Sfida fra i gestori per piazzare le proprie offerte al top del settore telefonia. Fastweb Mobile, Vodafone e WindTre: ecco le migliori.

La deadline di luglio è ormai abbondantemente scaduta e la decorrenza arriva per parecchi settori che attendevano il clou dell’estate per riavviare la propria macchina operativa. Le compagnie telefoniche rientrano fra questi. Con l’estate, tradizionalmente, i gestori si producono in una sfida all’ultima offerta, alzando la competitività e, di conseguenza, il livello dell’offerta per i clienti. Passare a una tariffa più conveniente, cambiare gestore o altre operazioni simili: l’estate può esser il momento giusto per fare tutto questo. Proprio per via dell’innalzamento del parterre di offerte.

Da Fastweb mobile a WindTre fino a Vodafone: i gestori fanno a gara per fidelizzare i propri utenti e, soprattutto, per attirarne di nuovi. E, dopo un anno di restrizioni e costrizioni per via dell’emergenza sanitaria, anche le compagnie telefoniche rafforzano le proprie offerte, cercando sempre nuove soluzioni per favorire al meglio il processo di digitalizzazione. Si è partiti dal 1° del mese di luglio. E per chi deciderà di passare a una nuova compagnia, sappia che è il momento giusto.

Le offerte migliori dell’estate: Fastweb, Vodafone, WindTre

Al gioco delle offerte partecipa anche Fastweb Mobile. L’operatore virtuale piazza sul mercato la Promo Summer, con Giga internet raddoppiati per i primi tre mesi. La promozione si divide in Fastweb NeXXt Mobile, a 7,95 euro al mese e con telefonate illimitate (incluse 60 destinazioni estere). Inclusi, inoltre, 100 sms e ben 70 Giga per la navigazione (140 per i primi tre rinnovi dell’offerta). Largo poi alla Fastweb NeXXt Mobile Maxi (stavolta a 10,95 euro al mese). Anche qui, telefonate illimitate (incluse le 60 destinazioni estere), 100 sms e 100 GB, addirittura 200 per i primi tre rinnovi.

Interessanti anche le promozioni di Vodafone Mobile e WindTre. Nel primo caso, la migliore pare la Special Minuti 50 Giga, rivolta ai nuovi clienti. Costo, 14,99 euro al mese (addebito su carta di credito o conto corrente). Per l’attivazione basteranno 6,99 euro una tantum, per poter usufruire di minuti illimitati (numeri nazionali), sms illimitati, 50 Giga di traffico (5G incluso) e accesso gratuito a Vodafone TV Mobile, insieme a Sky Sport Mix. Per WindTre, largo alle offerte Medium 5G Limited Edition (12,99 euro al mese): minuti illimitati, 200 sms e 50 GB; Large 5G Limited Edition (14,99 euro): i Giga saranno 70. Infine, la XLarge 5G Limited Edition (16,99 euro al mese): gli sms salgono a 200 e i Giga a 100 GB (illimitati per i primi tre mesi).