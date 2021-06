Dazn si è assicurata la trasmissione di ben 7 gare su 10 della prossima stagione calcistica. Una novità indubbiamente importante, con i tifosi che continuano ad essere nel pallone per via dei prezzi.

Il calcio è senz’ombra di dubbio uno degli sport più amati e seguiti dagli italiani. Non è un caso, quindi, che siano in tanti ad essere interessati alle varie dinamiche che lo riguardano, come ad esempio il recente terremoto che si è venuto a creare per via dell’ipotesi Superlega. In attesa di capire se si assisterà o meno a un’ulteriore evoluzione di tale vicenda, sono in molti ad essere interessati anche alle varie dinamiche che riguardano i diritti TV, per la trasmissione delle partite.

Dopo anni caratterizzati dal dominio di Sky, infatti, di recente si è assistito ad un, inaspettato, cambio di rotta. Dazn, ricordiamo, si è assicurata la trasmissione di ben 7 partite su 10 della prossima stagione di Seria A, dando così il via ad una vera e propria rivoluzione. Una novità che non è passata di certo inosservata, con molti tifosi che continuano a chiedersi quanto costerà vedere la prossima stagione di Serie A. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le ultime informazioni in merito.

Dazn, il mistero dei prezzi: quanto costerà guardare la Serie A

Il prossimo 30 giugno scadrà l’accordo che avevano raggiunto, gli anni scorsi, Sky e Dazn. Questo vuol dire che si assisterà allo spegnimento del canale DAZN 1 e alla scadenza dei voucher DAZN per i clienti Sky. Nei giorni scorsi alcuni utenti si sono lamentati del fatto di aver ricevuto la comunicazione della rimodulazione dei listini, che passano dai vecchi 9,99 euro al mese a 29,99 euro al mese.

Un incremento che non è passato inosservato, facendo suscitare alcune polemiche. Ebbene, in base alle ultime informazioni in merito, a partire dal 1° luglio tutti i clienti, sia vecchi che nuovi, compresi coloro che hanno usufruito del voucher Sky, potranno usufruire di una promozione Dazn che permette di accedere a tale servizio con un abbonamento pari a 19,99 euro al mese, anziché 29,99 euro.

Tale prezzo sarà mantenuto solamente se l’utente rimane abbonato alla piattaforma. Nel caso in cui dovesse decidere di disdire e riabbonarsi un secondo momento, si ritroverà a pagare 29,99 euro. Ma non solo, i vecchi utenti, compresi quelli abbonati via Sky, non pagheranno né luglio, né agosto. Non resta quindi che attendere le prossime settimane per capire quali saranno i costi da dover effettivamente sostenere in vista della nuova stagione di Serie A e se bisognerà o meno fare i conti con delle novità in merito.