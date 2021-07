L’estate è la stagione più amata da tante persone ma ha dei lati negativi. Zanzare ed insetti prendono il sopravvento e saperli affrontare adeguatamente diventa indispensabile.

Le vacanze, il mare, il sole, le serate all’aperto, le grigliate con amici, le immagini piacevoli evocate dal pensiero dell’estate sono molteplici. Tra tutti questi pensieri positivi, però, c’è un ricordo sgradevole che sarebbe bello poter scacciare per sempre. Le piccole ma noiose zanzare che pungono fastidiosamente di giorno, di sera, di notte, al chiuso e all’aperto e gli insetti che si aggirano ovunque turbando il nostro relax; ecco un pensiero da eliminare. Ebbene, allontanare questo aspetto non piacevole dell’estate è possibile con un metodo economico che non tutti conoscono.

Come allontanare gli insetti e riprenderci la tranquillità

Zanzare e insetti sono ospiti non desiderati che puntualmente si ripresentano nelle nostre case e nei giardini. La soluzione alla problematica in questione consiste nell’acquisto delle zanzariere a protezione di porte e finestre. Sul mercato ne esistono di varie tipologie, adatte ad ogni budget ma, purtroppo, le zanzariere risultano essere molto fragili e spesso si rompono. Piccoli tagli possono dare il via libera all’entrata di moscerini e zanzare mettendo fine all’agognata pace.

Per risolvere il problema esiste un metodo non conosciuto ma efficace. Il rimedio dovrà essere applicato subito, quando il taglio è ancora piccolo perché se diventasse un grande buco l’unica soluzione sarebbe ricomprare l’intero telaio. Qual è questo trucco? Il semplice smalto per unghie che se passato sul taglietto impedirà agli insetti di entrare in casa. Lo smalto tamponerà il disastro imminente e potremo goderci il relax estivo.

Zanzare in giardino, come comportarsi?

La zanzariera protegge dalla presenza di insetti in casa ma cosa fare in caso di serata all’aperto? Esistono svariati metodi naturali che consentono di tenere alla larga zanzare e insetti così come il sale grosso impedisce l’avanzata delle formiche. Alcune soluzioni sono la diffusione dell’aroma di caffè nell’aria, il piantare una pianta di aglio in giardino, cospargere il corpo di oli essenziali, utilizzare cerotti repellenti, posizionare limone e aceto in svariati punti o mettere una Bat-box per pipistrelli che vi aiuteranno ad eliminare efficacemente il problema delle zanzare.