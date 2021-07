E’ tempo di promozioni di offerte riguardanti i pacchetti telefonici, ma anche di nuovi gestori che arrivano sul mercato.

Un nuovo gestore telefonico entra prepotentemente nel mercato, in un momento dell’anno solitamente dedicato alle grandi promozioni estive, con le vacanze che incombono e chiedono grandi disponibilità di minuti e gb da scambiare per la connessione dei nostri smartphone. In un clima come questo fa il suo esordio, dal 15 luglio Feder Mobile. Dalla famiglia Vodafone, arriva dunque un nuovo gestore, pronto ad animare il mercato.

Minuti e gb in una interessantissima proposta che di certo farà gola a moltissimi utenti alla ricerca dell’offerta giusta per il proprio smartphone. Iliad, Vodafone, Tim e WindTre, le quattro grandi aziende che nelle ultime settimane hanno invaso il mercato di offerte all’ultimo gb di traffico offerto o meno, si vedranno, relativamente però, rubare qualche cliente, almeno per il momento, considerato come vanno le cose in questo tipo di mercato.

Feder Mobile i nuovi bundle Feder Easy, la Standard, la Plus e la High

I primissimi bundle lanciati sono Feder Easy, la Standard, la Plus e la High. Ognuno di loro con una propria caratteristica ed un chiaro posizionamento nella fetta di mercato corrispondente. Feder Easy propone 1000 minuti, 30 SMS e7 Giga di traffico dati a 3,99 euro al mese. Feder Standard offre minuti illimitati, 50 SMS e 30 Giga di traffico dati a 5,99 euro al mese. Infine Feder Plus minuti illimitati, 50 SMS e 50 Giga di internet a 6,99 euro al mese, inoltre con Feder High, è possibile avere illimitati, 50 SMS e70 Giga di traffico dati a 7,99 euro al mese.

Il settore business non è di certo escluso con alcune offerte dedicate da scoprire attraverso i canali preposti. La proposta di Feder Mobile di certo non è male, e farà molta concorrenza ai grandi gestori, nonostante i legame con uno di essi. Gli utenti, insomma avranno l’imbarazzo della scelta.

L’estate è arrivata, le nuove offerte sono pronte a travolgere gli utenti in cerca della promozione ideale. Sotto l’ombrellone gb e minuti vanno via alla grande e c’è sempre bisogno dell’offerta migliore sul mercato.