per i clienti librettisti e del 5% per altri clienti BP.