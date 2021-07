L’estate è iniziata e con essa la miriade di offerte di telefonia mobile. Tutti gli operatori del settore sono pronti a darsi battaglia.

Le migliori offerte per i nostri smartphone arrivano come sempre con l’estate. I nuovi gestori low cost sono pronti a darsi battaglia per provare a conquistare quanti più clienti possibili con offerte davvero sensazionali. Cosi come i gestori più grandi, i ben più noti Iliad, WindTre, Vodafone e Tim anche questi puntano ad acquisire nuovi clienti con offerte davvero incredibili, di seguito le migliori offerte del mese di luglio sotto i 10 euro al mese d’abbonamento.

I gestori low cost spesso di proprietà degli stessi big della telefonia mobile, anzi, quasi sempre propongono offerte che vanno a soddisfare le richieste usuali degli utenti, sempre alla ricerca di chiamate ed sms libere e soprattutto di una quantità di dati da scambiare per la connessione web più che soddisfacente. Tra questi troviamo Very Mobile, del marchio WindTre, con la sua offerta in base alla provenienza del nuovo cliente, provenienza riferita ovviamente al precedente gestore.

Very Mobile 50 Giga al costo di 5,99 euro al mese per chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali, per 100 Giga, invece il costo è di 6,99 euro mensili. Con un nuovo numero da attivare, invece la 50 Giga passa a 5,99 euro al mese mentre la 100 Giga a 7,99 euro.

Telefonia mobile: le migliori offerte dell’estate sotto i 10 euro

Postemobile, noto marchio di telefonia mobile di Poste Italiane proponeva fino al 4 Luglio l’offerta Creami WOW 30Gb a 4,99 euro al mese, con 30 Gb di traffico in 4G+ con navigazione fino a 300 Mbps, più Credit illimitati per minuti ed SMS. Costo di attivazione 20 euro con 10 euro di traffico. Kena mobile propone invece l’offerta 50 Giga con 7,99 euro al mese con velocità fino a 30 Mbps. Costo di attivazione della nuova sim 4,99 euro.

Kena Mobile 100 Giga è invece sottoscrivibile da chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali, a 9,99 euro al mese, senza alcun costo di attivazione previsto.

Altro marchio molto interessante è Spusu, con offerte pronte a soddisfare qualsiasi richiesta inerente a minuti ed sms da utilizzare, a prezzi che partono da 4 euro al mese fino 6 euro al mese per l’offerta top, davvero una estate ricca di offerte. La battaglia delle promozioni è appena iniziata.