Tim è pronta a lanciare delle nuove tariffe che permettono di attivare pacchetti che includono anche Disney +, Netflix e Dazn.

Il calcio è senz’ombra di dubbio uno degli sport più amati e seguiti dagli italiani. Non a caso sono in molti ad essere interessati alle varie dinamiche che lo riguardano, come ad esempio la questione dei diritti TV, per la trasmissione delle partite. Dopo anni all’insegna del dominio di Sky, infatti, si è assistito ad un interessante colpo di scena, con Dazn che si è assicurata la trasmissione di ben 7 partite su 10 del prossimo campionato di Serie A. Sono in molti, quindi, a chiedersi, ad esempio quanto costerà vedere le partite della prossima stagione comodamente da casa.

Proprio in tale ambito interesserà sapere che Tim sembra pronta a stupire i tifosi con delle nuove offerte, frutto della partnership con Dazn. A partire dal 1° Luglio 2021, infatti, saranno disponibili su TimVision delle offerte sportive che includeranno Dazn. Ma non solo, sempre sulla piattaforma streaming di Tim sarà possibile usufruire di nuovi prezzi, con pacchetti che comprendono anche Disney+ e Netflix. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

TimVision, occhio ai prezzi: nuove offerte in arrivo dal 27 giugno

A partire dal 27 giugno 2021 Tim metterà a disposizione delle nuove offerte per la sua piattaforma streaming TimVision. Molte le novità previste, come ad esempio il costo di attivazione una tantum, che sarà pari a 9,99 euro a prescindere dal pacchetto prescelto. Non bisognerà pagare il costo di attivazione dei pacchetti solamente se il cliente TIM possiede un’offerta TV già attiva o per il passaggio contestuale da un’offerta TV a un’altra. Allo stesso tempo continueranno a non essere previsti né vincoli né penali. In questo modo sarà possibile recedere in qualsiasi momento, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Soffermandosi sul pacchetto base di TimVision, quest’ultimo resterà invariato al costo di 6,99 euro al mese. Grazie a tale pacchetto è possibile vedere l’intero catalogo messo a disposizione dalla piattaforma streaming, ovvero film, cartoni animati e serie TV. Inclusi anche eventi sportivi di Eurosport Player gratis per 12 mesi e l’intrattenimento di Discovery+. Tutte le offerte TimVision, inoltre, prevedono il TimVision Box, incluso in comodato d’uso gratuito.

TimVision con Disney+ e Netflix: le nuove offerte

A differenza del pacchetto base, sono previsti degli aumenti per quanto riguarda le offerte con Netflix e Disney+. Entrando nei dettagli, i nuovi prezzi saranno:

TimVision con Disney+ a 9,99 euro al mese . Tale offerta, denominata Mondo Disney+, include il servizio di streaming Disney e anche i contenuti di TimVision. Entro il 26 giugno, invece, è disponibile la promozione Limited Edition, che permette di ottenere Mondo Disney+ ad un costo di 4,99 euro al mese fino al 31 Ottobre 2021, per poi rinnovarsi a 7,99 euro al mese.

. Tale offerta, denominata Mondo Disney+, include il servizio di streaming Disney e anche i contenuti di TimVision. Entro il 26 giugno, invece, è disponibile la promozione Limited Edition, che permette di ottenere Mondo Disney+ ad un costo di 4,99 euro al mese fino al 31 Ottobre 2021, per poi rinnovarsi a 7,99 euro al mese. TimVision con Netflix a 14,99 euro al mese . Tale offerta, denominata Mondo Netflix, prevede fino al 26 giugno un costo pari a 12,99 euro.

. Tale offerta, denominata Mondo Netflix, prevede fino al 26 giugno un costo pari a 12,99 euro. TimVision con Disney+ e Netflix a 19,99 euro al mese. Tale offerta, denominata Mondo Intrattenimento, include, come facilmente intuibile dal nome, la programmazione di TimVision, Disney + e Netflix in un unico pacchetto. Il costo mensile attuale è di 16,99 euro.

TimVision con Dazn: offerte a partire dal 1° luglio

Come già detto, a partire dal 1° Luglio 2021 saranno disponibili su TimVision delle offerte sportive che includeranno Dazn. Entrando nei dettagli saranno disponibili i seguenti pacchetti:

Promo Salta l’Estate, valida fino al 28 luglio 2021 . Permette di pagare al massimo 10 euro al mese fino al 31 Agosto 2021, per poi avere dei prezzi scontati durante i successivi 12 mesi.

. Permette di pagare al massimo 10 euro al mese fino al 31 Agosto 2021, per poi avere dei prezzi scontati durante i successivi 12 mesi. TimVision con Dazn : 0 euro fino al 31 agosto 2021, poi 19,99 euro al mese per 12 mesi, in seguito 34,99 euro al mese;

: 0 euro fino al 31 agosto 2021, poi 19,99 euro al mese per 12 mesi, in seguito 34,99 euro al mese; TimvVision con Dazn e Disney + : 0 Euro fino al 31 agosto 2021, poi 24,99 euro al mese per 12 mesi, a seguire 39,99 euro al mese

: 0 Euro fino al 31 agosto 2021, poi 24,99 euro al mese per 12 mesi, a seguire 39,99 euro al mese TimVision con Dazn e Netflix : 10 euro al mese fino al 31 agosto 2021, poi 29,99 euro al mese per 12 mesi, successivamente 44,99 Euro al mese.

: 10 euro al mese fino al 31 agosto 2021, poi 29,99 euro al mese per 12 mesi, successivamente 44,99 Euro al mese. TimVision con Dazn, Disney+ e Netflix: a 10 euro al mese fino al 31 agosto 2021, poi 34,99 euro al mese per 12 mesi. A seguire 49,99 euro al mese.

A prescindere dal tipo di pacchetto prescelto, ricordiamo, bisognerà pagare un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro.