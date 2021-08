Amazon aprirà dei punti vendita, simili a magazzini, in Ohio e California. La notizia è stata diffusa dal Wall Street Journal e sta facendo impazzire gli americani.

Prima in America, poi anche in Europa e in Italia. E’ questo il pensiero che nasce nel momento in cui si scopre che Amazon aprirà dei negozi fisici in cui ci si potrà recare per effettuare i propri acquisti. Non più solo e-commerce ma uno store reale, con pareti e scaffali. L’idea, secondo il Wall Street Journal, è strettamente connessa alla necessità per il colosso americano di aumentare la presenza in specifici settori. Il riferimento è alla vendita di abbigliamento e accessori, di elettrodomestici, articoli per la casa e tanti altri prodotti che le persone desiderano provare e toccare con mano prima di acquistarli.

Dove apriranno i nuovi magazzini di Amazon aperti ai consumatori

Secondo le indiscrezioni, il colosso americano aprirà i primi negozi fisici in Ohio e in California. I magazzini avranno una dimensione di circa 2.800 metri quadrati, ben più piccoli dei soliti 9 mila metri quadrati dei grandi store, e proporranno in vendita tanti articoli dei marchi più noti.

Amazon, dunque, è pronta ad uscire dalla zona comfort per intraprendere una nuova strada in America. E’ bene sapere, però, che l’apertura di negozi fisici è già avvenuta in passato anche se in modo più ristretto.

I primi tentativi del colosso americano

Precursori dei grandi magazzini che a breve apriranno in America sono degli store dedicati a specifici settori. Nel 2016 è stato inaugurato l’Amazon Go Grocery, un negozio altamente tecnologico che propone la vendita di generi alimentari. Algoritmi, intelligenza artificiale, pagamenti tramite app sono le caratteristiche principali dello store ideate per facilitare la spesa.

Londra ospita, poi, il primo parrucchiere super tech che introduce un nuovo concetto di salone per un’esperienza unica. A disposizione del cliente ci sono le migliori tecnologie, eccellenti prodotti per la cura dei capelli e trattamenti di bellezza all’avanguardia. Infine, altri negozi fisici sono Amazon Book e 4 Star.