New entry nella collezione di gioielli preziosi di Chiara Ferragni. Di cosa si tratta? Qual è il suo valore di mercato? Questo è tanto altro sul nuovo pezzo della regina delle influencer

La Ferragni è sempre al centro della scena. La moglie di Fedez continua a sfoggiare nuovi accessori, che spesso vengono aggiunti alla sua foltissima collezione. Stavolta ad attirare l’attenzione dei suoi numerosi followers è un gioiello dell’inestimabile valore.

Di recente lei e il rapper milanese avevano spopolato per i gioielli personalizzati, come i bracciali d’oro per festeggiare la nascita della secondogenita Vittoria. Anche la madre Marina Di Guardo le aveva regalato un accessorio realizzato in esclusiva da una famosa boutique milanese.

Chiara Ferragni: quanto vale la collana con oro, diamanti e zaffiro della sua collezione

Stavolta invece il regalo (ricevuto da Aquae Jewels bottega di Dubai) è una collana con due piccoli ciondoli a forma di angioletti e le iniziali dei due bimbi di casa. La Ferragni la sta sfoggiando durante la sua esclusiva vacanza in Sardegna.

Il prezioso gioiello è disponibile in tre varianti d’oro puro 18 carati (giallo, bianco e rosa) e personalizzabile con 4 pietre (smeraldo, rubino, zaffiro, zaffiro rosa). Quella indossata dall’influencer è in oro bianco con zaffiro rosa a forma di cuore e con diamanti puri sulla circonferenza.

Qual è il valore di mercato di questo pregiatissimo pezzo? Circa 13mila euro, così come specificato sul sito del noto brand. I ferragnez sul loro sito la vendono ad un prezzo nettamente inferiore, ovvero 6100 euro.

Questo perché non essendoci stato un esborso economico (lo specifica la dicitura “Supplied by” che utilizzano gli influencer in queste circostanze) non c’è alcun bisogno di dover ottenere un guadagno sostanzioso.

Stesso discorso per un anello a forma di cuore ricevuto in dono da Masetti Gioielli lo scorso dicembre. Insomma, la sua passione sfrenata per i gioielli di lusso viene alimentata in maniera piuttosto costante dalle migliori firme a livello mondiale.