Pessime notizie in arrivo per molti clienti Vodafone che si ritrovano alle prese con un’amara sorpresa. Ecco cosa sta succedendo.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del Covid che ci ha portato, inevitabilmente, a cambiare molte nostre abitudini. Ne sono una chiara dimostrazione alcuni accorgimenti, come ad esempio l’utilizzo delle mascherine o il distanziamento sociale. Proprio quest’ultimo elemento, in effetti, sembra aver contribuito a far registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari strumenti tecnologici, come ad esempio smartphone e tablet. Strumenti utili, ma che comportano dei costi non affatto indifferenti.

Basti pensare a quelli per poter inviare sms, ma anche fare telefonate o semplicemente navigare su Internet. Non stupisce, quindi, che sempre più spesso gli operatori telefonici siano pronti a sbaragliare la concorrenza attraverso delle offerte davvero uniche. Dall’altro canto le cose non vanno sempre come sperato. Lo sanno bene alcuni clienti Vodafone che si ritrovano a dover fare i conti con una decisione del proprio operatore che non è passata di certo inosservata. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

LEGGI ANCHE >>> TIM e WindTre, occhio alle comunicazioni: arriva la maxi multa

Vodafone, brutte notizie in arrivo per i clienti più fedeli: nuovo aumento dei prezzi

Brutte notizie in arrivo per molti clienti Vodafone, alle prese con l’ennesima rimodulazione dei prezzi. Il noto operatore telefonico, infatti, sta inviando dei messaggi attraverso i quali informa i propri utenti della modifica contrattuale, giustificando tali aumenti con la necessità di investire per riuscire a migliorare.

Come scritto sul sito dell’azienda, infatti: “Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque“.

Ebbene, a partire dal primo rinnovo successivo al 26 luglio, alcuni clienti dovranno pagare 1,99 euro in più al mese. Chi interessato, inoltre, può richiedere entro il 25 luglio l’attivazione di 50 Giga al mese per 12 mesi. Aumenti, quelli decisi da Vodafone, che non trovano tutti d’accordo. A tal proposito è bene sapere che, essendo una modifica contrattuale e di prezzo, è possibile passare ad un altro operatore, senza dover pagare nessuna penale o costo aggiuntivo.

LEGGI ANCHE >>> Iliad scrive a tutti i clienti: è allarme? Cosa sta succedendo

Per farlo, però, Vodafone prevede delle apposite modalità e tempistiche. Entrando nei dettagli è possibile “recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione fino al 25/07 su voda.it/disdetta, con raccomandata A/R, PEC, o nei negozi Vodafone, con causale: modifica condizioni contrattuali“. In alternativa è possibile scegliere di attivare una nuova offerta targata sempre Vodafone.