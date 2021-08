Il risparmio, un obiettivo raggiungibile per l’influencer finanziaria Tia Taylor con soli sei step da rispettare. Scopriamo quali sono.

Fin da bambina, Tia Taylor ha appreso l’importanza del denaro e del risparmio. Nata negli Stati Uniti da padre nigeriano e madre giamaicana, la venticinquenne influencer finanziaria si è ora stabilita in Italia e dispensa i suoi consigli dopo essersi laureata in Economia e aver cominciato a lavorare per un’azienda milanese di digital marketing. Taylor afferma che per poter risparmiare occorre semplicemente seguire con diligenza sei step.

Conoscere il proprio budget

Il punto di partenza del risparmio è identificare con chiarezza il proprio budget. Il piano economico deve essere messo per iscritto e non restare latente nelle proprie idee. Scrivere nero su bianco aiuterà a visualizzare mezzi e obiettivi e a mantenersi all’interno dei limiti. Il budget indicato deve essere preciso ma non deve indurre ad eliminare ogni componente che risulta non indispensabile o troppo costosa. Rinunciare totalmente a passioni, piaceri, svago non è il modo ideale per raggiungere l’obiettivo del risparmio. Sarebbe come togliere ogni cibo che piace dalla dieta, renderebbe tristi e complicherebbe la propria missione. Limitare sì, eliminare totalmente no.

Stabilire limiti precisi

In relazione a quanto detto prima, lo step successivo per l’influencer finanziaria Taylor consiste nello stabilire dei limiti generali. Uno di questi riguarda la necessità di fissare un budget mensile da non superare, una somma massima di ritirare al bancomat. Riuscendo a restare in questo limite, il risparmio è assicurato.

Meal planning, un aiuto da non sottovalutare per l’influencer finanziaria

Programmare e preparare in anticipo i pasti (meal planning) è un ottimo aiuto al risparmio. Si noterà una riduzione delle spese in relazione al cibo e, man mano che si acquisirà come abitudine, diventerà facile mettere da parte una somma importante di denaro.

Do It Yourself

Fare tutto da soli non è possibile ma aumentare il numero di attività da svolgere in autonomia garantirebbe un bel risparmio. Provate a pensare quante volte vi affidate a servizi a pagamento per svolgere compiti anche banali. Imparare a farli da soli aiuterebbe nel raggiungimento di obiettivo del risparmio e sarebbe, inoltre, una soddisfazione personale da non sottovalutare.

Pensione integrativa, supporto economico da considerare

Può essere utile considerare l’idea di sottoscrivere una pensione integrativa che possa supportare economicamente una volta giunta l’età della pensione. Lo strumento finanziario in questione permette, infatti, di poter raggiungere una cifra dignitosa anche dopo l’uscita dal mondo del lavoro riuscendo, così, a mantenere il proprio tenore di vita.

L’informazione prima di tutto per l’influencer finanziaria Taylor

L’ultimo consiglio riguarda la necessità di mantenersi sempre informati. Sugli investimenti, sui migliori conti corrente, sugli strumenti di risparmio, ogni piccolo dettaglio può aiutare a risparmiare. Essere aggiornati, poi, è semplice grazie ad internet e al mondo del web, scrigno di informazioni importanti.