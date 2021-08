Poste Italiane consente di prenotare un appuntamento per compiere un’operazione o per richiedere lo SPID saltando la fila. Scopriamo come approfittare di questa interessante opportunità.

Mai più lunghe e noiose file per attendere il proprio turno in un Ufficio Postale. I tempi delle attese infinite e delle litigate con altre persone sono finiti. Grazie alla tecnologia e al web è possibile velocizzare gli appuntamenti fissando l’esatto orario in cui il dipendente di Poste Italiane chiamerà il proprio numero. Per compiere questo miracolo basterà scaricare l’app e seguire una semplice procedura.

L’app di Poste Italiane per saltare la fila

L’app Ufficio Postale è la risposta ai nostri desideri. Se il pensiero di stare ore e ore in attesa del proprio turno alle Poste vi attanaglia, sappiate che c’è una semplice soluzione a portata di click. L’applicazione è scaricabile sia su Android che iOS accedendo a Play Store o all’Apple Store. Il tutto in maniera gratuita e veloce.

Dopo il download si dovrà aprire l’app e selezionare “Scegli il tuo Ufficio Postale”. Il sistema selezionerà le sedi più vicine alla propria posizione (in caso di geolocalizzazione attiva) tra cui scegliere quella preferita. La selezione avverrà semplicemente cliccando sulla stella presente dentro la card.

Come continuare la procedura

In seguito alla selezione dell’Ufficio Postale preferito occorrerà cliccare sulla voce “Inizia” per procedere con la prenotazione. Si visualizzerà un elenco di operazioni tra cui scegliere quella di interesse. Bollettino, PagoPa, Pacco, Corrispondenza e Cerca Spedizione sono le opzioni a disposizione. Cliccando lo scopo della visita all’Ufficio Postale si verrà reindirizzati ad un’altra pagina in cui procedere con la registrazione o accedere con il proprio nome utente. In questo modo si informerà l’operatore delle proprie credenziali ancor prima di recarsi presso Poste Italiane.

L’alternativa senza registrazione

Volendo evitare la registrazione o l’accesso con account, basterà cliccare sul tagliandino presente nella pagina in cui si visualizza l’elenco delle operazioni. Si aprirà, così, una schermata in cui si può selezionare l’opzione “Prenota ticket“. Cliccando sulla voce si potrà scegliere il tipo di servizio di interesse, il giorno e l’ora in cui recarsi in Ufficio Postale. Alla fine della procedura si visualizzerà il ticket completo di numero con il quale si verrà chiamati nell’orario e nel giorno scelti.

Ticket Poste Italiane tramite WhatsApp

E’ possibile ricevere un ticket elettronico tramite WhatsApp avviando una chat con il numero 371 5003715. Un operatore virtuale proporrà varie opzioni per la prenotazione che consentirà di evitare le file. Scegliendo di indicare località di residenza e indirizzo, il sistema riporterà gli Uffici Postali più vicini e indicherà l’appuntamento più vicino nel tempo. Accettando giorno e ora si riceverà il codice di prenotazione da mostrare all’operatore.