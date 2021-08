Quando si arriva ad una determinata età si può usufruire di una serie di bonus che consentono di risparmiare su molte attività quotidiane importanti

Con l’avvicinarsi della pensione si possono ottenere delle agevolazioni piuttosto importanti inerenti vari ambiti. Naturalmente bisogna rispettare determinati requisiti per poter usufruire di servizi o sgravi inerenti il piano economico-fiscale e sanitario-assistenziale.

Coloro che rientrano in questi sussidi hanno la possibilità di poter risparmiare su molte spese e di poter mettere da parte più denaro. Prima però è necessario comprendere quali sono questi particolari ammortizzatori sociali, che possono risultare di grande aiuto quando si inizia ad avanzare con l’età.

Quali sono i bonus che scattano in automatico dopo i 60 anni

Alcuni prevedono la presentazione del modello ISEE, per altri invece basta solo il fattore anagrafico. Andando per gradi, a 65 anni si ottiene la Carta Acquisti. Trattasi di una speciale card dal valore di 40 euro mensili che assicura sconti in negozi convenzionati o di pagare le bollette delle utenze casalinghe.

È richiesto un ISEE entro i 7001,37 euro e non bisogna ricevere trattamenti pensionistici superiori a questa quota. Per i 70enni l’importo della pensione può raggiungere al massimo 9335,16 euro all’anno. Ad ogni modo è bene consultare le indicazioni diramate dal MEF a riguardo.

Una volta compiuti i 65 anni si può beneficiare anche dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario relativo a visite mediche ed esami clinici. Il reddito annuo familiare per l’accesso all’agevolazione non deve superare i 36151,98 euro annui. Altra esenzione è quella riguardante i famosi codici E04, ovvero i titolari di pensione minima over 60 e i loro familiari.

Hanno diritto al servizio le famiglie con reddito entro gli 8263,31 euro annui o 11362,05 euro qualora sia presente un coniuge. Per ogni figlio a carico il limite aumenta di 516,46 euro. In alcuni casi è possibile richiedere l’esenzione ticket anche per interventi in codice bianco di Pronto Soccorso.

LEGGI ANCHE >>> Bonus senza Isee: quali sono stati confermati e chi può riceverli

Cambiando radicalmente campo, gli over 65 possono avere importanti sconti sulla TARI, sui trasporti pubblici e sul Canone Rai (questo caso però riguarda solo gli over 75). È consigliabile comunque informarsi sui vari portali regionali e comunali per avere delle informazioni specifiche.