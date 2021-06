Manca poco all’inizio degli Europei, con Amazon che è riuscita a mettere le mani anche sulla nota competizione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Il 2020 è stato segnato dall’impatto del Covid che è entrato prepotentemente nelle nostre vite, portando con sé delle ripercussioni negative sia dal punto di vista delle relazioni sociale che economiche. Al fine di contrastarne la diffusione ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine. Un contesto particolarmente complicato, che ha portato tra le altre cose anche al rinvio degli Europei.

La nota competizione, infatti, non si è svolta nel 2020, come programmato, bensì si disputerà proprio quest’anno. Un evento particolarmente atteso, con la prima partita in programma il prossimo 11 giugno, proprio dallo stadio Olimpico di Roma, quando andrà in scena la sfida tra Italia e Turchia. Un torneo speciale, con Amazon che è riuscito, anche questa volta, a metterci lo zampino. Ma cosa è successo? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Massimiliano Allegri, quanto guadagna uno degli allenatori più vincenti della Juventus

Amazon mette le mani anche su Euro 2020: gadget ufficiali in vendita online

A partire dall’11 giugno fino all’11 luglio 2021 si disputeranno gli Europei. Il torneo, ricordiamo, è stato rinviato di un anno a causa del Covid e porta con sé tante e importanti novità. In particolare, per la prima volta nella storia di questa competizione, non vi sarà una nazione ospitante, bensì le partite avranno luogo presso varie città. Si partirà proprio dall’Italia, con la Nazionale guidata da Roberto Mancini pronta a dare il calcio d’inizio l’11 giugno contro la Turchia, in occasione della partita in programma allo stadio Olimpico di Roma.

Una partita particolarmente attesa, con i tifosi pronti a sostenere gli Azzurri durante il loro cammino. Proprio in tale ambito gioca un ruolo importante anche Amazon, che da qualche giorno a questa parte ha messo a disposizione dei tifosi una vetrina dedicata proprio a questa competizione. I prodotti ufficiali di Euro 2020, infatti, possono essere acquistati sia sullo store ufficiale, che sulla vetrina disponibile proprio su Amazon. Il colosso dell’e-commerce, quindi, diventa partner dell’evento con uno store ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Alvaro Morata, quanto guadagna l’attaccante della Juventus: patrimonio e stipendio

A partire dalle magliette, passando per il borsone, fino ad arrivare a sciarpe e adesivi, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. In attesa che gli Europei inizino ufficialmente, quindi, è possibile entrare già nel clima acquistando dei gadget della competizione. In questo caso non bisogna fare altro che visitare la pagina ufficiale di Amazon e scegliere i prodotti più consoni ai propri gusti.