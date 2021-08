Offerte imperdibili per il periodo estivo, ho Mobile cerca il modo per sbaragliare la concorrenza, con minuti ed SMS

Giovane e piena di novità che possono sorprendere. Di cosa parliamo? Ma della linea ho Mobile, naturalmente. La rete telefonica MVNO, ha presentato le sue offerte super per l’estate. Per i cellulari, spopolano anche le offerte TIM, ma ecco cosa propone ho Mobile.

Ottima ricezione, la nuova linea fa affidamento infatti sui ripetitori Vodafone, e nell’ultimo anno ha iniziato a sgomitare tra i più conosciuti gestori telefonici, a suon di offerte e facendosi ottima pubblicità. Ora che è ormai arrivata l’estate, tutti attendono l’offerta migliore.

ho Mobile: come attivare l’offerta

In molti andranno in vacanza tra pochi giorni e lo smartphone diventa fondamentale. Trasferendosi nelle case di vacanza infatti, tanti utenti non hanno il Wi-fi di casa a disposizione a tutte le ore. Per questo, le compagnie telefoniche low cost e non, si stanno dando battaglia ora, a suon di offerte vantaggiose.

La campagna lanciata da ho Mobile è detta Ciaho. Ad essa, legati diversi benefit tra cui anche telefonate gratuite verso l’estero. Fondamentale per chi ha un parente o un amico a cui tiene molto, che ha deciso di andare a visitare un Paese straniero, per l’estate. Ecco quindi che ho Mobile, pensa a 300 minuti di chiamate internazionali per i propri abbonati.

Sapete dove altro trovare offerte incredibili? Da Kena Mobile. Tornando però alla versione low cost di ho Mobile, i Paesi che possono ricevere le nostre chiamate sono ben 37 e vanno bene sia i numeri mobili che quelli fissi. L’offerta inoltre, consente di effettuare telefonate illimitate verso fissi e mobili, SMS illimitati sui numeri nazionali, 70 GB per la navigazione in internet. I costi dell’offerta sono: per l’attivazione, 9 euro una tantum, rinnovo a 9,99 al mese e 0,90 euro di costo della scheda SIM.