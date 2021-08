Buoni carburante gratuiti, basta conoscere pochi e semplici espedienti ed il risparmio sarà assicurato.

I costi della benzina e del diesel sono elevati soprattutto per i pendolari che giornalmente macinano chilometri per spostarsi da casa a lavoro e ritorno. Riuscire a risparmiare sul carburante diventa, dunque, un obiettivo primario per cercare di tutelare il proprio portafoglio. Oltre a migliorare lo stile di guida utilizzato per ridurre i consumi, è possibile approfittare di buoni che prevedono uno sconto sul prezzo del carburante. Alcuni, poi, permettono di fare benzina o gasolio del tutto gratis. No, non avete capito male, la possibilità è reale. Vediamo quali sono gli escamotage da utilizzare.

Pubblicità alle compagnie di carburante

Un primo modo per ottenere buoni carburante è offrirsi di pubblicizzare la compagnia o un singolo distributore. Le portiere, il cofano, i lunotti della propria auto diventeranno lo sfondo di pannelli adesivi che raffigurano il marchio dell’azienda scelta. Naturalmente la pubblicità dovrà attenersi alle regole del Codice della Strada e non essere luminosa, accecante o rifrangente.

Sondaggi online che regalano buoni carburante

I buoni per ottenere sconti sulla benzina si possono ottenere rispondendo ai sondaggi online. Alcune società, infatti, propongono uno scambio equo. Risposte a delle domande per avere omaggi e promozioni in alcuni distributori. Questo espediente richiederà poco tempo, al massimo ci vorranno 15 minuti per completare il questionario, ed è molto semplice da attuare. Online è possibile trovare tante aziende interessate alle nostri opinioni. Basterà una registrazione e il gioco sarà fatto.

Carte prepagate e promozioni

Le compagnie o i distributori di carburante promettono promozioni ai clienti fedeli. Un aiuto in tal senso lo offrono le carte prepagate. Il cliente che si rifornisce sempre nello stesso posto potrà ottenere buoni sconto gratuiti dopo l’accumulo di un certo numero di punti. Alcune delle promozioni più interessanti sono offerte da Eni con You&Me o sconti legati all’uso delle prepagate.

Q8, invece, propone offerte ad aziende e ai possessori di partita IVA. I vantaggi si potranno visualizzare accedendo all’app della società oppure tramite e-mail o sms. Q8 invierà ai clienti un codice a barre da utilizzare per usare il buono sconto. In più, Q8 ha attivato una convenzione con i supermercati Esselunga che consentono di fare rifornimento gratuitamente grazie alla carta Fidaty oppure di ottenere interessanti sconti.